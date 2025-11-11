HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Atacan con bala a un bus de empresa 'El Chino'
Atacan con bala a un bus de empresa 'El Chino'     Atacan con bala a un bus de empresa 'El Chino'     Atacan con bala a un bus de empresa 'El Chino'     
EN VIVO

LR+ Noticias EN VIVO: mira aquí lo último de Perú y el mundo

Política

Congresista Cueto usa la APCI para atacar a ONGs que pidieron la salida del fiscal de la Nación Tomás Gálvez

El congresista de Honor y Democracia solicitó a la APCI abrir un procedimiento sancionador contra el IDL y la CNDDHH, tras acusarlas de usar fondos para intervenir en política al buscar la destitución de Tomás Gálvez y respaldar el retorno de Delia Espinoza a la Fiscalía de la Nación.

Congresista Cueto usa la APCI para atacar a ONGs que pidieron la salida del fiscal de la Nación Tomás Gálvez. Foto: composición LR
Congresista Cueto usa la APCI para atacar a ONGs que pidieron la salida del fiscal de la Nación Tomás Gálvez. Foto: composición LR

El congresista José Cueto envió un oficio a la directora ejecutiva de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), Noela Pantoja, para que evalúe iniciar un proceso disciplinario contra el Instituto de Defensa Legal (IDL) y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

En el documento, el parlamentario de la bancada Honor y Democracia intenta vincular a ambas organizaciones con un supuesto uso irregular de fondos internacionales, por haber expresado posiciones críticas frente a la designación del Tomás Gálvez como titular del Ministerio Público.

TE RECOMENDAMOS

EN CAMPAÑA 2026 Y BETSSY CHÁVEZ EN EL LIMBO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

“Las referidas organizaciones presuntamente habrían utilizado indebidamente recursos de la cooperación técnica internacional para fines ajenos a su naturaleza, como intervenir en política nacional mediante el inicio de procedimientos administrativos y judiciales que busquen la destitución del actual titular de la Fiscalía de la Nación, Tomás Gálvez Villegas”, señala Cueto en el documento fechado el 11 de noviembre.

Oficio enviad por Cueto.

Oficio enviad por Cueto.

PUEDES VER: Delia Espinoza pide a Tomás Gálvez entregar el cargo de fiscal de la Nación interino: "Corresponde suspender las gestiones"

lr.pe

Cabe recordar que el Poder Judicial ordenó la reposición de Delia Espinoza en la Fiscalía de la Nación, al considerar que su separación se basó en una resolución suspendida por el propio juez que falló a su favor. La decisión, firmada por el magistrado Juan Torres Tasso, le dio a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) un plazo de dos días para restituirla en el cargo.

IDL y CNDDHH solicitaron salida de Tomás Gálvez por ser "actor político"

El Instituto de Defensa Legal (IDL) y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), pidió urgentemente que se elija a una nueva persona para encabezar la Fiscalía de la Nación de manera interina en reemplazo de Tomás Aladino Gálvez. Ambas organizaciones señalan que el magistrado no cumple con el requisito de ser y parecer independiente y lo consideran un "actor político".

Dicha solicitud fue enviada a la Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Público. "Una condición política real que la sentencia del Tribunal Constitucional no tuvo en cuenta y que no desaparece con la decisión de eliminar el proceso por el cual fue destituido. La Junta Nacional de Justicia tampoco tuvo en cuenta esta condición, por lo que volvió a habilitarle el título de fiscal supremo", se lee.

PUEDES VER: Rosa María Palacios arremete contra Tomás Gálvez: "No puedes ser actor político y fiscal de la Nación"

lr.pe

Además, piden que la fiscal Patricia Benavides se abstenga e evaluar y emitir su voto por un posible "conflicto de intereses" y que se inicie una nueva elección para el cargo de fiscal de la Nación interino.

"Cabe mencionar que, al estar vinculados los hechos de la presente solicitud con el caso “Cuellos Blancos”, la misma será puesta en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (seguimiento a audiencia), así como a la Relatoría Especial de Naciones Unidas para la Independencia de la magistratura y abogados, por la trascendencia para la independencia del Ministerio Público y la lucha contra la corrupción", agregan.

PUEDES VER: Presidente del JNE advierte que elecciones de 2026 están en riesgo: "Necesitamos 553 millones de soles"

lr.pe

Notas relacionadas
Fallece esposa del congresista José Cueto: Presidencia y Congreso envían sus condolencias

Fallece esposa del congresista José Cueto: Presidencia y Congreso envían sus condolencias

LEER MÁS
EN VIVO | José Jerí toma juramento como nuevo presidente del Congreso

EN VIVO | José Jerí toma juramento como nuevo presidente del Congreso

LEER MÁS
José Jerí y José Cueto se enfrentan por la presidencia del Congreso: 2 listas se disputan la Mesa Directiva

José Jerí y José Cueto se enfrentan por la presidencia del Congreso: 2 listas se disputan la Mesa Directiva

LEER MÁS
¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Regreso de Delia Espinoza se enreda y su futuro está en manos de JNJ

Regreso de Delia Espinoza se enreda y su futuro está en manos de JNJ

LEER MÁS
Presidente del JNE advierte que elecciones de 2026 están en riesgo: "Necesitamos 553 millones de soles"

Presidente del JNE advierte que elecciones de 2026 están en riesgo: "Necesitamos 553 millones de soles"

LEER MÁS
Delia Espinoza pide a Tomás Gálvez entregar el cargo de fiscal de la Nación interino: "Corresponde suspender las gestiones"

Delia Espinoza pide a Tomás Gálvez entregar el cargo de fiscal de la Nación interino: "Corresponde suspender las gestiones"

LEER MÁS
Rutas de Lima alerta que dejaría de operar en 3 semanas si continúa suspensión de peajes

Rutas de Lima alerta que dejaría de operar en 3 semanas si continúa suspensión de peajes

LEER MÁS
Delia Espinoza regresa como fiscal de la Nación: Poder Judicial da dos días a la JNJ para reponerla en el cargo

Delia Espinoza regresa como fiscal de la Nación: Poder Judicial da dos días a la JNJ para reponerla en el cargo

LEER MÁS
Víctor Revoredo: “Vamos tras las finanzas y los cabecillas de las bandas criminales”

Víctor Revoredo: “Vamos tras las finanzas y los cabecillas de las bandas criminales”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Un nuevo panóptico, por Jorge Bruce

Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

Palta peruana rompe récord en 2025 y se convierte en la fruta más exportada con US$1.452 millones

Política

Futuro incierto para los Equipos Especiales de la Fiscalía: Junta de Fiscales Supremos reprograma sesión clave

Martín Vizcarra: esta es la razón principal por la que ONPE eliminó su candidatura a la vicepresidencia de Perú Primero

Vladimir Cerrón: "Castillo, Betssy Chávez y Aníbal Torres han sido los autores de la proclama del 7 de diciembre"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Futuro incierto para los Equipos Especiales de la Fiscalía: Junta de Fiscales Supremos reprograma sesión clave

Martín Vizcarra: esta es la razón principal por la que ONPE eliminó su candidatura a la vicepresidencia de Perú Primero

Vladimir Cerrón: "Castillo, Betssy Chávez y Aníbal Torres han sido los autores de la proclama del 7 de diciembre"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025