Política

Fallece joven durante manifestaciones: este fue el momento del ataque de presunto policía

Eduardo Mauricio Ruiz Saenz, rapero conocido como "Trvko" perdió la vida tras recibir un impacto de bala. El hecho ocurrió en Plaza Francia, en el Centro de Lima, el último miércoles 15 de octubre. Según testigos, el disparo se produjo por un supuesto policía vestido de civil.

Joven perdió la vida debido a un impacto de bala. Foto: Composición/LR
Joven perdió la vida debido a un impacto de bala. Foto: Composición/LR

Eduardo Mauricio Ruiz Sáenz, de 32 años, un joven que se dedicaba al rap y que era conocido en el mundo del hip hop del distrito de San Martín de Porres como “Trvko”, perdió la vida a causa de un disparo durante las manifestaciones contra el Congreso y el Gobierno de José Jerí, el último miércoles 15 de octubre.

Según reportes periodísticos, el hecho ocurrió en la Plaza Francia, en el Centro de Lima, alrededor de la 11:50 p.m. Asimismo, indicaron que el disparo que impactó en el tórax de Ruiz Sáenz se habría producido por un policía vestido de civil. Lamentablemente, el deceso del joven fue confirmado por la Defensoría del Pueblo.

NUEVOS MINISTROS Y PROTESTA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Noticia en desarrollo...

Cómo va la marcha EN VIVO: reportan varios heridos tras enfrentamientos entre la PNP y manifestantes

¿Hay paro en Lima hoy 15 de octubre? Esto es todo lo que se sabe de la protesta convocada

Mónica Sánchez arremete contra Ouke en plena marcha del 15 de octubre: "No se conviertan en una versión de Magaly"

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

Si José Jerí renuncia a la presidencia del Perú, ¿quién asume el cargo de presidente?

Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

Joven falleció tras disparo de bala por presunto policía durante marcha contra gobierno de José Jerí

Cómo va la marcha de hoy EN VIVO: confirman la muerte de manifestante en Centro de Lima

General Víctor Canales resultó herido por perdigón disparado por la PNP durante protestas en la Av. Abancay

José Jerí dice que solo hay un civil herido, pero la prensa registra al menos siete víctimas de la represión policial

Ministro del Interior minimiza fallecimiento de manifestante: "Para mí no hay costo político"

Bolivia: escasez de combustibles afecta distribución de material para elecciones presidenciales

¡'Yo soy' ya tiene a su Michael Jackson! Mujer arequipeña conquista al jurado con su imitación del 'Rey del Pop'

Marcha 15 de octubre EN VIVO: paro nacional contra el Gobierno, quiénes participan y cuáles son sus demandas

Marcha 15 de octubre EN VIVO: paro nacional contra el Gobierno, quiénes participan y cuáles son sus demandas

JNE declara fundada la vacancia de Fernando Velasco, alcalde de Chorrillos

El Apra es el único de los 43 partidos que realizará elecciones internas para elegir a sus candidatos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Marcha 15 de octubre EN VIVO: paro nacional contra el Gobierno, quiénes participan y cuáles son sus demandas

JNE declara fundada la vacancia de Fernando Velasco, alcalde de Chorrillos

El Apra es el único de los 43 partidos que realizará elecciones internas para elegir a sus candidatos

