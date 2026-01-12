HOYSuscripcion LR Focus

Paro de transportistas en Lima y Callao será el 14 de enero
Esposa de transportista acribillado encara a José Jerí en medio de crisis por inseguridad: "¿Quién me apoya a mí?"

La esposa del trabajador de transporte le exigió ayuda al presidente José Jerí debido a que su pareja no trabaja hace varios meses tras ser víctima de un ataque a balazos.

La esposa del transportista pidió ayuda a las autoridades luego de que su esposo fue víctima de la delincuencia. Foto: Captura
Durante una actividad oficial en San Juan de Lurigancho, la esposa de un transportista encaró al presidente José Jerí, a quien le exigió ayuda debido a que su cónyuge no puede trabajar hace varios meses porque fue víctima de la delincuencia a balazos.

La mujer logró atravesar el cerco de seguridad del mandatario mientras se desarrollaba una reunión con gremios de transporte en el terminal terrestre Santa Catalina, en medio del anuncio de un paro de transportistas para este miércoles 14 de enero.

Sin embargo, en un primer momento, los agentes de seguridad del jefe de Estado impidieron el paso de la ciudadana para acercarse a Jerí, mientras ella gritaba que no la toquen y no la traten como delincuente.

PUEDES VER: José Jerí hace mea culpa y admite errores en su gobierno para enfrentar la criminalidad: "Acepto el jalón de orejas"

“No voy a hacer nada, no tengo nada. ¡No me toque, no me toque! Quiero hablar con el presidente, sáqueme la mano. Así debe ser para los delincuentes, no para nosotros”, exclamó.

A pesar de ello, el mandatario cedió a los reclamos de la ciudadana, quien mencionó que cuenta con grandes deudas por el ataque que sufrió su esposo.

“Acá no hay familia. Algunos amigos han apoyado, pero debo todas esas facturas. ¿Quién me apoya a mí? ¿Quién les va a dar comida a mis hijos, a los hijos de mi pareja?

“Yo, por favor, pido, así como ayudaron a otras personas, ayúdennos. Debo esa cantidad a todas esas personas. Mi marido todavía no trabaja por más de 4 meses. Lo balearon. Y no es justo, yo me quiero acercar, pero no es justo que su seguridad me trate así”, pidió la esposa del transportista, quien mostraba su bolsa para demostrar que no escondía nada.

PUEDES VER: Futuro de Rafael López Aliaga y Mario Vizcarra se decidirá el 15 de enero: JNE revisará apelaciones de tachas

Es importante resaltar que esta exigencia se realizó frente al comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola; y el ministro del Interior, Vicente Tiburcio.

José Jerí hace mea culpa y admite errores en su gobierno para enfrentar la criminalidad: "Acepto el jalón de orejas"

José Jerí justifica reunión secreta con empresario chino por Día de la Amistad Perú China: “Realizaremos actividades en Palacio”

Encapuchado y sin registro oficial: José Jerí llegó en el cofre y se reunió con empresario chino vinculado a Nicanor Boluarte

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Estafaron al Mininter en la compra del avión Antonov An-74 para la PNP

Cien oficiales PNP en retiro se resisten a devolver vehículos

Martín Vizcarra es trasladado de emergencia del penal de Barbadillo al Hospital de Ate

Encapuchado y sin registro oficial: José Jerí llegó en el cofre y se reunió con empresario chino vinculado a Nicanor Boluarte

Presidente del Consejo de Ministros minimiza paro de transportistas y los acusa de integrar bandas criminales

Futuro de Rafael López Aliaga y Mario Vizcarra se decidirá el 15 de enero: JNE revisará apelaciones de tachas

