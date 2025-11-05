HOYSuscripcion LR Focus

Política

César Combina: Poder Judicial ordena ubicación y captura de excongresista por ausentarse en juicio

La decisión se produce en el marco de un caso jurídico contra el exalcalde de Trujillo, Arturo Fernández, donde Combina no se presentó a las audiencias.

Poder Judicial ordena captura de César Combina | Composición: LR.
Poder Judicial ordena captura de César Combina | Composición: LR.

El Sexto Juzgado Unipersonal de Trujillo y La Esperanza ordenó la ubicación y captura de César Combina, militante de Avanza País que tenía intenciones de postular a la presidencia con el partido del tren y excongresista por Alianza para el Progreso (APP). Esta decisión judicial se tomó luego de que Combina no asistiese a las audiencias correspondientes por al juicio oral por una presunta difamación agravada en contra del exalcalde de Trujillo, Arturo Fernández. Debido a estas mismas ausencias, Combina fue declarado reo contumaz.

“Notifíquese al querellado a fin de que tenga pleno conocimiento de la presente resolución y pueda ponerse a derecho de manera voluntaria. Asimismo, notifíquese a la defensa conjunta del querellado para que, en el plazo de dos días, justifique su inconcurrencia, bajo apercibimiento de ser excluidos y multados. Cúrsese oficio a la Coordinación de la Defensoría Pública para la designación de un defensor público que lo patrocine”, señala la resolución judicial.

PUEDES VER: Poder Judicial rectifica: Rutas de Lima debe suspender cobro de peajes en Villa y Punta Negra

El caso se remonta a 2023, cuando Combina publicó un tuit en su cuenta oficial en el que aseguraba que el entonces alcalde de Trujillo había designado a un polémico influencer como gerente municipal. “Y pensar que algunos querían lanzarlo a la presidencia. Alcalde de Trujillo pone al psicópata Makanaki como gerente de Cultura y luego retrocede. La gestión pública no es una broma y este señor no puede ni con su propia gestión”, escribió en ese momento el ahora militante de Avanza País. Además, adjuntó una fotografía de una supuesta resolución que oficializaba el nombramiento del mencionado influencer.

Ante ello, Fernández Bazán declaró que la resolución publicada por Combina era falsa y que el documento había sido analizado por peritos, quienes concluyeron que no se trataba de una resolución oficial.

PUEDES VER: Comisión de Constitución aprueba ampliar detención preliminar por sicariato y extorsión: pasaría de 48 horas a 15 días

