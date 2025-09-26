Harvey Colchado critica que alias 'El Monstruo' haya recibido información de policías: "Era un secreto a voces"

Harvey Colchado cuestionó a los malos elementos dentro de la Policía. El coronel en retiro de la Policía Nacional del Perú (PNP) criticó a los agentes que filtraron información a Erick Hernández, alias 'El Monstruo', criminal capturado en Paraguay y cuya extradición ha sido solicitada por el Estado peruano para que cumpla su condena en el país. Para Colchado, estos hechos representan un grave obstáculo en la lucha contra la delincuencia.

"Era un secreto a voces que había fuga de información. Había policías que filtraban datos. (…) No ha sido solo en la Policía, también en la Fiscalía y en el Poder Judicial. La filtración de información y 'los topos', corrompidos por el poder y el dinero, perjudican el combate a la criminalidad", señaló el coronel en retiro de la PNP.

El general Víctor Zanabria, suspendido como comandante general de la PNP, sostuvo que el presunto apoyo policial a 'El Monstruo' aún no está confirmado: "Si hay infiltración de información, no vamos a negarlo. Lo verificaremos. Tenemos que investigar, pero no podemos darle cabida a un criminal que vive de la muerte". Sus declaraciones contradicen lo expuesto previamente por el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, quien aseguró que un colaborador eficaz ya identificó a los policías responsables de la filtración en favor del líder criminal.

Tras ser capturado en Asunción, el cabecilla de la banda 'Los Injertos del Cono Norte' acusó a la PNP de estar coludida con organizaciones criminales: “No soy una persona santa, pero no soy responsable de todos los secuestros en mi país. Lamentablemente, en mi país existe corrupción. Mis enemigos son 'Jorobado' y Miguel Marín. Le pagan a la Policía”, declaró tras su detención en Paraguay.

Harvey Colchado opinó sobre la Fiscalía y su futuro político

Colchado también se refirió a otros temas. El coronel en retiro de la PNP manifestó su preocupación por la crisis en la Fiscalía. Como se recuerda, Delia Espinoza fue suspendida de su cargo como fiscal de la Nación por la Junta Nacional de Justicia y, en recientes declaraciones públicas, lanzó fuertes críticas a Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos por no asumir la titularidad del Ministerio Público. Para Colchado, este cisma dentro de la institución debilita al sistema de justicia.

"Lamentablemente, en ese entorno de la Fiscalía Suprema las cosas no estaban bien. Es una lástima lo que sucede, porque deberían unirse. Ellos son los tres fiscales que podrían hacerle contrapeso al actual fiscal de la Nación (Tomás Gálvez) y a Patricia Benavides. (…) Es una pena porque quien pierde es la justicia, y los más afectados son los buenos fiscales que quedan desamparados. (…) Ahora están bajo Tomás Gálvez, y no existe confianza, pues él desde fuera criticó el trabajo del Ministerio Público", señaló.

Finalmente, Colchado comentó que, si bien no es su prioridad, no descarta participar en las Elecciones Generales 2026 y postular a un cargo público: "El tema político no está en mi mente. Ahora mismo solo estoy asesorando a algunos partidos que considero honestos y decentes. Nunca he descartado la posibilidad de hacer política", concluyó.