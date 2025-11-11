Rafael Vela sobre anulación de pruebas contra Nadine Heredia: "No tiene ningún impacto más allá del intento mediático"

Nadine Heredia fue sentenciada en primera instancia a 15 años por el caso Odebrecht. Foto: Composición/LR

Nadine Heredia fue sentenciada en primera instancia a 15 años por el caso Odebrecht. Foto: Composición/LR

El coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela Barba, se pronunció luego de que el juez brasileño José Dias Toffoli anuló las pruebas contra la ex primera dama, Nadine Heredia, en el marco de las investigaciones del caso Odebrecht.

En ese contexto, en diálogo con La República, Vela aseguró que la decisión de uno de los miembros del Supremo Tribunal Federal Brasileño "no tiene ningún impacto más allá del intento mediático de los abogados" que defienden a Heredia Alarcón, quien fue condenada a 15 años de cárcel por el delito de lavado de activos.

"Es más de lo mismo desde inicios del 2023 que ese juez brasileño emite resoluciones que nunca han sido ejecutadas en nuestro país. Nadine Heredia ya está sentenciada por esos hechos, al igual que (Alejandro) Toledo por Interoceánica y (Jorge) Cuba por el metro de Lima", expresó.

En esa misma línea, el fiscal aseveró que la defensa legal de Heredia "busca en Brasil lo que no han obtenido en el Perú, pero sin ningún efecto hasta el momento" en el caso Lava Jato. Además, Vela descartó que la decisión de la justicia brasileña tenga efectos en la jurisdicción peruana.

"Ningún juez peruano permite que su independencia jurisdiccional se vea afectada por la intromisión de un juez brasileño", dijo.

A pesar de que la decisión del juez supremo brasileño ordena a la Fiscalía de Brasil abstenerse de realizar "cualquier acto de cooperación" con el Perú, Vela descartó que necesiten de dicho instrumento judicial porque en el caso contra Nadine Heredia "ya está concluido en sus etapa de investigación"

Con esta decisión del juzgado brasileño, la medida impediría una eventual extradición o prisión contra Heredia, quien se encuentra asilada en Brasil tras ser condenada en abril de este año.

"Cooperación efectiva no tenemos desde noviembre del 2022 y ya no la necesitamos (...) Es claro que no van a extraditar a Heredia mientras Lula da Silva sea presidente de Brasil ", resaltó.

Corte Suprema de Brasil anula pruebas contra Nadine Heredia en el caso Odebrecht

El último lunes 10 de noviembre, un juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil invalidó las pruebas presentadas contra la ex primera dama Nadine Heredia, argumentando que los datos extraídos de los sistemas informáticos de la constructora Odebrecht —Drousys y My Web Day— carecen de autenticidad y no cuentan con una cadena de custodia adecuada.

El magistrado señaló que los sistemas empleados por la empresa para registrar pagos ilícitos, ya habían sido declarados inválidos en decisiones previas del propio Supremo Tribunal Federal.