¿Habrá paro de transportistas el 14 de noviembre en Lima y Callao? Lo que indican los gremios

Un sector del gremio de transportes confirmó que se sumarán a las movilizaciones del 14 de noviembre. Foto: Composición LR

Un sector del gremio de transportes confirmó que se sumarán a las movilizaciones del 14 de noviembre. Foto: Composición LR

Un sector del gremio de transportistas confirmó que se sumarán a las movilizaciones del viernes 14 de noviembre convocadas por la Generación Z. La finalidad de esta marcha nacional es exigir justicia por el fallecimiento de Eduardo Ruiz Sanz, asesinado durante las manifestaciones del pasado 15 de octubre. Asimismo, los jóvenes reclamarán por la represión policial del Gobierno.

En conversación con La República, Walter Carrera, vocero de la Asociación de Transportistas Nacionales e Internacionales (Asotrani), sostuvo que se movilizarán en protesta a la ola de asesinatos y extorsiones que el Gobierno no ha podido frenar. "No se ha solucionado nada, la inseguridad sigue fuerte e inestable para nosotros y nuestras familias", precisó Carrera.

TE RECOMENDAMOS LA POLÉMICA PARTICIPACIÓN DE RAFAEL LÓPEZ ALIAGA EN CADE 2025 | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

Sector de transportistas se sumará a las manifestaciones del 14 de noviembre

Ante la ola de inseguridad ciudadana, asesinatos, extorsiones y abuso de autoridades policiales, Asotrani se sumará a las manifestaciones del 14 de noviembre; sin embargo, descartó la posibilidad de paralizar sus labores. Pese a que saludan la intención del Gobierno, los transportistas consideran que las medidas implementadas para combatir la delincuencia son poco efectivas.

"La concentración y movilización lo están manejando los chicos. Es una estrategia para evitar una represalia policial. Estaremos detallando más en una próxima conferencia", sostuvo Walter Carrera. Asimismo, enfatizó que la marcha será en defensa de la vida, mientras exigen al Gobierno la eliminación de las leyes pro-crímen.

División entre los gremios de transporte

Por otro lado, Martín Ojeda, presidente de la Confederación Internacional del Transporte (CIT), precisó que ellos no se van a sumar a las movilizaciones del 14 de noviembre, pues considerar que es una "marcha política". Del mismo modo, aclaró que su sector ya ha realizado un paro de transportistas en protesta a los recientes asesinatos contra conductores

"No vamos a participar en paros políticos. Ellos son ilegales", indicó Martín Ojeda en referencia al sector de transportistas que se sumará a las movilizaciones de 14 de noviembre. En tanto, lamentó la pérdida de los familiares de los conductores asesinados víctimas de la extorsión. Por ello, el sector que representa Ojeda mantiene la postura de "un muerto, un paro", en referencia a que si hay un nuevo asesinato, las empresas apagarán sus motores en señal de protesta.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.