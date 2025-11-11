HOYSuscripcion LR Focus

Franco Velazco aclara si Christian Cueva podría jugar en Universitario para la próxima temporada: "Depende de muchos factores"

El directivo de Universitario destacó que, aunque Cueva es un gran jugador, su incorporación depende de varios factores y actualmente tiene contrato con Emelec en la Liga de Ecuador.

Christian Cueva volvió a sonar en Universitario para la próxima temporada . Foto: Lr/ESPN
Christian Cueva volvió a sonar en Universitario para la próxima temporada . Foto: Lr/ESPN

Christian Cueva empezó a sonar fuerte en el radar de Universitario para la próxima temporada. Sin embargo, en las últimas horas, Franco Velazco aclaró el panorama luego de las constantes vinculaciones entre el jugador de Emelec y el tricampeón de la Liga 1 Asimismo, el periodista deportivo Gustavo Peralta tuvo una precisa interpretación al analizar las declaraciones del administrador de la 'U'.

El cuadro 'crema' quiere reforzarse de la mejor manera la zona ofensiva para lograr el histórico tetracampeonato y alcanzar los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026. Sin duda, la experiencia y la calidad del volante Christian Cueva genera expectativa en la primera división del fútbol peruano.

PUEDES VER: Mr Peet se rinde ante nuevo convocado de la selección peruana para los amistosos en Rusia: "Es un chico que nos puede cambiar la vida"

lr.pe

¿Qué dijo Franco Velazco sobre Christian Cueva en Universitario?

El administrador de Universitario trató con respeto los rumores que vinculan a Christian Cueva con Universitario. Es un excelente jugador, pero repito depende de muchos factores y tendría que hablar con Álvaro Barco sobre eso", reveló Franco Velazco.

Por otro lado, Gustavo Peralta analizó las declaraciones del directivo y fue tajando con su respuesta. "Con la respuesta de Velazco pareciera que está evaluando el fichaje o le abre las puertas, pero es todo lo contrario e incluso tiene contrato con Emelec. En realidad fue una respuesta política, ya que no hubo ninguna oferta o pedido interno. La 'U' respeta a Christian Cueva por su gran nivel, pero no negocian nada y están buscando un futbolista con otro perfil", comentó el periodista de L1 MAX en 'X'.

PUEDES VER: Roberto Mosquera arremete contra jugadores indisciplinados de Alianza Universidad: "Viene alcoholizado y lo quieren proteger"

lr.pe

¿Qué dijo Aldo Corzo sobre Christian Cueva?

El capitán de Universitario no pudo ocultar su emoción por el tricampeonato. "Me siento bendecido, es que somos una familia y un equipo muy unido. El 2026 será el año más difícil para la 'U', ya que queremos convertirnos en el primer club en la historia del fútbol peruano en lograr el tetracampeonato. Es merecido lo que ha logrado el club en estos años. Christian Cueva es un gran jugador, eso lo verá el gerente deportivo, ya verá lo que hace", reveló Aldo Corzo en Gol Perú.

PUEDES VER: Rodrigo Ureña y su fuerte confesión al recordar la goleada de Palmeiras a Universitario por Copa Libertadores: "Entré desgarrado a jugar"

lr.pe

Hasta cuándo tiene contrato Christian Cueva con Emelec?

'Aladino' se vinculó con el cuadro eléctrico hasta junio del 2026. Como se recuerda, Cueva llegó a Emelec tras su accidentada salida de Cienciano a mediados del presente año. El enganché enamoró al club ecuatoriano por sus buenas actuaciones en la Copa Sudamericana. La experiencia y las ganas de volver a su mejor versión fueron claves para salir al extranjero, aunque al final no recuperó su 'prime'.

