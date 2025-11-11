Rafael Vela sobre anulación de pruebas contra Nadine Heredia: "No tiene ningún impacto más allá del intento mediático"

HOYSuscripcion LR Focus

'El Monstruo' intenta rearmar red criminal desde prisión
'El Monstruo' intenta rearmar red criminal desde prisión     
El coordinador del Equipo Especial Lava Jato afirmó que la defensa de Nadine Heredia busca resultados en Brasil que no han obtenido en Perú, y que la decisión brasileña no afectará la independencia jurisdiccional peruana. El juez brasileño que invalidó las pruebas de Odebrecht impide una posible extradición de Heredia, quien está asilada en Brasil tras ser condenada a 15 años de cárcel por lavado de activos.

Nadine Heredia fue sentenciada en primera instancia a 15 años por el caso Odebrecht. Foto: Composición/LR
Nadine Heredia fue sentenciada en primera instancia a 15 años por el caso Odebrecht. Foto: Composición/LR

El coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela Barba, se pronunció luego de que el juez brasileño José Dias Toffoli anuló las pruebas contra la ex primera dama, Nadine Heredia, en el marco de las investigaciones del caso Odebrecht.

En ese contexto, en diálogo con La República, Vela aseguró que la decisión de uno de los miembros del Supremo Tribunal Federal Brasileño "no tiene ningún impacto más allá del intento mediático de los abogados" que defienden a Heredia Alarcón, quien fue condenada a 15 años de cárcel por el delito de lavado de activos.

"Es más de lo mismo desde inicios del 2023 que ese juez brasileño emite resoluciones que nunca han sido ejecutadas en nuestro país. Nadine Heredia ya está sentenciada por esos hechos, al igual que (Alejandro) Toledo por Interoceánica y (Jorge) Cuba por el metro de Lima", expresó.

En esa misma línea, el fiscal aseveró que la defensa legal de Heredia "busca en Brasil lo que no han obtenido en el Perú, pero sin ningún efecto hasta el momento" en el caso Lava Jato. Además, Vela descartó que la decisión de la justicia brasileña tenga efectos en la jurisdicción peruana.

"Ningún juez peruano permite que su independencia jurisdiccional se vea afectada por la intromisión de un juez brasileño", dijo.

A pesar de que la decisión del juez supremo brasileño ordena a la Fiscalía de Brasil abstenerse de realizar "cualquier acto de cooperación" con el Perú, Vela descartó que necesiten de dicho instrumento judicial porque en el caso contra Nadine Heredia "ya está concluido en sus etapa de investigación"

Con esta decisión del juzgado brasileño, la medida impediría una eventual extradición o prisión contra Heredia, quien se encuentra asilada en Brasil tras ser condenada en abril de este año.

"Cooperación efectiva no tenemos desde noviembre del 2022 y ya no la necesitamos (...) Es claro que no van a extraditar a Heredia mientras Lula da Silva sea presidente de Brasil ", resaltó.

Corte Suprema de Brasil anula pruebas contra Nadine Heredia en el caso Odebrecht

El último lunes 10 de noviembre, un juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil invalidó las pruebas presentadas contra la ex primera dama Nadine Heredia, argumentando que los datos extraídos de los sistemas informáticos de la constructora Odebrecht —Drousys y My Web Day— carecen de autenticidad y no cuentan con una cadena de custodia adecuada.

El magistrado señaló que los sistemas empleados por la empresa para registrar pagos ilícitos, ya habían sido declarados inválidos en decisiones previas del propio Supremo Tribunal Federal.

Corte Suprema de Brasil anula pruebas contra Nadine Heredia en el caso Odebrecht

Corte Suprema de Brasil anula pruebas contra Nadine Heredia en el caso Odebrecht

PJ rechaza pedidos de Humala y Heredia: ambos seguirán con condena de 15 años por caso Odebrecht

PJ rechaza pedidos de Humala y Heredia: ambos seguirán con condena de 15 años por caso Odebrecht

Ollanta Humala y Nadine Heredia: Fiscalía presenta acusación contra expareja presidencial por caso Gasoducto Sur Peruano

Ollanta Humala y Nadine Heredia: Fiscalía presenta acusación contra expareja presidencial por caso Gasoducto Sur Peruano

¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Delia Espinoza regresa como fiscal de la Nación: Poder Judicial da dos días a la JNJ para reponerla en el cargo

Delia Espinoza regresa como fiscal de la Nación: Poder Judicial da dos días a la JNJ para reponerla en el cargo

Presidente del JNE advierte que elecciones de 2026 están en riesgo: "Necesitamos 553 millones de soles"

Presidente del JNE advierte que elecciones de 2026 están en riesgo: "Necesitamos 553 millones de soles"

Corte Suprema de Brasil anula pruebas contra Nadine Heredia en el caso Odebrecht

Corte Suprema de Brasil anula pruebas contra Nadine Heredia en el caso Odebrecht

Fundadora de Somos Perú asegura que José Jeri no tiene una estrategia contra la criminalidad: "Mire la gente que lo está rodeando"

Fundadora de Somos Perú asegura que José Jeri no tiene una estrategia contra la criminalidad: "Mire la gente que lo está rodeando"

Vladimir Cerrón desde la clandestinidad confirma su candidatura a la presidencia

Vladimir Cerrón desde la clandestinidad confirma su candidatura a la presidencia

JEE concluye que Daniel Luza, trabajador de Oficialía Mayor del Congreso, usó cámara en mitin de Keiko Fujimori

JEE concluye que Daniel Luza, trabajador de Oficialía Mayor del Congreso, usó cámara en mitin de Keiko Fujimori

Un nuevo panóptico, por Jorge Bruce

Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

Palta peruana rompe récord en 2025 y se convierte en la fruta más exportada con US$1.452 millones

Política

Futuro incierto para los Equipos Especiales de la Fiscalía: Junta de Fiscales Supremos reprograma sesión clave

Martín Vizcarra: esta es la razón principal por la que ONPE eliminó su candidatura a la vicepresidencia de Perú Primero

Vladimir Cerrón: "Castillo, Betssy Chávez y Aníbal Torres han sido los autores de la proclama del 7 de diciembre"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Futuro incierto para los Equipos Especiales de la Fiscalía: Junta de Fiscales Supremos reprograma sesión clave

Martín Vizcarra: esta es la razón principal por la que ONPE eliminó su candidatura a la vicepresidencia de Perú Primero

Vladimir Cerrón: "Castillo, Betssy Chávez y Aníbal Torres han sido los autores de la proclama del 7 de diciembre"

