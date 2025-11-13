Paro nacional del 14 de noviembre EN VIVO: marcha contra el Congreso, demandas de Generación Z, rutas y puntos de concentración
El paro del 14 de noviembre, convocado por la Generación Z, se realizará en diferentes regiones del Perú. Varios grupos de manifestantes se preparan para salir a las calles en búsqueda de hacer oír sus demandas ante las autoridades.
La Generación Z y otros gremios de trabajadores participarán en el paro este 14 de noviembre en diferentes regiones del país. La marcha comenzará a partir de las 5:30 p. m. y los manifestantes se concentrarán en la Plaza Dos de Mayo para expresas sus demandas ante el Congreso y el Poder Ejecutivo, encabezado por el presidente José Jerí.
Paro del 14 de noviembre convocado por Generación Z EN VIVO
Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas (ANT), precisó que su organización no se sumará al paro total.
“Nosotros no apoyaremos al paro como tal. Sin embargo, sí marcharemos, junto a los jóvenes, hacia el Congreso en respaldo al pedido de seguridad para nuestros compañeros”, explicó Campos.
Paro del 14 de noviembre: ¿Qué regiones se suman a la protesta ciudadana?
Estas son las regiones que han anunciado que se sumarán a las protestas:
-Puno
-Lambayeque
-Arequipa
Del mismo modo, estas regiones no se sumarán a las protestas:
-Trujillo
-Iquitos
Por su parte, Piura esta considerando sumarse a la marcha.
Generación Z señala que crisis de seguridad no ha bajado durante Gobierno de José Jerí
Miembros del colectivo Generación Z señalaron a este medio que, en su opinión, la inseguridad ciudadana no muestra mejoras desde que José Jerí asumió la presidencia del Perú. Indicaron que su preocupación se basa en datos del Sistema de Información de Defunciones (Sinadef), los cuales, según afirman, no evidencian una reducción en las víctimas vinculadas a hechos delictivos.
Generación Z: ¿Cuáles son las demandas de los grupos que salen a marchar?
Los manifestantes demandan medidas para enfrentar la inseguridad y exigen la salida de autoridades a las que señalan por presuntos actos de corrupción, entre ellas algunos congresistas y el presidente José Jerí. La protesta también incluye pedidos para que el Estado garantice el respeto a los derechos ciudadanos ante los casos de represión policial reportados en marchas recientes.
Paro este 14 de noviembre: ¿A que hora empieza la protesta?
La marcha o también conocido como paro comenzará con una concentración a las 5:30 p. m. en la Plaza Dos de Mayo en Lima. Se desconoce la ruta a tomar durante el transcurso de la protesta ciudadana.