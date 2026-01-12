Esposa de transportista acribillado encara a José Jerí en medio de crisis por inseguridad: "¿Quién me apoya a mí?"

La esposa del transportista pidió ayuda a las autoridades luego de que su esposo fue víctima de la delincuencia. Foto: Captura

La esposa del transportista pidió ayuda a las autoridades luego de que su esposo fue víctima de la delincuencia. Foto: Captura

Durante una actividad oficial en San Juan de Lurigancho, la esposa de un transportista encaró al presidente José Jerí, a quien le exigió ayuda debido a que su cónyuge no puede trabajar hace varios meses porque fue víctima de la delincuencia a balazos.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

La mujer logró atravesar el cerco de seguridad del mandatario mientras se desarrollaba una reunión con gremios de transporte en el terminal terrestre Santa Catalina, en medio del anuncio de un paro de transportistas para este miércoles 14 de enero.

TE RECOMENDAMOS JOSÉ JERÍ, D3L1NU3NC14 IMPARABLE Y ELECCIONES 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Sin embargo, en un primer momento, los agentes de seguridad del jefe de Estado impidieron el paso de la ciudadana para acercarse a Jerí, mientras ella gritaba que no la toquen y no la traten como delincuente.

“No voy a hacer nada, no tengo nada. ¡No me toque, no me toque! Quiero hablar con el presidente, sáqueme la mano. Así debe ser para los delincuentes, no para nosotros”, exclamó.

A pesar de ello, el mandatario cedió a los reclamos de la ciudadana, quien mencionó que cuenta con grandes deudas por el ataque que sufrió su esposo.

“Acá no hay familia. Algunos amigos han apoyado, pero debo todas esas facturas. ¿Quién me apoya a mí? ¿Quién les va a dar comida a mis hijos, a los hijos de mi pareja?

“Yo, por favor, pido, así como ayudaron a otras personas, ayúdennos. Debo esa cantidad a todas esas personas. Mi marido todavía no trabaja por más de 4 meses. Lo balearon. Y no es justo, yo me quiero acercar, pero no es justo que su seguridad me trate así”, pidió la esposa del transportista, quien mostraba su bolsa para demostrar que no escondía nada.

PUEDES VER: Futuro de Rafael López Aliaga y Mario Vizcarra se decidirá el 15 de enero: JNE revisará apelaciones de tachas

Es importante resaltar que esta exigencia se realizó frente al comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola; y el ministro del Interior, Vicente Tiburcio.