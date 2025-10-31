Delia Espinoza bajo la lupa: JNJ inicia investigación preliminar por no acatar reincorporación de fiscal Azucena Solari

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) inició una investigación preliminar contra la fiscal suprema Delia Milagros Espinoza Valenzuela por supuestamente incumplir la orden de reincorporar a la fiscal Azucena Inés Solari Escobedo. Según el expediente, Espinoza habría dilatado durante 57 días la ejecución de una resolución firme emitida por la JNJ, lo que podría constituir una falta muy grave conforme a la Ley de la Carrera Fiscal.

El procedimiento fue dispuesto luego de una queja presentada por el ciudadano Luis Miguel Calla, quien denunció que la fiscal de la Nación se opuso reiteradamente a acatar la resolución, pese a haber sido notificada oficialmente. La JNJ evaluará ahora si la conducta de Espinoza afectó los deberes funcionales de su cargo y vulneró la independencia del órgano disciplinario.

De acuerdo con la resolución publicada por la Junta Nacional de Justicia, los hechos atribuidos a Delia Espinoza podrían encuadrar en los incisos 6 y 13 del artículo 47 de la Ley de la Carrera Fiscal, referidos al incumplimiento de mandatos y a la obstaculización de decisiones administrativas. La medida, de carácter preliminar, busca determinar si existen fundamentos para iniciar un proceso disciplinario formal contra la fiscal.

El caso de Azucena Solari tiene antecedentes. En 2024, la magistrada fue destituida por la entonces JNJ, acusada de convalidar informes irregulares que afectaban a otra fiscal. Sin embargo, la actual Junta declaró nula esa sanción y ordenó su retorno en junio de este año. La decisión fue resistida en un primer momento por la gestión de Espinoza, lo que ahora motiva una nueva controversia entre el órgano de control y la Fiscalía.

PJ admitió apelación de la JNJ, pero mantiene la reposición de Delia Espinoza

El Poder Judicial declaró fundado el recurso de apelación presentado por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) contra la decisión que levantó la suspensión de Delia Espinoza como fiscal suprema. Sin embargo, precisó que la apelación no tiene efecto suspensivo, por lo que la reposición de Espinoza en el Ministerio Público seguirá vigente mientras se evalúa el caso en segunda instancia.

El fallo del Noveno Juzgado Constitucional de Lima también confirmó que la JNJ fue debidamente notificada sobre la resolución judicial que ordenó la reincorporación de Espinoza, rechazando el argumento del órgano de control que alegaba no haber sido informada formalmente. Con ello, el juzgado reafirmó la validez del proceso seguido por la fiscal suprema para retornar a su cargo.

Sin embargo, el tribunal consideró “prematuro” el pedido de Espinoza para que se ejecute de manera forzosa su reposición, indicando que dicha solicitud deberá resolverse una vez que se emita una sentencia definitiva. De esta forma, el caso seguirá su trámite judicial mientras se mantiene el enfrentamiento entre la Fiscalía y la JNJ por la vigencia de la medida.