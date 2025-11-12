JNJ cita a Delia Espinoza a declarar por presunta obstaculización del retorno de Patricia Benavides

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) citó a Delia Espinoza a declarar el próximo 17 de noviembre. Esto es por un proceso disciplinario en su contra por presuntamente haber obstaculizado el retorno de Patricia Benavides al cargo de fiscal de la Nación en junio de este año y no convocar a la Junta de Fiscales Supremos (JFS) para oficializar su reposición.

Esta citación se notificó a pesar de que, el 10 de este mes, el Noveno Juzgado Constitucional del Poder Judicial ordenó a la JNJ que se reponga a Espinoza como fiscal de la Nación en un plazo máximo de dos días. Asimismo, el órgano judicial señaló en su resolución que la entidad no cumplió con la medida cautelar que ordena reponer a la fiscal suspendida y suspender totalmente el proceso disciplinario que pesaba sobre ella.

De acuerdo con el documento oficial, la citación se reprogramó debido a que Espinoza no se conectó virtualmente a una convocatoria anterior. De esta manera, se convocó a la fiscal suspendida a presentarse el siguiente lunes a las 8 de la mañana "bajo apercibimiento de prescindirse de su declaración".

La citación lleva la firma de la titular de la Dirección de Procedimientos Disciplinarios de la JNJ, Magnolia Martínez Hidalgo.

Delia Espinoza pide a Tomás Gálvez entregar el cargo de fiscal de la Nación interino

El martes 11 de noviembre, Espinoza Valenzuela le envió una carta al fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, en la que le pide que se le reponga en el cargo luego de la decisión del Poder Judicial. Asimismo, le solicitó que entregue su cargo como titular de la entidad.

"Resulta necesario que proceda a realizar la entrega de cargo de su gestión como interino y designe a quien presidirá la comisión de transferencia de gestión a la suscrita. (…) corresponde suspender las gestiones institucionales propias del fiscal de la Nación", se lee en el documento enviado.

Sin embargo, Gálvez aseguró que no entregará su puesto hasta que la Junta Nacional de Justicia emita una resolución formal que así lo disponga. Además, el titular de la institución interino calificó la misiva de Espinoza como un "despropósito" y una "indebida interpretación del orden jurídico", según declaró en canal N.

“Ella cree que ya se reincorporó y está ejerciendo el cargo. No es así”, expresó.