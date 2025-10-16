Fallece joven durante manifestaciones: este fue el momento del ataque de presunto policía
Eduardo Mauricio Ruiz Saenz, rapero conocido como "Trvko" perdió la vida tras recibir un impacto de bala. El hecho ocurrió en Plaza Francia, en el Centro de Lima, el último miércoles 15 de octubre. Según testigos, el disparo se produjo por un supuesto policía vestido de civil.
- Marcha 15 de octubre EN VIVO: paro nacional contra el Gobierno, quiénes participan y cuáles son sus demandas
- Dina Boluarte: PJ rechazó pedido de impedimento de salida del país por 36 meses contra expresidenta
Eduardo Mauricio Ruiz Sáenz, de 32 años, un joven que se dedicaba al rap y que era conocido en el mundo del hip hop del distrito de San Martín de Porres como “Trvko”, perdió la vida a causa de un disparo durante las manifestaciones contra el Congreso y el Gobierno de José Jerí, el último miércoles 15 de octubre.
Escucha la noticiaTexto convertido en audio
Según reportes periodísticos, el hecho ocurrió en la Plaza Francia, en el Centro de Lima, alrededor de la 11:50 p.m. Asimismo, indicaron que el disparo que impactó en el tórax de Ruiz Sáenz se habría producido por un policía vestido de civil. Lamentablemente, el deceso del joven fue confirmado por la Defensoría del Pueblo.
TE RECOMENDAMOS
NUEVOS MINISTROS Y PROTESTA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
Noticia en desarrollo...