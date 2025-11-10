HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Ethel Pozo enfrenta a Pamela López y defiende a Christian Cueva de burlas: "Las madres tenemos que estar calladas"

Ethel Pozo le dijo de todo a Pamela López, quien hace poco hizo arcadas al ver una foto de Christian Cueva. La conductora le exigió respeto a la influencer y salió a defender al futbolista del Emelec.

Pamela López fue cuestionada por un polémico gesto que hizo frente a una imagen de Christian Cueva. Foto: Composición LR/Captura/América/Captura/YouTube
Pamela López fue cuestionada por un polémico gesto que hizo frente a una imagen de Christian Cueva. Foto: Composición LR/Captura/América/Captura/YouTube

Durante la reciente emisión del programa ‘América Hoy’, correspondiente al lunes 10 de noviembre, Ethel Pozo no se quedó callada y alzó la voz para defender a Christian Cueva, luego de que Pamela López se burlara públicamente de una imagen del futbolista en la inauguración de un evento. La hija de Gisela Valcárcel se mostró tajante al dirigirse a la actual pareja de Paul Michael, recordándole que el respeto debe ser mutuo, especialmente cuando hay hijos de por medio.

Con evidente incomodidad en el set, Ethel lanzó una frase que generó revuelo en el propio programa: “Como mujer, las madres debemos estar calladas, primero son los hijos, no referirse así del papá”. Sus compañeros de programa optaron por guardar silencio mientras escuchaban la contundente intervención. Esta no es la primera vez que Pozo apoya al futbolista peruano en una disputa con López, ya que hace varios meses, la influencer reveló que le habían cortado el internet, a lo que la conductora le respondió con un "también lo puedes pagar tú".

PUEDES VER: Ethel Pozo expone a Edson Dávila y revela que mantuvo una relación con un hombre con hijos: 'Fuiste madrasta'

Ethel Pozo apunta contra Pamela López y pide respeto por Christian Cueva

En un momento de firmeza durante la emisión de ‘América Hoy’, Ethel Pozo no solo defendió a Christian Cueva, sino que también hizo un llamado directo a Pamela López para que mantenga el respeto hacia el futbolista, especialmente por el bienestar de sus hijos. La conductora cuestionó las actitudes recientes de la aún esposa del jugador, quien habría reaccionado con burlas y gestos despectivos al ver una imagen de él durante un evento público.

"Ahora, esto va para Pamela López. En este programa hemos dicho muchas veces que Christian Cueva tiene que referirse a ti de manera alturada porque eres la madre de sus hijos. Si queremos respeto, tampoco es correcto que tú hagas como arcadas cuando ves su imagen porque es el papá de tus hijos", comentó Ethel visiblemente incómoda.

Además, comparó la situación sentimental de Pamela López y Pamela Franco, dejando entrever que quien verdaderamente es feliz en su relación no necesita hablar mal de la otra parte. "Yo lo que digo es, una de las dos debe ser feliz, la que es feliz no habla de la otra. Yo no sé cuál de las 2 está feliz en su relación, pero la que fuese no debería hablar", sentenció.

