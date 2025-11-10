HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Habrá paro de transportistas este 14 de noviembre?
¿Habrá paro de transportistas este 14 de noviembre?      ¿Habrá paro de transportistas este 14 de noviembre?      ¿Habrá paro de transportistas este 14 de noviembre?      
EN VIVO

LR+ Noticias EN VIVO: mira aquí lo último de Perú y el mundo

Política

IDL exige la salida de Tomás Gálvez como fiscal de la Nación interino por ser "actor político"

De acuerdo con los solicitantes, la designación de Gálvez habría incurrido en el supuesto de nulidad del acto administrativo, debido a que luego de su destitución, se inscribió en un partido político y tuvo voceada postulación para la presidencia de la República.

IDL exige la salida de Tomás Gálvez como fiscal de la Nación interino por ser "actor político"
IDL exige la salida de Tomás Gálvez como fiscal de la Nación interino por ser "actor político"

El Instituto de Defensa Legal (IDL) y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) solicitaron con carácter de urgencia la elección de una nueva persona a cargo de la Fiscalía de la Nación de forma interina en reemplazo de Tomás Gálvez, quien consideran "no cumple con el requisito constitucional de ser y parecer independiente, sino que, por el contrario, incluso, es un actor político".

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

La solicitud fue presentada ante la Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Público y sustenta su requerimiento argumentando que la designación de Tomás Gálvez es nula.

TE RECOMENDAMOS

EN CAMPAÑA 2026 Y BETSSY CHÁVEZ EN EL LIMBO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: César Acuña habría intervenido en el nombramiento de Tomás Gálvez como fiscal supremo, según testimonio de exmiembro del CNM

lr.pe

Vinculación política

De acuerdo con los solicitantes, la designación de Gálvez habría incurrido en el supuesto de nulidad del acto administrativo, debido a que luego de su destitución, se inscribió en un partido político y tuvo voceada postulación para la presidencia de la República.

"Una condición política real que la sentencia del Tribunal Constitucional no tuvo en cuenta y que no desaparece con la decisión de eliminar el proceso por el cual fue destituido. La Junta Nacional de Justicia tampoco tuvo en cuenta esta condición, por lo que volvió a habilitarle el título de fiscal supremo. Tal situación de hecho del abogado Tomás Gálvez es materialmente incompatible con el cargo de fiscal que, como todo operador de justicia, debe ser y parecer independiente, de acuerdo con el artículo 2, numeral 6 de la Ley de la Carrera Fiscal (N° 30483) e incompatible con la función de “velar por la independencia de los órganos jurisdiccionales y por la recta administración de justicia”, según el artículo 159 numeral 2 de la Constitución", se lee.

PUEDES VER: Tomás Gálvez ordena el retiro de vehículos oficiales a Delia Espinoza

lr.pe

Remoción de fiscales y otros hechos presuntamente irregulares

Además, señalan que el actual fiscal de la Nación (i) "ha incurrido en tres hechos graves, con los que ha violado su deber de proteger la legalidad y de respetar el ordenamiento jurídico".

El primero es la remoción del cargo a dos fiscales provisionales, las fiscales Elena Carolina Delgado (exfiscal suprema provisional) y Alejandra Cárdenas (exfiscal adjunta suprema provisional), "quienes investigando y solicitando información, respectivamente, sobre hechos de relevancia penal que lo involucran directamente".

Estos hechos estarían relacionados con el "presunto involucramiento del poder político (Luis Valdez, César Acuña, Alianza Para el Progreso), para que el abogado Tomás Gálvez sea nombrado como fiscal supremo, mediante gestiones ante ex consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura".

Sumado a ello, señalan que Gálvez habría incumplido directamente con el estándar supranacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), del caso “Casa Nina vs. Perú” del 24 de noviembre del 20202, "al remover a dos fiscales provisionales" sin que se cumpla el escenario necesario para ello.

Como tercer hecho señalan que habría interferido en la función de fiscales provisionales, las fiscales Carolina Delgado y Alejandra Cárdenas. Esto afecta, explica el documento, no solo la independencia fiscal de dichas operadoras de justicia, sino que también ha generado un impacto negativo en el deber de persecución del delito del Ministerio Público.

Piden que Patricia Benavides se abstenga de votación

Por todo ello, piden a la Junta de Fiscales Supremos que atiendan la solicitud con carácter de urgencia. Asimismo, pidieron que la fiscal suprema Patricia Benavides se abstenga de evaluar y votar por "conflicto de intereses" y, finalmente, que se proceda a una nueva elección para el cargo de Fiscal de la Nación interino.

"Cabe mencionar que, al estar vinculados los hechos de la presente solicitud con el caso “Cuellos Blancos”, la misma será puesta en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (seguimiento a audiencia), así como a la Relatoría Especial de Naciones Unidas para la Independencia de la magistratura y abogados, por la trascendencia para la independencia del Ministerio Público y la lucha contra la corrupción", se lee.

larepublica.pe
Notas relacionadas
Fiscales provisionales y jueces supernumerarios protestan fuera de la Fiscalía: exigen igualdad salarial y convocan a vigilia nacional

Fiscales provisionales y jueces supernumerarios protestan fuera de la Fiscalía: exigen igualdad salarial y convocan a vigilia nacional

LEER MÁS
Ministerio Público reporta 56 choferes asesinados y 30 mil extorsiones denunciadas en Lima y Callao en 2025

Ministerio Público reporta 56 choferes asesinados y 30 mil extorsiones denunciadas en Lima y Callao en 2025

LEER MÁS
Ordenan inicio de juicio oral contra tres militares en Ayacucho por crimen de lesa humanidad cometido en 1985

Ordenan inicio de juicio oral contra tres militares en Ayacucho por crimen de lesa humanidad cometido en 1985

LEER MÁS
¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Dina Boluarte reaparece en audiencia y reconoce que creó cuenta mancomunada: “Yo no buscaba aportante”

Dina Boluarte reaparece en audiencia y reconoce que creó cuenta mancomunada: “Yo no buscaba aportante”

LEER MÁS
Rosa María Palacios ante compra de raciones en EEUU: “López Aliaga pretende que los peruanos coman como en Miami”

Rosa María Palacios ante compra de raciones en EEUU: “López Aliaga pretende que los peruanos coman como en Miami”

LEER MÁS
Novio de Kelly Portalatino, sentenciado a prisión en 2017 por robo, pasaba hasta 8 horas en despacho de la congresista

Novio de Kelly Portalatino, sentenciado a prisión en 2017 por robo, pasaba hasta 8 horas en despacho de la congresista

LEER MÁS
Congreso: Ariana Orué contrató a su cuñado como asesor con un sueldo de S/10.000

Congreso: Ariana Orué contrató a su cuñado como asesor con un sueldo de S/10.000

LEER MÁS
Ollanta Humala: Gobierno destinará más de S/250.000 para su defensa legal en caso Gasoducto Sur

Ollanta Humala: Gobierno destinará más de S/250.000 para su defensa legal en caso Gasoducto Sur

LEER MÁS
Liberan a militante de APP relacionado con Oscorima y buscado por EE.UU. por vínculos con el cartel de Sinaloa

Liberan a militante de APP relacionado con Oscorima y buscado por EE.UU. por vínculos con el cartel de Sinaloa

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Violento desalojo por obras en Cerro Candela de Ate: 32 familias fueron agredidas con cuchillos y piedras por 25 sujetos no identificados

Youtuber Ariana Bolo Arce denuncia que su contadora y amiga cercana la estafó con S/40.000: "Se largó a España"

Venezuela vence a Haití por el Mundial sub 17: la Vinotinto pasa como primero del grupo E

Política

Dina Boluarte reaparece en audiencia y reconoce que creó cuenta mancomunada: “Yo no buscaba aportante”

Liberan a militante de APP relacionado con Oscorima y buscado por EE.UU. por vínculos con el cartel de Sinaloa

Alcalde de Comas, Ulises Villegas, utiliza a escolares para dar arengas a favor de José Jerí

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Dina Boluarte reaparece en audiencia y reconoce que creó cuenta mancomunada: “Yo no buscaba aportante”

Liberan a militante de APP relacionado con Oscorima y buscado por EE.UU. por vínculos con el cartel de Sinaloa

Alcalde de Comas, Ulises Villegas, utiliza a escolares para dar arengas a favor de José Jerí

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025