PJ da dos días a la JNJ para reponer a Delia Espinoza como fiscal
Política

Harvey Colchado anuncia su postulación al Congreso: "Voy a evaluar con qué partido lo podría hacer"

El exjefe de la Diviac, conocido por liderar operativos contra organizaciones criminales vinculadas a políticos, confirmó que participará en las elecciones generales de 2026.

Colchado señaló que evaluará las propuestas de los partidos para elegir con cual postular en las próximas elecciones 2026. Foto: composición LR
Colchado señaló que evaluará las propuestas de los partidos para elegir con cual postular en las próximas elecciones 2026. Foto: composición LR

Harvey Colchado, exjefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), anunció que postulará al Congreso en las elecciones generales de 2026. El oficial en retiro señaló que su decisión responde al deseo de continuar su labor anticorrupción desde el ámbito político.

"Yo quiero y voy a postular al Congreso porque en el Congreso veo que está la corrupción. Ahí está la madre del cordero y por eso es que he decidido postular y lo que voy a hacer ahora es evaluar con qué partido lo podría hacer", declaró vía RPP.

Colchado señaló que su postulación busca “defender las instituciones y enfrentar la corrupción desde el Congreso”. Su anuncio marca un nuevo capítulo en la carrera del exoficial, reconocido por encabezar importantes operativos anticorrupción y casos de alto perfil político.

