Delia Espinoza presenta acción de amparo contra el Congreso para anular inhabilitación por 10 años

La suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza, presentó una acción de amparo contra el Congreso de la República con la finalidad de anular la inhabilitación por 10 años en su contra.

El recurso de Espinoza fue llevado ante la Corte Superior de Justicia de Lima este lunes 22 de diciembre. En el escrito, la extitular del Ministerio Público denuncia que el Parlamento vulneró su derecho fundamental al debido proceso, así como a la debida motivación de las decisiones que tomaron en su contra, a un proceso imparcial, a la defensa y a la igualdad y a la no discriminación.

No obstante, a pesar de que Espinoza ya ingresó su demanda de acción de amparo, el Congreso se blindó con la Ley 32153, promulgada en octubre del 2024.

En la mencionada norma se estableció que todas las acciones de amparo que se presenten contra el Parlamento se deben presentan en la Sala Constitucional de la Corte Suprema y se tendrá que resolver en segunda instancia para que se tome en cuenta la decisión final.

Si el fallo sale a favor de Espinoza en primera instancia, ella deberá esperar a que -como es de esperarse- el Congreso apele y se resuelva dicho recurso de apelación.

"Obviamente, eso lo hacen para que haya más tiempo para que su decisión no sea públicamente cuestionada y puesta en evidencia", dijo su abogado Rodolfo Pérez en una conferencia de prensa de Espinoza el pasado 4 de diciembre.

El Parlamento inhabilitó por diez años a la suspendida fiscal suprema, acusándola de presuntamente haber participado en octubre de 2024 en la emisión de una resolución que contradecía la Ley 32130. Esta ley otorga a la Policía Nacional del Perú la facultad de liderar las investigaciones preliminares de delitos.

Sin embargo, la Resolución de la Fiscalía de la Nación N.° 2246-2024-MP-FN no lleva la firma de Espinoza, lo que indica que ella no participó en su emisión. Según la fiscal suprema, dicha decisión fue responsabilidad exclusiva del entonces fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena.

Congreso va por la segunda inhabilitación contra Delia Espinoza

El pasado 17 de diciembr, la Comisión Permanente del Congreso aprobó un nuevo informe final que recomienda inhabilitar por segunda vez a Espinoza por 10 años. La decisión fue respaldada por 16 votos a favor y 4 en contra por supuestas infracciones constitucionales relacionadas con la denuncia que presentó contra congresistas que apoyaron una ley que permitía a legisladores exmilitares recibir doble ingreso del Estado.

El informe concluye que la supendida fiscal de la Nación habría vulnerado varios artículos de la Constitución al denunciar a parlamentarios que votaron a favor de la norma sobre doble percepción de remuneración y pensión. No obstante, se decidió archivar las acusaciones penales en su contra por presuntos delitos de función.

El informe aprobado por la Comisión Permanente será derivado al Pleno, en donde se decidirá si se aprueba o rechaza la segunda inhabilitación. Si el Pleno aprueba la medida, la Espinoza quedará impedida de ejercer función pública durante 10 años. Esta sería su segunda sanción de este tipo, la cual no será acumulativa con la primera.