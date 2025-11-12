HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira Sin Guion con Rosa María Palacios
Mira Sin Guion con Rosa María Palacios     Mira Sin Guion con Rosa María Palacios     Mira Sin Guion con Rosa María Palacios     
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo

Política

Tomás Gálvez ignora carta de Delia Espinoza: esperará la resolución de la JNJ que la repone al cargo de fiscal de Nación

El fiscal de la Nación interino rechazó la solicitud de Delia Espinoza para entregar el cargo tras la decisión judicial que ordena su restitución. Asegura que solo acatará la medida cuando la JNJ emita una resolución reponiéndola.

Tomás Gálvez retrasa reposición de Delia Espinoza al cargo. Plazo dado por el Poder Judicial vence hoy. Foto: composición LR
Tomás Gálvez retrasa reposición de Delia Espinoza al cargo. Plazo dado por el Poder Judicial vence hoy. Foto: composición LR

El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, afirmó que no entregará el cargo a Delia Espinoza hasta que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) emita una resolución formal que disponga su reposición como titular del Ministerio Público. Pese a que el Poder Judicial ordenó su reincorporación, Gálvez calificó la carta enviada por Espinoza como un “despropósito” y una “indebida interpretación del orden jurídico”, declaró vía Canal N.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Gálvez confirmó haber recibido la misiva de Espinoza, en la que le pide suspender sus funciones y proceder con la transferencia del despacho. Sin embargo, el fiscal interino sostuvo que la decisión judicial no tiene efectos automáticos y que únicamente la JNJ está facultada para ejecutar la reposición.

TE RECOMENDAMOS

EN CAMPAÑA 2026 Y BETSSY CHÁVEZ EN EL LIMBO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Regreso de Delia Espinoza se enreda y su futuro está en manos de JNJ

lr.pe

“Ella cree que ya se reincorporó y está ejerciendo el cargo. No es así”, manifestó Tomás Gálvez, quien remarcó que seguirá ejerciendo como titular interino hasta que exista una disposición expresa. Añadió que la restitución de Espinoza deberá concretarse mediante una resolución de la Fiscalía de la Nación, emitida una vez que la Junta Nacional de Justicia cumpla el mandato judicial.

De acuerdo con Gálvez, mientras no exista esa resolución, Delia Espinoza no puede ejercer funciones ni emitir pronunciamientos como fiscal de la Nación. “En tanto y en cuanto no exista esa resolución, ella no está en la función pública”, advirtió. Asimismo, insistió en que actuará de inmediato cuando la JNJ notifique oficialmente la reposición.

PUEDES VER: Congresista Cueto usa la APCI para atacar a ONGs que pidieron la salida del fiscal de la Nación Tomás Gálvez

lr.pe

Delia Espinoza pide a Tomás Gálvez entregarle el puesto de fiscal de la Nación

A través de una carta enviada el lunes 11 de noviembre, Delia Espinoza solicitó formalmente a Tomás Gálvez la entrega del despacho de la Fiscalía de la Nación, tras la decisión del Noveno Juzgado Constitucional de Lima que dispuso su restitución. En el documento, indicó que la resolución judicial tiene efectos inmediatos y pidió suspender las gestiones institucionales del interinato.

“Dada la proximidad del término de su interinato, corresponde suspender las gestiones institucionales propias del fiscal de la Nación”, señaló Espinoza en el oficio remitido a Gálvez Villegas. También precisó que retomará las funciones en su calidad de titular legítima del cargo, una vez se efectúe la transferencia.

La exfiscal suprema fue retirada del cargo en julio pasado tras una cuestionada decisión de la Junta Nacional de Justicia, la cual ahora deberá acatar la orden judicial que dispone su reincorporación. Su retorno marcaría el fin del breve interinato de Tomás Gálvez, quien asumió el liderazgo del Ministerio Público en medio de tensiones internas y disputas por el control institucional.

Notas relacionadas
Congresista Cueto usa la APCI para atacar a ONGs que pidieron la salida del fiscal de la Nación Tomás Gálvez

Congresista Cueto usa la APCI para atacar a ONGs que pidieron la salida del fiscal de la Nación Tomás Gálvez

LEER MÁS
Delia Espinoza pide a Tomás Gálvez entregar el cargo de fiscal de la Nación interino: "Corresponde suspender las gestiones"

Delia Espinoza pide a Tomás Gálvez entregar el cargo de fiscal de la Nación interino: "Corresponde suspender las gestiones"

LEER MÁS
Regreso de Delia Espinoza se enreda y su futuro está en manos de JNJ

Regreso de Delia Espinoza se enreda y su futuro está en manos de JNJ

LEER MÁS
¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Regreso de Delia Espinoza se enreda y su futuro está en manos de JNJ

Regreso de Delia Espinoza se enreda y su futuro está en manos de JNJ

LEER MÁS
Sospecha de simulación en compra de 40,000 raciones de alimentos

Sospecha de simulación en compra de 40,000 raciones de alimentos

LEER MÁS
Presidente del JNE advierte que elecciones de 2026 están en riesgo: "Necesitamos 553 millones de soles"

Presidente del JNE advierte que elecciones de 2026 están en riesgo: "Necesitamos 553 millones de soles"

LEER MÁS
Congresista Cueto usa la APCI para atacar a ONGs que pidieron la salida del fiscal de la Nación Tomás Gálvez

Congresista Cueto usa la APCI para atacar a ONGs que pidieron la salida del fiscal de la Nación Tomás Gálvez

LEER MÁS
JEE concluye que Daniel Luza, trabajador de Oficialía Mayor del Congreso, usó cámara en mitin de Keiko Fujimori

JEE concluye que Daniel Luza, trabajador de Oficialía Mayor del Congreso, usó cámara en mitin de Keiko Fujimori

LEER MÁS
Oxenford sobre demora en reponer a Delia Espinoza como fiscal de la Nación: "JNJ no puede hacer lo que se le da la gana"

Oxenford sobre demora en reponer a Delia Espinoza como fiscal de la Nación: "JNJ no puede hacer lo que se le da la gana"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Un nuevo panóptico, por Jorge Bruce

Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

Palta peruana rompe récord en 2025 y se convierte en la fruta más exportada con US$1.452 millones

Política

Futuro incierto para los Equipos Especiales de la Fiscalía: Junta de Fiscales Supremos reprograma sesión clave

Martín Vizcarra: esta es la razón principal por la que ONPE eliminó su candidatura a la vicepresidencia de Perú Primero

Vladimir Cerrón: "Castillo, Betssy Chávez y Aníbal Torres han sido los autores de la proclama del 7 de diciembre"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Futuro incierto para los Equipos Especiales de la Fiscalía: Junta de Fiscales Supremos reprograma sesión clave

Martín Vizcarra: esta es la razón principal por la que ONPE eliminó su candidatura a la vicepresidencia de Perú Primero

Vladimir Cerrón: "Castillo, Betssy Chávez y Aníbal Torres han sido los autores de la proclama del 7 de diciembre"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025