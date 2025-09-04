HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿A qué hora juega Perú vs. Uruguay por las Eliminatorias?
¿A qué hora juega Perú vs. Uruguay por las Eliminatorias?     ¿A qué hora juega Perú vs. Uruguay por las Eliminatorias?     ¿A qué hora juega Perú vs. Uruguay por las Eliminatorias?     
Martín Vizcarra: "No me voy a fugar, no me voy a asilar"
Martín Vizcarra: "No me voy a fugar, no me voy a asilar"     Martín Vizcarra: "No me voy a fugar, no me voy a asilar"     Martín Vizcarra: "No me voy a fugar, no me voy a asilar"     
EN VIVO

🔴 PERÚ VS URUGUAY EN VIVO FECHA 17 ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS- MUNDIAL 2026

Política

Harvey Colchado denuncia reglaje y amenazas: “Si se atreven con un policía, imagínense con un periodista”

El coronel PNP en retiro mostró imágenes y mensajes que evidencian presuntos actos de reglaje en su contra. Relató que un suboficial de la Dirincri lo vigiló por cinco horas frente a su oficina y denunció amenazas de muerte contra él y sus hijos. Afirma que fiscales, policías y periodistas también estarían bajo seguimiento.

Coronel en retiro dice que ha estado recibiendo mensajes en contra de su persona y de sus hijos. Foto: Adrián Sarria, La República
Coronel en retiro dice que ha estado recibiendo mensajes en contra de su persona y de sus hijos. Foto: Adrián Sarria, La República

“Estoy muy preocupado: lo que antes eran amenazas mediante WhatsApp ya pasó a la acción”. El coronel en retiro Harvey Colchado convocó a una conferencia “de carácter urgente” para exponer lo que califica como hechos graves que comprometen su seguridad personal y familiar: presuntos reglajes de policías en actividad y amenazas de muerte dirigidas a él y a sus hijos.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

La prueba data del 15 de agosto, cuando un suboficial de tercera de la Dirincri (Dirección de Investigación Criminal) fue detectado frente a su oficina, por alrededor de cinco horas, incluso tomando imágenes del edificio donde trabaja en el Centro de Lima. “Permaneció alrededor de cinco horas vigilando. Tomó fotografías con su celular hacia mi oficina. Fue identificado por vecinos cuando el personal de seguridad lo intervino. Se supo que era policía, pero dijo estar haciendo un trabajo de un supuesto proxeneta”, señaló Colchado, quien ya reportó el hecho ante la Fiscalía.

El coronel mostró un mensaje recibido el 1 de septiembre a las 5:41 p. m. en el que lo insultan y advierten: “Ya conocemos tu oficina en el Centro de Lima y tu casa en Comas (…) vas a llorar sangre”. La amenaza incluía también a sus hijos: “tus hijos van a pagar. Ya verás”.

Recordó que en mayo el mismo número telefónico, identificado como “Purito Plomo”, ya le había enviado fotografías de sus hijos ingresando al colegio. “Eso ya no es subjetivo. Es algo objetivo. En mayo denuncié el hecho a la Policía y ahora forma parte de una carpeta fiscal en crimen organizado”, explicó.

A ello sumó otro episodio: el 17 de octubre del año pasado dejaron una carta amenazante en la puerta de la casa de sus hijos: “Maldito hijo de puta, vas a ver sangre de tus seres más queridos, se tarda, pero no se olvida”. Colchado insistió: “No estamos hablando de mensajes nada más: son cosas objetivas”.

PUEDES VER: Harvey Colchado asegura que desde la Digimin se hace reglaje a periodistas: "Se viene mal utilizando la inteligencia"

lr.pe

Sin resguardo policial

Colchado también cuestionó que, pese a esas amenazas, la Policía decidiera retirarle la seguridad que tenía asignada: “El mes de mayo de este año, el Comandante General, José Zanabria Angulo, firmó la resolución retirándome la seguridad, pese a sustentar amenazas en mi contra. Ahora yo mismo solvento mi resguardo personal y el de mi familia”.

Contó que debió comprarse un chaleco antibalas y que, aunque adquirió el arma de fuego que le corresponde por retiro, el Estado no se la ha entregado: “Estoy obligado a usar un arma particular de menor calibre. Es otra forma de hostigamiento”.

“He investigado el poder”

El exjefe policial vinculó el incremento de amenazas a su labor contra redes de corrupción: “Yo asumo que es debido a que he investigado el poder. Continúo usando mis redes para difundir lo que está ocurriendo y los medios de prueba que existen. Eso les molesta. Por eso quieren callarme”.

Advirtió: “Si se atreven con un policía que tiene un arma, imagínense con un periodista que no tiene armas. Es muy peligroso”, al ser consultado por el caso de la Jefa de la Unidad de Investigación de Panamericana Televisión, Karla Ramírez, quien denunció que le llegó información que, desde inteligencia de la PNP, se estaría planificando un ataque en su contra.

Colchado aseguró que no es el único en la mira. “He conversado con agentes de inteligencia en actividad y retiro. Ellos conocen a quienes han hecho estas actividades de marcaje y reglaje. No solo a mí: también a fiscales, policías que han investigado al gobierno y a periodistas que revelan nuevos hechos. Tienen temor de declarar, pero confío en que lo hagan ante la Fiscalía”, enfatizó.

Afirmó que ya existen antecedentes: en marzo de 2024, personal de la Digimin habría seguido al hijo de la presidenta de la Corte Superior de Lima. Y en abril, al propio comandante general Angulo, quien detectó a dos policías vigilándolo. “Nadie sabe hasta hoy quién dio esas órdenes”, subrayó. Además, comparó la situación actual con la dictadura de Alberto Fujimori: “estamos orientados a la época del Fujimontesinismo, con el nefasto uso de la inteligencia para malos fines, como en los 90”.

PUEDES VER: Karla Ramírez: "Santiváñez es la segunda persona con mayor poder en Palacio y no es poca cosa"

lr.pe

Nombres y responsabilidades

En la conferencia, Colchado sostuvo que ya entregó información a la Fiscalía sobre altos mandos policiales y un exministro vinculados a la desactivación del equipo especial que lideró. “Soy testigo en esa investigación”, dijo.

Mencionó que presentó pruebas contra el comandante general Zanabria, el jefe del Estado Mayor PNP General Óscar Arriola y otros funcionarios policiales: “La Policía depende del Ejecutivo. Ahí está el hilo de la madeja. No deben coludirse con malos elementos que se prestan a este tipo de actividades”, agregó.

Colchado también cuestionó que Juan José Santibáñez, exministro del Interior, hoy sea ministro de Justicia: “Ese señor no puede estar en ese ministerio. Ha sido abogado de sentenciados por crimen organizado: ‘Shakira’, ‘Los Pulpos’, ‘El Diablo’. Conoce a delincuentes. No quiero pensar lo que podría pasar si usa el cargo para beneficios personales o del gobierno”.

Pidió además que se investigue la gestión penitenciaria bajo su responsabilidad: “Santibáñez permite que un jefe del INPE con varias denuncias siga en el cargo”.

“No me van a quebrar”

Al cerrar, Colchado dejó claro que no retrocederá: “Yo no les tengo miedo. A mí no me van a quebrar. Mientras ellos actúan tras bambalinas, yo doy la cara y denuncio sus hechos ilegales. Esto es como en los 90, con el Fujimontesinismo. El poder es efímero: tarde o temprano se sabrá quiénes son los que se prestan a estas actividades”.

Pidió a la Fiscalía citar al suboficial de la Dirincri, revisar su geolocalización, las fotos tomadas y determinar bajo qué autorización actuaba. También exhortó a que los agentes que reciben órdenes de reglaje declaren: “Así como pasó con el grupo Colina, les va a pasar a ellos”.

La denuncia de Colchado —con videos, capturas y documentos— revive la memoria de un país marcado por el uso ilegal de la inteligencia en los años noventa. El coronel asegura que hoy se repite el patrón: reglaje a opositores, testigos, fiscales y periodistas.

“Es la primera vez que las amenazas llegan a mis hijos, a mi domicilio, a mi oficina. Es un mal precedente. Si se permite, puede abarcar a otras investigaciones. Estamos llegando a un nivel de inseguridad total”, concluyó.

Notas relacionadas
Harvey Colchado asegura que desde la Digimin se hace reglaje a periodistas: "Se viene mal utilizando la inteligencia"

Harvey Colchado asegura que desde la Digimin se hace reglaje a periodistas: "Se viene mal utilizando la inteligencia"

LEER MÁS
Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

LEER MÁS
"Esto obedece a un plan criminal": la fuerte crítica de Harvey Colchado a Boluarte por designación a Santiváñez

"Esto obedece a un plan criminal": la fuerte crítica de Harvey Colchado a Boluarte por designación a Santiváñez

LEER MÁS
Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Martín Vizcarra abandona el penal de Barbadillo: así fue la salida del expresidente tras fallo del Poder Judicial

Martín Vizcarra abandona el penal de Barbadillo: así fue la salida del expresidente tras fallo del Poder Judicial

LEER MÁS
Betssy Chávez: denuncian a juez Juan Carlos Checkley por abuso de autoridad tras liberación de exministra

Betssy Chávez: denuncian a juez Juan Carlos Checkley por abuso de autoridad tras liberación de exministra

LEER MÁS
Santiváñez interfirió en pase al retiro de general PNP para favorecer a minera

Santiváñez interfirió en pase al retiro de general PNP para favorecer a minera

LEER MÁS
Betssy Chávez: Poder Judicial debatirá este viernes si prolonga la prisión preventiva contra exministra por 18 meses

Betssy Chávez: Poder Judicial debatirá este viernes si prolonga la prisión preventiva contra exministra por 18 meses

LEER MÁS
Phillip Butters envía duro mensaje a Rafael López Aliaga: "Deja de estar pagando gente troll para que me insulten"

Phillip Butters envía duro mensaje a Rafael López Aliaga: "Deja de estar pagando gente troll para que me insulten"

LEER MÁS
Comisión de Justicia busca sancionar a periodistas que difundan chats y correos vinculados a investigaciones

Comisión de Justicia busca sancionar a periodistas que difundan chats y correos vinculados a investigaciones

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partido Argentina vs Venezuela EN VIVO HOY por las Eliminatorias 2026: ¿a qué hora y dónde ver a Lionel Messi?

Lo último de los Bonos Activos de hoy, 4 de septiembre: revisa cómo cobrar por el Sistema Patria y quiénes son los beneficiarios

Nicanor de la Fuente Sifuentes, Nixa, el poeta eterno

Política

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Alejandro Toledo es trasladado a clínica para recibir atención médica

Martín Vizcarra sale en libertad: Poder Judicial ordena su excarcelación

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Alejandro Toledo es trasladado a clínica para recibir atención médica

Martín Vizcarra sale en libertad: Poder Judicial ordena su excarcelación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota