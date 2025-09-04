Harvey Colchado denuncia reglaje y amenazas: “Si se atreven con un policía, imagínense con un periodista”

Coronel en retiro dice que ha estado recibiendo mensajes en contra de su persona y de sus hijos. Foto: Adrián Sarria, La República

Coronel en retiro dice que ha estado recibiendo mensajes en contra de su persona y de sus hijos. Foto: Adrián Sarria, La República

“Estoy muy preocupado: lo que antes eran amenazas mediante WhatsApp ya pasó a la acción”. El coronel en retiro Harvey Colchado convocó a una conferencia “de carácter urgente” para exponer lo que califica como hechos graves que comprometen su seguridad personal y familiar: presuntos reglajes de policías en actividad y amenazas de muerte dirigidas a él y a sus hijos.

La prueba data del 15 de agosto, cuando un suboficial de tercera de la Dirincri (Dirección de Investigación Criminal) fue detectado frente a su oficina, por alrededor de cinco horas, incluso tomando imágenes del edificio donde trabaja en el Centro de Lima. “Permaneció alrededor de cinco horas vigilando. Tomó fotografías con su celular hacia mi oficina. Fue identificado por vecinos cuando el personal de seguridad lo intervino. Se supo que era policía, pero dijo estar haciendo un trabajo de un supuesto proxeneta”, señaló Colchado, quien ya reportó el hecho ante la Fiscalía.

El coronel mostró un mensaje recibido el 1 de septiembre a las 5:41 p. m. en el que lo insultan y advierten: “Ya conocemos tu oficina en el Centro de Lima y tu casa en Comas (…) vas a llorar sangre”. La amenaza incluía también a sus hijos: “tus hijos van a pagar. Ya verás”.

Recordó que en mayo el mismo número telefónico, identificado como “Purito Plomo”, ya le había enviado fotografías de sus hijos ingresando al colegio. “Eso ya no es subjetivo. Es algo objetivo. En mayo denuncié el hecho a la Policía y ahora forma parte de una carpeta fiscal en crimen organizado”, explicó.

A ello sumó otro episodio: el 17 de octubre del año pasado dejaron una carta amenazante en la puerta de la casa de sus hijos: “Maldito hijo de puta, vas a ver sangre de tus seres más queridos, se tarda, pero no se olvida”. Colchado insistió: “No estamos hablando de mensajes nada más: son cosas objetivas”.

Sin resguardo policial

Colchado también cuestionó que, pese a esas amenazas, la Policía decidiera retirarle la seguridad que tenía asignada: “El mes de mayo de este año, el Comandante General, José Zanabria Angulo, firmó la resolución retirándome la seguridad, pese a sustentar amenazas en mi contra. Ahora yo mismo solvento mi resguardo personal y el de mi familia”.

Contó que debió comprarse un chaleco antibalas y que, aunque adquirió el arma de fuego que le corresponde por retiro, el Estado no se la ha entregado: “Estoy obligado a usar un arma particular de menor calibre. Es otra forma de hostigamiento”.

“He investigado el poder”

El exjefe policial vinculó el incremento de amenazas a su labor contra redes de corrupción: “Yo asumo que es debido a que he investigado el poder. Continúo usando mis redes para difundir lo que está ocurriendo y los medios de prueba que existen. Eso les molesta. Por eso quieren callarme”.

Advirtió: “Si se atreven con un policía que tiene un arma, imagínense con un periodista que no tiene armas. Es muy peligroso”, al ser consultado por el caso de la Jefa de la Unidad de Investigación de Panamericana Televisión, Karla Ramírez, quien denunció que le llegó información que, desde inteligencia de la PNP, se estaría planificando un ataque en su contra.

Colchado aseguró que no es el único en la mira. “He conversado con agentes de inteligencia en actividad y retiro. Ellos conocen a quienes han hecho estas actividades de marcaje y reglaje. No solo a mí: también a fiscales, policías que han investigado al gobierno y a periodistas que revelan nuevos hechos. Tienen temor de declarar, pero confío en que lo hagan ante la Fiscalía”, enfatizó.

Afirmó que ya existen antecedentes: en marzo de 2024, personal de la Digimin habría seguido al hijo de la presidenta de la Corte Superior de Lima. Y en abril, al propio comandante general Angulo, quien detectó a dos policías vigilándolo. “Nadie sabe hasta hoy quién dio esas órdenes”, subrayó. Además, comparó la situación actual con la dictadura de Alberto Fujimori: “estamos orientados a la época del Fujimontesinismo, con el nefasto uso de la inteligencia para malos fines, como en los 90”.

Nombres y responsabilidades

En la conferencia, Colchado sostuvo que ya entregó información a la Fiscalía sobre altos mandos policiales y un exministro vinculados a la desactivación del equipo especial que lideró. “Soy testigo en esa investigación”, dijo.

Mencionó que presentó pruebas contra el comandante general Zanabria, el jefe del Estado Mayor PNP General Óscar Arriola y otros funcionarios policiales: “La Policía depende del Ejecutivo. Ahí está el hilo de la madeja. No deben coludirse con malos elementos que se prestan a este tipo de actividades”, agregó.

Colchado también cuestionó que Juan José Santibáñez, exministro del Interior, hoy sea ministro de Justicia: “Ese señor no puede estar en ese ministerio. Ha sido abogado de sentenciados por crimen organizado: ‘Shakira’, ‘Los Pulpos’, ‘El Diablo’. Conoce a delincuentes. No quiero pensar lo que podría pasar si usa el cargo para beneficios personales o del gobierno”.

Pidió además que se investigue la gestión penitenciaria bajo su responsabilidad: “Santibáñez permite que un jefe del INPE con varias denuncias siga en el cargo”.

“No me van a quebrar”

Al cerrar, Colchado dejó claro que no retrocederá: “Yo no les tengo miedo. A mí no me van a quebrar. Mientras ellos actúan tras bambalinas, yo doy la cara y denuncio sus hechos ilegales. Esto es como en los 90, con el Fujimontesinismo. El poder es efímero: tarde o temprano se sabrá quiénes son los que se prestan a estas actividades”.

Pidió a la Fiscalía citar al suboficial de la Dirincri, revisar su geolocalización, las fotos tomadas y determinar bajo qué autorización actuaba. También exhortó a que los agentes que reciben órdenes de reglaje declaren: “Así como pasó con el grupo Colina, les va a pasar a ellos”.

La denuncia de Colchado —con videos, capturas y documentos— revive la memoria de un país marcado por el uso ilegal de la inteligencia en los años noventa. El coronel asegura que hoy se repite el patrón: reglaje a opositores, testigos, fiscales y periodistas.

“Es la primera vez que las amenazas llegan a mis hijos, a mi domicilio, a mi oficina. Es un mal precedente. Si se permite, puede abarcar a otras investigaciones. Estamos llegando a un nivel de inseguridad total”, concluyó.