Fallece joven durante manifestaciones: este fue el momento del ataque de presunto policía

Eduardo Mauricio Ruiz Sáenz, de 32 años, un joven que se dedicaba al rap y que era conocido en el mundo del hip hop del distrito de San Martín de Porres como “Trvko”, perdió la vida a causa de un disparo durante las manifestaciones contra el Congreso y el Gobierno de José Jerí, el último miércoles 15 de octubre.

Según reportes periodísticos, el hecho ocurrió en la Plaza Francia, en el Centro de Lima, alrededor de la 11:50 p.m. Asimismo, indicaron que el disparo que impactó en el tórax de Ruiz Sáenz se habría producido por un policía vestido de civil. Lamentablemente, el deceso del joven fue confirmado por la Defensoría del Pueblo.

