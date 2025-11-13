HOYSuscripcion LR Focus

Minedu suspende clases presenciales este viernes
No habrá paro este viernes 14 de noviembre
Christian Cueva postulará como diputado en las Elecciones 2026 con el partido de Fiorella Molinelli

El futbolista se presentará con alianza electoral Fuerza Libertad, liderada por Fiorella Molinelli.

El futbolista Christian Cueva se postulará a las Elecciones 2026 como candidato a la Cámara de Diputados por el partido Fuerza Libertad, alianza electoral liderada por la expresidenta de EsSalud Fiorella Molinelli. Si bien ni la agrupación política ni el jugador han comunicado oficialmente su candidatura, Cueva compartió en sus historias de Instagram un video donde se informa ello.

Asimismo, figura en un clip bailando junto a Fiorella Molinelli el tema ‘El baile del caballito’ donde se anuncia una posible candidatura para el periodo 2026-2031.

