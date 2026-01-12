La Comisión de Ética aprobó por unanimidad, con 6 votos a favor, iniciar una indagación de oficio contra la parlamentaria Kira Alcarraz por la presunta agresión contra un fiscalizador del SAT, luego de que este detuviera su vehículo como parte de un operativo de control cerca al puente Atocongo, en San Juan de Lurigancho.

