Futuro incierto para los Equipos Especiales de la Fiscalía: Junta de Fiscales Supremos reprograma sesión clave

Futuro incierto para los Equipos Especiales de la Fiscalía: junta de fiscales supremo reprograma sesión clave | Composición: Jazmín Ceras / Foto: LR

El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, informó que aún no se define la situación de los Equipos Especiales del Ministerio Público. En diálogo con Canal N, precisó que el tema se evaluará en una sesión de la Junta de Fiscales Supremos a desarrollarse el próximo 19 o 20 de este mes.

"Se ha coordinado con la Junta de Fiscales Supremos y es un punto que está en agenda. Lamentablemente, la sesión pasada no recibimos toda la información necesaria y en la de hoy (10 de noviembre) tampoco, por eso hemos tenido que suspenderla. El tema se evaluará el próximo miércoles o jueves", indicó.

¿Por qué Tomás Gálvez busca eliminar los Equipos Especiales?

Así avanza una decisión que el fiscal anunció a fines de septiembre. En los pasillos del Congreso de la República, tras acudir a la Comisión Especial de Reforma de Justicia, indicó que el motivo es evitar "la politización y, a veces, algunos criterios de persecución se han generado a través de los equipos especiales".

Indicó que al tener coordinadores de las especialidades y, paralelamente, equipos especiales se genera una "contradicción en el propio diseño de trabajo de la Fiscalía"

Con ese argumento, fue contundente: "Todos los equipos especiales tienen que dejar de existir, según lo que yo creo. Pero eso dependerá de la Junta de Fiscales Supremos, si lo aprueba o no. Los fiscales van a seguir con sus casos solo que no van a haber equipos especiales".

También, descartó remover al fiscal José Domingo Pérez del Equipo Especial Lava Jato. "No he cambiado de opinión. Una cosa es opinar como ciudadano, como particular, y otra es opinar como representante de la institución. Sabemos que se ha iniciado un juicio oral a cargo del Dr. José Domingo Pérez. Él tiene que continuar, sacarlo en este momento significaría entorpecer el juicio oral y hasta podrían imputarme, o que quiero encubrir o blindar, a la señora Villarán", indicó.

Tomás Gálvez rechaza solicitud presentada para retirarlo del cargo

Por otro lado, en otro de momento de la entrevista en Canal N, el fiscal calificó de "disparate" la solicitud presentada por IDL y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos para retirarlo del cargo.

"Si ellos quieren que haya una nueva elección, primero que destituyan a Delia (Espinoza). Mientras haya una fiscal titular, no hay elección. Lo de interino no se elige. Primero que se enteren (de eso). Es un absoluto disparate lo que están pidiendo", refirió.