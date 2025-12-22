Phillip Butters le pide una entrevista a José Domingo Pérez y este le responde: "Que sea en Juliaca"

José Domingo Pérez le respondió a Phillip Butters luego de que este último le enviara una carta solicitándole que le remita los documentos judiciales del archivamiento de su investigación. Además, Butters le solicitó a Domingo Pérez concederle una entrevista personal.

"Soy, creo, el único fiscal de todo el Perú al que dos veces lo han investigado por enriquecimiento ilícito entre el año 2012 y 2013 por una denuncia del exministro aprista Hernán Garrido Leca y a partir de una denuncia a finales del año 2023 por otra denuncia de una militante aprista. Ningún fiscal, creo, puede rehuir a ser investigado. Y me han estado investigando. Pero ¿qué es lo que llama la atención?", sostuvo.

"Se da en un contexto que hay que analizarlo bien. Primero, estamos en pleno desarrollo del juicio oral del caso Cócteles. Mi atención debía ser al máximo en la misma. Segundo, que el señor Philip Butters es ubicado por los medios de prensa en el momento justo que la fiscalía iba a detener al señor Andrés Hurtado Chibolín. Y él, al verse visto por las cámaras de los diversos medios de prensa, al día siguiente señaló que tenía una bomba contra Gustavo Gorriti y estuvo así durante todo el fin de semana en su medio y en los medios afines a y no pasó nada", agregó.

En ese contexto, el doctor terminó por aceptar la entrevista propuesta por Butters y sugirió que esta se de en la provincia de Juliaca. Cabe recalcar que Phillip tuvo un incidente hace dos meses en Puno en el que fue rechazado por la población en medio de piedras e insultos debido a que en el contexto de las protestas contra la expresidenta Dina Boluarte, Butters los había llamado ''terrrucos''.

"Y comenzó a hacer estas afirmaciones como usted lee, a decir que el Perú estrenaba un nuevo corrupto y que yo era un ladrón. Bueno, yo me estaba defendiendo indicando ahí están. este mis ingresos, mis egresos y ya concluyó la investigación y el proceso que finalmente se ha archivado. él me pide una entrevista personal. me parece correcto que se pueda llevar a cabo, por ejemplo, en Juliaca (...) Creo que es un buen escenario en donde lo voy a esperar al señor Butters para sostener esta entrevista", refirió.

Es importante recordar que el fiscal del Equipo Especial Lava Jato remitió una carta notarial al periodista Butters para exigirle una rectificación pública y inmediata por las declaraciones que realizó en su contra. El pedido se da luego de que se archivara, a inicios de noviembre, una investigación por presunto enriquecimiento ilícito vinculada a un supuesto desbalance patrimonial.

De acuerdo con el documento enviado por Domingo Pérez, en septiembre del año pasado Butters afirmó en su programa Combutters que “tenía la bomba” contra Gustavo Gorriti y, además, lo señaló públicamente como autor de un delito. El fiscal sostiene que estas expresiones difundieron información falsa y agraviante en su perjuicio.

Estos fueron los dichos que Domingo Pérez le pide a Butters que se rectifique: "Estoy en condiciones de afirmar que el Perú va a estrenar un nuevo corrupto: José Domingo Pérez (…) Hay un clarísimo desbalance patrimonial en el caso de un fiscal. Lo convierte en un ladrón, es un corrupto (…) José Domingo Pérez, que hoy sigue investigando los casos y sigue correteando a la gente, no puede estar capacitado para ser ni fiscal supremo, superior ni nada, si tiene bajo su cuello una chapa grande de corrupto".

José Domingo Pérez: "No todo el Perú tolera el discurso de odio"

El fiscal no dudó en advertir sobre el uso de los medios de comunicación para promover discursos de odio y estigmatización. Domingo Pérez denunció que él también ha sido insultado como ''terruco'' cuando iniciaba la investigación en el caso contra Keiko Fujimori.

"No todo el Perú tolera el discurso del odio, de la confrontación, de la estigmatización, de la discriminación. A mí me han terruqueado desde que comienzo la investigación del caso Cócteles entre el año 2017, 18 y 19, como muchos y muchas peruanos y peruanas. Y yo creo que se tiene que poner fin a esta forma, lamentablemente, no de hacer periodismo, sino de esto; esto no es periodismo, señor Domingo, José Domingo Pérez, utilizar un medio de comunicación para otros fines, y ya vamos descubriendo cuál era esa finalidad", comentó.