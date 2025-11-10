Christian Cueva vive un tenso momento en Emelec, ya que la poca continuidad y los malos resultados le están pasando factura. El volante de 33 años sigue en el ojo de la tormenta, tras una fuerte discusión en la interna del popular club de la Liga Ecuatoriana. El recordado '10' de la selección peruana no la pasa bien y estaría pensando volver a la Liga 1. Sin embargo, 'Aladino' tiene contrato vigente con el 'Bombillo'.

El experimentado centrocampista fue uno de los fichajes más sonados y al inicio parecía que estaba recuperando su mejor versión. No obstante, las lesiones y la exigencia de la Liga Pro Ecuador impidieron que siga brillando. Además, su estado físico no es el mejor.

¿Qué pasó con Christian Cueva en Emelec?

El Emelec y Nacional en la LigaPro de Ecuador no destacó por los goles, sino por el registró una intensa discusión entre dos jugadores del equipo local. Cueva se habría calentado por los malos resultados y en un tenso cara a cara arremetió contra su compañero Justin Cuero. Sus compañeros del equipo intentaron separarlos para que la gresca no pase a mayores, según la periodista Johana Calderon de Zapping Sports

La reportera, presente en el terreno de juego, comentó que el experimentado Romario Caicedo se acercó rápidamente para mediar entre ambos y restablecer la armonía en el equipo. Este incidente resalta la tensión que existe en este momento en Emelec de Ecuador.

¿Qué dijo Álvaro Barco sobre Christian Cueva en Universitario?

Álvaro Barco confesó que mantiene una buena relación con Christian Cueva. "Mi relación con Cueva es la mejor. Hoy, incluso, comparte un equipo con mi hijo, eso lo saben todos. A Christian lo conozco desde que tiene entre 13 y 14 años, cuando lo llevamos al club", reveló en 'Tiempo Crema'.

"Pero, como te repito, son temas que yo quiero discutir con Jorge. Sin duda, el entrenador tendrá mucho que decirnos, así que no quiero definir nada en este sentido. Pero, que se queden tranquilos los hinchas que vamos a tomar decisiones responsables y que el 80% de la plantilla que ha terminado en el mejor nivel que la vamos a mantener en el 2026", sentenció en el canal digital.

