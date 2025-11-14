HOYSuscripcion LR Focus

Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre
Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre     
🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre

Política

PNP rodea campus de San Marcos y detiene a estudiante horas antes de la Marcha Nacional del 14N

El Frente de Egresados y Egresadas de San Marcos denunció que la PNP actuó de manera arbitraria al detener y hostilizar a un estudiante previo a la movilización del 14N, y responsabilizó al Ejecutivo y al Ministerio del Interior por la criminalización de la protesta y la creciente violencia estatal.

PNP detiene a un estudiante de San Marcos previo a la marcha del 14N. Foto: captura
PNP detiene a un estudiante de San Marcos previo a la marcha del 14N. Foto: captura

El Frente de Egresados y Egresadas de San Marcos (FESM) condenó la intervención policial realizada esta tarde en los alrededores de la Ciudad Universitaria, en el que un estudiante de la Facultad de Derecho fue detenido en circunstancias que, según el colectivo, carecen de sustento legal. La organización afirmó que la presencia del fuerte contingente policial forman parte de un clima de hostilidad contra la comunidad sanmarquina a horas de la movilización del 14 de noviembre convocada a las 5:30 pm en la Plaza Dos de Mayo en el Centro de Lima.

En el video se observa a un grupo de más de 10 efectivos policiales corriendo detrás del estudiante quien intenta huir de la agresión. También se escucha a sus compañeros gritar y denunciar que la policía le tomó foto al DNI del estudiante y lo persiguieron con violencia.

MARCHA NACIONAL Y FISCALÍA EN PUGNA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Marcha de la Generación Z EN VIVO este 14 de noviembre: paro nacional, puntos de concentración en Lima y últimas noticias

"Denunciamos que esta violencia policial no es un hecho aislado, sino parte de una política sistemática de intimidación, impulsada por un gobierno ilegítimo y sostenida por el Congreso, que busca silenciar a quienes exigen respuestas frente a las extorsiones, abusos y el rechazo generalizado al actual presidente José Jeri”, denunció el FESM en su pronunciamiento.

El grupo estudiantil responsabilizó directamente al Ministerio del Interior, al presidente José Jeri y a la propia Policía Nacional por la escalada represiva que afecta a estudiantes, trabajadores y ciudadanos movilizados. Además, exhortó a las egresadas, egresados y a la comunidad legal a organizarse, brindar acompañamiento jurídico y asegurar la defensa de las personas detenidas hoy y de quienes puedan ser privadas de su libertad en las próximas horas.

Comunicado FESM.

Comunicado FESM.

PUEDES VER: Rosa María Palacios sobre amenaza de Rospigliosi a la Generación Z: "Él no es el presidente, ¿qué hace?"

Asimismo, solicitaron a las autoridades de la UNMSM fijar una postura clara frente a los abusos registrados y asumir la defensa de los derechos de su comunidad universitaria, en un contexto que describen en su comunicado como un periodo marcado por la violencia estatal y la criminalización de la protesta.

