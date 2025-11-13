Delia Espinoza desiste y anuncia que no se presentará en el Ministerio Público: "Por respeto a la institución y los fiscales"
La presentación de Delia Espinoza se relaciona al de Patricia Benavides cuando asistió al Ministerio Público por resolución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
- Pedro Castillo postulará al Senado con Juntos por el Perú, a poco de culminar el juicio en su contra
- Fiscalía pide 49 años de prisión para gobernador de Tacna
Delia Espinoza busca reincorporarse como fiscal de la Nación. Foto: composición LR
Fuentes allegadas a Delia Espinoza confirmaron a este diario que no asistirá a edificio del Ministerio Público, ubicado en la avenida Abancay, indicando que lo hacía por respeto a la institución y a los fiscales.
Escucha la noticiaTexto convertido en audio
Inteligencia Artificial
Noticia en desarrollo...