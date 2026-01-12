Congreso: Comisión de Ética inicia indagación contra Kira Alcarraz por presunta agresión a fiscalizador
La decisión se logró por unanimidad con el voto de los seis congresistas presentes en la sesión. Paredes Gonzales, Pasión Dávila y Alfredo Pariona estaban de licencia.
Congreso: Comisión de Ética inicia indagación contra Kira Alcarraz por presunta agresión a fiscalizador. Foto: Congreso
La Comisión de Ética aprobó por unanimidad, con 6 votos a favor, iniciar una indagación de oficio contra la parlamentaria Kira Alcarraz por la presunta agresión contra un fiscalizador del SAT, luego de que este detuviera su vehículo como parte de un operativo de control cerca al puente Atocongo, en San Juan de Lurigancho.
