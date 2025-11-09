Afiliado a APP y vinculado a Oscorima tenía orden de captura en EE.UU. por narcotráfico, pero fue liberado en Perú

Afiliado a APP y vinculado a Oscorima tenía orden de captura en EE.UU. por narcotráfico, pero fue liberado en Perú

Brucelee Bermudo Guerra, afiliado a Alianza para el Progreso (APP) y cercano a Wilfredo Oscorima, tiene orden de captura en Estados Unidos, sin embargo, fue capturado y liberado en Perú.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Según el expediente del Tribunal del Distrito Este de Texas, Bermudo sería responsable del envío de hasta dos toneladas mensuales de cocaína desde la región del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) hacia México, con destino final a ciudades como Chicago, Baltimore y Detroit.