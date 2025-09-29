LO FALSO:

La imagen no muestra una concentración de protesta de la 'Generación Z' en Plaza San Martín

LO VERDADERO:

La fotografía corresponde a las protestas en contra del gobierno de Manuel Merino en el año 2020

La captura fue difundida por los medios Perú 21, Correo y El Bocón en el año 2020.

El 27 y 28 de septiembre se llevaron a cabo la tercera y cuarta jornada de protesta en Lima llevada a cabo por la 'Generación Z', gremios de transportes, universitarios y ciudadanos, que tuvo como punto de concentración principal la Plaza San Martín. Las marchas tienen lugar como muestra del rechazo al gobierno de Dina Boluarte, el Congreso, la inseguridad ciudadana y el sistema privado de pensiones peruano.

En ese contexto, se difundió en Facebook una imagen que muestra los alrededores de la Plaza San Martín con una gran concentración de manifestantes. La publicación incluía el siguiente texto: "¡Impactante! Miles de manifestantes ya toman la capital y se espera que a las 5:00 p. m. más ciudadanos lleguen al Congreso con un solo objetivo: cerrar. ¿Lo apoyas?", dando a entender que la fotografía correspondía a protestas recientes.

Sin embargo, la imagen pertenece a las manifestaciones contra el expresidente Manuel Merino en 2020 y se le atribuye su autoría al fotoperiodista Giancarlo Ávila.

Imagen muestra cómo se congregan ciudadanos en la Plaza San Martín en contra del gobierno de Manuel Merino

La imagen original circula en internet desde 2020, en el contexto de las manifestaciones contra el gobierno de Manuel Merino y el Congreso de la República, tras la juramentación de Merino como presidente del Perú, luego de que el Parlamento aprobara la vacancia de Martín Vizcarra por incapacidad moral.

La imagen fue publicada en esa época por los diarios Perú 21, El Bocón y Correo, los dos últimos le atribuyeron la autoría de la imagen al fotoperiodista Giancarlo Ávila.

El Bocón - Plaza San Martín durante las protestas en contra de Manuel Merino

Correo - Plaza San Martín durante las protestas en contra de Manuel Merino

Perú 21 - Plaza San Martín durante las protestas en contra de Manuel Merino.

Conclusión

En resumen, la fotografía difundida en Facebook no corresponde a las recientes protestas en Lima de septiembre de 2025, sino a las manifestaciones realizadas en 2020 contra el expresidente Manuel Merino. La imagen fue publicada en ese contexto por medios como Perú 21, El Bocón y Correo, y su autoría se atribuye al fotoperiodista Giancarlo Ávila. Por lo tanto, en función de lo expuesto, resulta falso que la imagen muestre una concentración de protesta de la 'Generación Z' en Plaza San Martín en el año 2025.

