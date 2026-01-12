HOYSuscripcion LR Focus

Amplían plazo para solicitar retiro de AFP extraordinario
Mundo

¿Por qué Estados Unidos quiere invertir millones de dólares en tecnología antidrones antes de iniciar la Copa Mundial de la FIFA 2026?

El presidente Donald Trump consideró que todos los drones fabricados en el extranjero suponen "riesgos inaceptables para la seguridad nacional" de Estados Unidos.

Donald Trump invertirá 115 millones en tecnología antidrones para la Copa Mundial 2026.
Donald Trump invertirá 115 millones en tecnología antidrones para la Copa Mundial 2026. | Composición LR

Nuevo anuncio. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) informó este lunes 12 de enero de 2026 que la administración de Donald Trump invertirá 115 millones de dólares en tecnología antidrones. La Casa Blanca espera tener estos sistemas listos antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y de los eventos conmemorativos del 250 aniversario de la independencia del país.

Trump, quien consideró que todos los drones fabricados en el extranjero suponen "riesgos inaceptables para la seguridad nacional", creó una nueva oficina del DHS para gestionar los fondos destinados a adquirir e implementar rápidamente tecnologías relacionadas con drones y antidrones.

¿Por qué Estados Unidos quiere invertir US$115 millones en tecnología antidrones?

La administración de Donald Trump invertirá 115 millones de dólares en tecnología antidrones para garantizar la seguridad de las personas que asistan a los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Esta inversión representa un desafío para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), una agencia federal que se encuentra presionada para asegurar eventos importantes y cumplir con las demandas del presidente republicano sobre controles migratorios.

La medida también surge como respuesta a la creciente sofisticación tecnológica de los cárteles de droga, que comenzaron a utilizar drones y ciberataques para facilitar el tráfico de narcóticos. "Los drones representan la nueva frontera de la superioridad aérea estadounidense. Con el presidente (Donald) Trump, iniciamos una nueva era para defender nuestra superioridad aérea y proteger nuestras fronteras y el interior de Estados Unidos", puntualizó Kristi Lynn Arnold Noem, secretaria del DHS.

¿Cuándo iniciará la Copa Mundial de la FIFA 2026?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá. La final del evento deportivo se celebrará en el MetLife Stadium, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey.

Argentina, liderada por Lionel Messi, quedó como la última campeona del mundo al vencer por penales a Francia, que tenía a Kylian Mbappé. Estados Unidos organizó por última vez un Mundial en 1994. Ese evento es considerado popularmente como un punto de inflexión en el fútbol moderno.

