JEE concluye trabajador de Congreso usó cámara en mitin de Keiko
JEE concluye trabajador de Congreso usó cámara en mitin de Keiko     
Militante de Fuerza Popular estuvo a cargo de la Oficialía Mayor del Congreso cuando se usó cámara en mitín de Keiko Fujimori

Jaime Abensur Pinasco, militante de Fuerza Popular, ejercía la responsabilidad de la Oficialía Mayor del Congreso cuando una cámara institucional fue utilizada para registrar el mitin donde Keiko Fujimori lanzó su cuarta postulación presidencial.

Jaime Abensur figura en el ROP del JNE como militante de Fuerza Popular desde 2020. Foto: composición LR
Jaime Abensur figura en el ROP del JNE como militante de Fuerza Popular desde 2020. Foto: composición LR

Durante el periodo en que el oficial mayor Giovanni Forno se encontraba de vacaciones, el control administrativo del Parlamento fue asumido por Jaime Abensur Pinasco, afiliado a Fuerza Popular desde 2020 y quien en 2021 postuló al Congreso por Lima en 2021, sin éxito, al obtener solo 793 votos preferenciales. Según un informe del Jurado Electoral Especial (JEE) de Pacasmayo, esta encargatura coincidió con el uso de una cámara del Congreso en el mitin partidario de Keiko Fujimori, realizado el 30 de octubre en Huanchaco, Trujillo.

El documento, elaborado por la coordinadora de fiscalización Luz Chiroque Cruz, precisa que el equipo audiovisual —inventariado como bien público del Parlamento— fue empleado para filmar y transmitir el evento de Fuerza Popular, pese a que su uso está restringido exclusivamente a actividades institucionales. La funcionaria advirtió que este hecho podría configurar el delito de peculado por uso, de acuerdo con el artículo 387 del Código Penal.

JEE concluye que Daniel Luza, trabajador de Oficialía Mayor del Congreso, usó cámara en mitin de Keiko Fujimori

Durante la investigación, se identificó al técnico Daniel Luza Amésquita, trabajador de la Oficina de Participación Ciudadana, como la persona que operó la cámara en el acto fujimorista. Dicha oficina depende de la Primera Vicepresidencia del Congreso, actualmente controlada por Fuerza Popular a través del presidente parlamentario Fernando Rospigliosi. Luza renunció el 1 de noviembre, aunque la fiscalizadora advirtió que su dimisión “no extingue la responsabilidad administrativa ni penal derivada de los hechos”.

El informe también atribuye responsabilidad funcional a Rospigliosi por no haber cautelado el uso adecuado de los bienes públicos bajo su custodia. Sin embargo, el titular del Parlamento pidió archivar la denuncia argumentando que no dio orden ni autorización para el traslado del equipo y que la gestión operativa corresponde a la Oficialía Mayor del Congreso, no a la Presidencia. Hasta el momento, el partido Fuerza Popular no ha emitido un pronunciamiento institucional sobre el caso.

Kelly Portalatino sobre visitas de su pareja, sentenciado por robo, en el Congreso: "No podemos juzgar a las personas"

Jaime Abensur fue denunciado por plagio tras asumir como director general del Congreso

El mismo funcionario que asumió temporalmente la Oficialía Mayor del Congreso, Jaime Abensur Pinasco, también enfrenta una investigación fiscal por presunto plagio académico. Según Cuarto Poder, el Ministerio Público abrió una indagación luego de que se detectara que su artículo “La Proliferación Legislativa” contenía al menos 27 párrafos copiados de autores extranjeros sin la debida cita o entrecomillado.

En el texto, Abensur replicó secciones completas de los juristas Rodrigo Pineda Garfias (Chile) y Aurelio Menéndez Menéndez (España). La Tercera Fiscalía Especializada en Delitos Aduaneros y contra la Propiedad Intelectual, evalúa su responsabilidad por infracción a los derechos de autor. El caso se encuentra en etapa de investigación preliminar.

Kelly Portalatino sobre visitas de su pareja, sentenciado por robo, en el Congreso: "No podemos juzgar a las personas"

Kelly Portalatino sobre visitas de su pareja, sentenciado por robo, en el Congreso: "No podemos juzgar a las personas"

JEE concluye que Daniel Luza, trabajador de Oficialía Mayor del Congreso, usó cámara en mitin de Keiko Fujimori

JEE concluye que Daniel Luza, trabajador de Oficialía Mayor del Congreso, usó cámara en mitin de Keiko Fujimori

Liberan a militante de APP relacionado con Oscorima y buscado por EE.UU. por vínculos con el cartel de Sinaloa

Liberan a militante de APP relacionado con Oscorima y buscado por EE.UU. por vínculos con el cartel de Sinaloa

¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Dina Boluarte reaparece en audiencia y reconoce que creó cuenta mancomunada: "Yo no buscaba aportante"

Dina Boluarte reaparece en audiencia y reconoce que creó cuenta mancomunada: “Yo no buscaba aportante”

Guillermo Bermejo envía carta desde prisión: "Este proceso tiene un objetivo político: dejarme fuera del 2026"

Guillermo Bermejo envía carta desde prisión: “Este proceso tiene un objetivo político: dejarme fuera del 2026”

RMP sobre López Aliaga en programa de Pedro Salinas: "Hay un tema de locura y de salud mental con él"

RMP sobre López Aliaga en programa de Pedro Salinas: “Hay un tema de locura y de salud mental con él”

JEE concluye que Daniel Luza, trabajador de Oficialía Mayor del Congreso, usó cámara en mitin de Keiko Fujimori

JEE concluye que Daniel Luza, trabajador de Oficialía Mayor del Congreso, usó cámara en mitin de Keiko Fujimori

Liberan a militante de APP relacionado con Oscorima y buscado por EE.UU. por vínculos con el cartel de Sinaloa

Liberan a militante de APP relacionado con Oscorima y buscado por EE.UU. por vínculos con el cartel de Sinaloa

Ollanta Humala: Gobierno de Jerí destinará más de S/250.000 para su defensa legal en caso Gasoducto Sur

Ollanta Humala: Gobierno de Jerí destinará más de S/250.000 para su defensa legal en caso Gasoducto Sur

