Tomás Gálvez ignora carta de Delia Espinoza: esperará la resolución de la JNJ que la repone al cargo de fiscal de Nación

El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, afirmó que no entregará el cargo a Delia Espinoza hasta que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) emita una resolución formal que disponga su reposición como titular del Ministerio Público. Pese a que el Poder Judicial ordenó su reincorporación, Gálvez calificó la carta enviada por Espinoza como un “despropósito” y una “indebida interpretación del orden jurídico”, declaró vía Canal N.

Gálvez confirmó haber recibido la misiva de Espinoza, en la que le pide suspender sus funciones y proceder con la transferencia del despacho. Sin embargo, el fiscal interino sostuvo que la decisión judicial no tiene efectos automáticos y que únicamente la JNJ está facultada para ejecutar la reposición.

“Ella cree que ya se reincorporó y está ejerciendo el cargo. No es así”, manifestó Tomás Gálvez, quien remarcó que seguirá ejerciendo como titular interino hasta que exista una disposición expresa. Añadió que la restitución de Espinoza deberá concretarse mediante una resolución de la Fiscalía de la Nación, emitida una vez que la Junta Nacional de Justicia cumpla el mandato judicial.

De acuerdo con Gálvez, mientras no exista esa resolución, Delia Espinoza no puede ejercer funciones ni emitir pronunciamientos como fiscal de la Nación. “En tanto y en cuanto no exista esa resolución, ella no está en la función pública”, advirtió. Asimismo, insistió en que actuará de inmediato cuando la JNJ notifique oficialmente la reposición.

Delia Espinoza pide a Tomás Gálvez entregarle el puesto de fiscal de la Nación

A través de una carta enviada el lunes 11 de noviembre, Delia Espinoza solicitó formalmente a Tomás Gálvez la entrega del despacho de la Fiscalía de la Nación, tras la decisión del Noveno Juzgado Constitucional de Lima que dispuso su restitución. En el documento, indicó que la resolución judicial tiene efectos inmediatos y pidió suspender las gestiones institucionales del interinato.

“Dada la proximidad del término de su interinato, corresponde suspender las gestiones institucionales propias del fiscal de la Nación”, señaló Espinoza en el oficio remitido a Gálvez Villegas. También precisó que retomará las funciones en su calidad de titular legítima del cargo, una vez se efectúe la transferencia.

La exfiscal suprema fue retirada del cargo en julio pasado tras una cuestionada decisión de la Junta Nacional de Justicia, la cual ahora deberá acatar la orden judicial que dispone su reincorporación. Su retorno marcaría el fin del breve interinato de Tomás Gálvez, quien asumió el liderazgo del Ministerio Público en medio de tensiones internas y disputas por el control institucional.