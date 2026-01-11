HOYSuscripcion LR Focus

Empresaria asegura que parlamentario andino la estafó con S/60 mil

La empresaria Gabriela Tocas asegura que entregó S/60 mil en efectivo al parlamentario andino Javier Fernando Arce a fin de que este direccione obras para tres municipalidades. El parlamentario rechaza esta acusación y exige que se presenten pruebas.

Según su testimonio en un reportaje de Panorama, la empresaria Gabriela Tocas asegura que entregó S/60 mil en efectivo al parlamentario andino Javier Fernando Arce a fin de que este direccione obras para tres municipalidades cuyos nombres prefiere mantener en reserva. El parlamentario niega esta acusación y exige que se presenten pruebas.

"A mí con sesenta mil soles, con tres municipalidades y no me da la cara. (…) Ese es un estafador. No me va a dar la cara", exclamó la empresaria, quien irrumpió en el edificio donde se encuentra la oficina del parlamentario para exigir la devolución de la supuesta entrega.

De acuerdo con Tocas, el dinero se entregó para lograr "proyectos de obras de gran envergadura, de montos grandes". "Para que saque ese proyecto, él pide una seña, un adelanto. Dice 'mañana yo le pongo la ley', como si él tuviera el poder de hacerlo; pero es mentira pues. Falso, nos ha mentido", dijo al referido medio.

La empresaria indica que el dinero fue entregado al parlamentario por intermedio de una persona, cuya identidad se reserva. Fueron fajos de billetes que el funcionario habría guardado en su escritorio.

Otra empresaria, cuya identidad se mantuvo en reserva, también indicó que entregó dinero en efectivo al parlamentario. "Nosotros lo que queremos simplemente es que asuma la responsabilidad y nos devuelva el dinero que él ha solicitado para hacer diferentes gestiones", dijo.

"En el sector público el tema del de los de las obras están bien peleadas. Uno como empresario quiere al menos trabajar una obra de repente pistas y veredas. Para eso se necesita financiamiento y es ahí donde él entraba a tallar indicando que podía pues sacar este tipo de financiamiento para estas obras y que las pongan dentro del presupuesto del Estado porque tenía el contacto", agregó.

Parlamentario andino niega haber recibido montos de dinero

Al ser consultado, el parlamentario Arce negó la supuesta entrega de dinero. "Muchos pueden decir un montón de cosas, manifestar, testimoniar, pero que presenten las pruebas", anotó.

Agregó que si bien se ha reunido con alcaldes, estos encuentros fueron para conversar sobre temas culturales. "Alcaldes hemos recibido, pero cuatro o cinco alcaldes habremos recibido en el mismo congreso para temas de patrimonios culturales. Nosotros no tenemos nada que ver con temas de obras. Eso me sorprende", dijo.

