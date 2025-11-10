Karen Paniagua anuncia que postulará al Congreso con partido de Phillip Butters: "Me siento lista para dar todo por mi Perú"
La influencer de videos Karen Paniagua anunció que buscará una curul en el Congreso con Avanza País, el partido de pre candidato presidencial, Phillip Butters. Aseguró que deja atrás su etapa anterior para "nuevos retos y nuevas metas".
La influencer de videos Karen Paniagua anunció que postulará al Congreso con Avanza País, misma organización política que la del pre candidato presidencial, Phillip Butters. A través de un video difundido en sus redes sociales, Paniagua afirmó que esta dispuesta a "dar todo por el Perú".
“Hoy marco un antes y un después en mi vida, que estoy segura va a cambiarla radicalmente para bien. Y es que me estoy lanzando como diputada con el número 13. Sé que ello conlleva mucha responsabilidad. Se vienen nuevos retos, nuevas metas nuevos desafíos que quiero compartir contigo. Me siento lista para dar todo por mi Perú”, expresó Paniagua en su mensaje.
Según contó, compartirá con sus seguidores cuáles son sus planes en el Parlamento. ”Atentos porque en los siguientes días compartirá mis propuesta con ustedes a través de mis redes sociales. Se vienen cositas", sostuvo.
Su madre, Giovanna Moreno, confirmó que la presentación oficial de su candidatura se realizará en los próximos días y aseguró que Karen irá como invitada. "Cuando viajamos y hacemos ayuda social en provincia, ella se sensibiliza. Le da coraje que todo se concentre en Lima y no en las regiones, sobre todo por los niños y por la gente que no tiene. Yo le decía ‘Karen, la única forma de poder ayudar, porque son tantísimos, es desde arriba, desde donde se toman las decisiones’. Ella me decía: ‘Mamá, la política es fea’, pero viendo todo lo que pasa, entendió que la única forma es limpiar desde arriba", relató Moreno para el diario Perú21.
En tanto, usuarios en redes sociales han cuestionado su experiencia y preparación para poder ocupar un cargo público. "Por eso estamos como estamos", "en el Congreso deben estar las personas con más coeficiente intelectual del país", se lee en X. Paniagua pasa de ser creadora en una plataforma de contenido y se presenta ahora como una figura que usa su popularidad para intentar tener una curul.
