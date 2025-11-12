HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sutep anuncia paro este 13 de noviembre
Sutep anuncia paro este 13 de noviembre     Sutep anuncia paro este 13 de noviembre     Sutep anuncia paro este 13 de noviembre     
EN VIVO

🔴LR+ Noticias EN VIVO: mira aquí lo último de Perú y el mundo

Política

JNJ cita a Delia Espinoza a declarar por presunta obstaculización del retorno de Patricia Benavides

La Junta Nacional de Justicia citó a Delia Espinoza para el próximo 17 de noviembre, a pesar de que el Poder Judicial ordenó suspender todos los actos de investigación en su contra. El lunes 10 de este mes, el Juzgado Constitucional dispuso que la JNJ reponga a Espinoza en el cargo.

Delia Espinoza fue citada por la JNJ. Foto: Composición/LR
Delia Espinoza fue citada por la JNJ. Foto: Composición/LR

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) citó a Delia Espinoza a declarar el próximo 17 de noviembre. Esto es por un proceso disciplinario en su contra por presuntamente haber obstaculizado el retorno de Patricia Benavides al cargo de fiscal de la Nación en junio de este año y no convocar a la Junta de Fiscales Supremos (JFS) para oficializar su reposición.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Esta citación se notificó a pesar de que, el 10 de este mes, el Noveno Juzgado Constitucional del Poder Judicial ordenó a la JNJ que se reponga a Espinoza como fiscal de la Nación en un plazo máximo de dos días. Asimismo, el órgano judicial señaló en su resolución que la entidad no cumplió con la medida cautelar que ordena reponer a la fiscal suspendida y suspender totalmente el proceso disciplinario que pesaba sobre ella.

TE RECOMENDAMOS

HARVEY COLCHADO EN VIVO Y ELECCIONES 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: ”Mañana tomaré posesión de mi cargo”: la promesa que encendió el plantón por Delia Espinoza

lr.pe

De acuerdo con el documento oficial, la citación se reprogramó debido a que Espinoza no se conectó virtualmente a una convocatoria anterior. De esta manera, se convocó a la fiscal suspendida a presentarse el siguiente lunes a las 8 de la mañana "bajo apercibimiento de prescindirse de su declaración".

La citación lleva la firma de la titular de la Dirección de Procedimientos Disciplinarios de la JNJ, Magnolia Martínez Hidalgo.

PUEDES VER: Pedro Castillo denuncia a los 100 congresistas que votaron a favor de su vacancia en 2022

lr.pe
Documento oficial de la Junta Nacional de Justicia

Documento oficial de la Junta Nacional de Justicia

Delia Espinoza pide a Tomás Gálvez entregar el cargo de fiscal de la Nación interino

El martes 11 de noviembre, Espinoza Valenzuela le envió una carta al fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, en la que le pide que se le reponga en el cargo luego de la decisión del Poder Judicial. Asimismo, le solicitó que entregue su cargo como titular de la entidad.

"Resulta necesario que proceda a realizar la entrega de cargo de su gestión como interino y designe a quien presidirá la comisión de transferencia de gestión a la suscrita. (…) corresponde suspender las gestiones institucionales propias del fiscal de la Nación", se lee en el documento enviado.

Sin embargo, Gálvez aseguró que no entregará su puesto hasta que la Junta Nacional de Justicia emita una resolución formal que así lo disponga. Además, el titular de la institución interino calificó la misiva de Espinoza como un "despropósito" y una "indebida interpretación del orden jurídico", según declaró en canal N.

“Ella cree que ya se reincorporó y está ejerciendo el cargo. No es así”, expresó.

Notas relacionadas
Tomás Gálvez ignora carta de Delia Espinoza: esperará la resolución de la JNJ que la repone al cargo de fiscal de Nación

Tomás Gálvez ignora carta de Delia Espinoza: esperará la resolución de la JNJ que la repone al cargo de fiscal de Nación

LEER MÁS
Delia Espinoza pide a Tomás Gálvez entregar el cargo de fiscal de la Nación interino: "Corresponde suspender las gestiones"

Delia Espinoza pide a Tomás Gálvez entregar el cargo de fiscal de la Nación interino: "Corresponde suspender las gestiones"

LEER MÁS
Regreso de Delia Espinoza se enreda y su futuro está en manos de JNJ

Regreso de Delia Espinoza se enreda y su futuro está en manos de JNJ

LEER MÁS
¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
”Mañana tomaré posesión de mi cargo”: la promesa que encendió el plantón por Delia Espinoza

”Mañana tomaré posesión de mi cargo”: la promesa que encendió el plantón por Delia Espinoza

LEER MÁS
Pedro Castillo denuncia a los 100 congresistas que votaron a favor de su vacancia en 2022

Pedro Castillo denuncia a los 100 congresistas que votaron a favor de su vacancia en 2022

LEER MÁS
Rosa María Palacios a José Jerí: “Compórtese como un presidente de la República y no como un palomilla de Twitter”

Rosa María Palacios a José Jerí: “Compórtese como un presidente de la República y no como un palomilla de Twitter”

LEER MÁS
“No vamos a permitir que ingrese, Puno se respeta”: dirigentes rechazaran llegada de José Jeri tras anuncio de gira por regiones

“No vamos a permitir que ingrese, Puno se respeta”: dirigentes rechazaran llegada de José Jeri tras anuncio de gira por regiones

LEER MÁS
Generación Z convoca marcha nacional para este 14 de noviembre: "El mismo sistema que asesinó a Inti y Bryan sigue matando"

Generación Z convoca marcha nacional para este 14 de noviembre: "El mismo sistema que asesinó a Inti y Bryan sigue matando"

LEER MÁS
Contraloría confirma que el Mininter compró avión en desuso para la PNP

Contraloría confirma que el Mininter compró avión en desuso para la PNP

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Bus de la 50 arrolla a adulto mayor de 89 años y se da a la fuga en Barrios Altos: cámaras captaron el accidente

Petroperú alista venta de 55 inmuebles: adjudican servicio de tasación de propiedades prescindibles

Peruana que ganó los S/45 millones de La Tinka revela que compró su boleto minutos antes del sorteo: "Combiné fechas con números al azar"

Política

Tomás Gálvez ignora carta de Delia Espinoza: esperará la resolución de la JNJ que la repone al cargo de fiscal de Nación

Demolición fiscal: Carlincatura expone mecanismos para buscar desarticular equipos especiales en el Ministerio Público

Oxenford sobre demora en reponer a Delia Espinoza como fiscal de la Nación: "JNJ no puede hacer lo que se le da la gana"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Tomás Gálvez ignora carta de Delia Espinoza: esperará la resolución de la JNJ que la repone al cargo de fiscal de Nación

Demolición fiscal: Carlincatura expone mecanismos para buscar desarticular equipos especiales en el Ministerio Público

Oxenford sobre demora en reponer a Delia Espinoza como fiscal de la Nación: "JNJ no puede hacer lo que se le da la gana"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025