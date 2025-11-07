César Acuña habría intervenido en el nombramiento de Tomás Gálvez como fiscal supremo, según testimonio de exmiembro del CNM
El exconsejero Iván Noguera declaró que el líder de APP habría influido en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para favorecer la designación de Tomás Gálvez como fiscal supremo en 2015. La versión compromete también a otros exmiembros investigados en el caso Cuellos Blancos del Puerto.
El exconsejero del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Iván Noguera, reveló que César Acuña habría gestionado el nombramiento de Tomás Gálvez como fiscal supremo durante el concurso público realizado en 2015. La declaración fue difundida por Epicentro TV e involucra al actual líder de Alianza para el Progreso (APP) en las presuntas maniobras irregulares del caso Cuellos Blancos del Puerto.
Según el testimonio de Noguera, las gestiones se habrían realizado a través del entonces dirigente de APP, Luis Valdez Farías, quien acudió al CNM con el encargo de su líder partidario para apoyar la candidatura de Gálvez. El exconsejero indicó que la instrucción provino de Orlando Velásquez, quien presidía el CNM en ese periodo.
La revelación refuerza las sospechas sobre cómo operaban las redes de influencia política en los nombramientos de altas autoridades del sistema de justicia. En 2021, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) destituyó a Gálvez por faltas muy graves, aunque el Tribunal Constitucional (TC) ordenó su restitución este año, alegando vulneración de derechos.
Hasta el momento, Acuña no ha respondido públicamente a las acusaciones. Por su parte, Tomás Gálvez calificó el testimonio de Noguera como “falso” y “sin sustento”. Ambas versiones alimentan un nuevo capítulo en la crisis de legitimidad que arrastra la Fiscalía desde los primeros hallazgos del caso Cuellos Blancos.
El testimonio del exconsejero del CNM reabre el caso Cuellos Blancos
La declaración de Iván Noguera, uno de los exconsejeros más cuestionados del CNM, fue entregada en octubre de 2023 y forma parte de una investigación interna. En ella, Noguera aseguró que el concurso para elegir a Tomás Gálvez fue “direccionado” para asegurar su victoria. Según su versión, varios miembros del CNM conocían el pedido político y se limitaron a acatarlo.
El exconsejero también sostuvo que la instrucción para favorecer a Gálvez fue directa. Dijo haber sido presionado por Orlando Velásquez, entonces presidente del CNM, para garantizar que el fiscal obtuviera el puntaje más alto. Estas maniobras habrían ocurrido en paralelo a otros presuntos intercambios de favores que hoy integran el expediente de los Cuellos Blancos del Puerto.
Tomás Gálvez removió a fiscales que llevaban el caso Cuellos Blancos
El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, dispuso la remoción de dos altas fiscales: la encargada del caso Cuellos Blancos del Puerto, Elena Carolina Delgado, y la fiscal que investigó el supuesto plagio de la tesis de Patricia Benavides, Alejandra Cárdenas. Esta reorganización fue oficializada mediante un boletín del Ministerio Público, que señala que Delgado habría remitido información a una fiscal provincial sin competencia para esa actuación.
La decisión ha generado críticas porque se da en medio de investigaciones sensibles: Delgado llevaba casos vinculados a altos funcionarios implicados en la red Cuellos Blancos, mientras que Cárdenas había denunciado un 85 % de plagio en la tesis de Benavides durante una audiencia de apelación. Ambos cambios arrojan sombras sobre la independencia del sistema de justicia y acrecientan la percepción de interferencia institucional en la Fiscalía.