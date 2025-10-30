HOYSuscripcion LR Focus

Política

Delia Espinoza: PJ concede apelación a la JNJ sobre levantamiento de suspensión en su contra

El Poder Judicial admitió la apelación presentada por la JNJ contra la resolución que dispuso el retorno de Delia Espinoza a la Fiscalía. Sin embargo, el recurso fue otorgado sin efecto suspensivo, lo que mantiene vigente la orden judicial que la repone en sus funciones.

El Poder Judicial mantuvo firme la restitución de Delia Espinoza mientras la JNJ busca revertir, en segunda instancia, la medida que levantó su suspensión. Foto: composición LR
El Noveno Juzgado Constitucional de Lima concedió el recurso de apelación interpuesto por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) contra la resolución que levantó la suspensión de Delia Espinoza como fiscal suprema y Fiscal de la Nación. La decisión fue adoptada por el juez Juan Fidel Torres Tasso, quien precisó que el trámite continuará en segunda instancia, pero sin suspender los efectos de la medida que favorece a la magistrada.

De acuerdo con la resolución, el tribunal consideró que la apelación cumple con los requisitos formales establecidos por el Código Procesal Constitucional. No obstante, dejó claro que el recurso no paraliza la ejecución del oficio que ordenó la reposición inmediata de Espinoza en el Ministerio Público.

lr.pe

El fallo también confirma que la JNJ fue notificada correctamente con la decisión judicial anterior. El juez validó el registro del Sistema Integrado Judicial (SIJ), que acredita la recepción de la resolución por parte del organismo. En ese sentido, desestimó los cuestionamientos sobre una supuesta falta de notificación.

Asimismo, el juzgado calificó como “prematuro” el pedido de Delia Espinoza para requerir a la JNJ el cumplimiento forzoso de su restitución. El magistrado señaló que este requerimiento será evaluado en una etapa posterior, una vez que se resuelva el proceso principal y la apelación presentada por el órgano constitucional.

