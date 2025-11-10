Fernando Rospigliosi negó responsabilidad por el uso de una cámara del Congreso en el mitin de Fuerza Popular. Foto: difusión

Fernando Rospigliosi negó responsabilidad por el uso de una cámara del Congreso en el mitin de Fuerza Popular. Foto: difusión

El congresista Edwin Martínez (Acción Popular) presentó una denuncia constitucional contra el presidente del Congreso, el fujimorista Fernando Rospigliosi, por el uso de una cámara del Parlamento en el mitin donde Keiko Fujimori anunció su precandidatura presidencial con Fuerza Popular.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

En el documento dirigido a la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, Martínez responsabiliza a Rospigliosi de infracción a la Constitución al presuntamente permitir el uso de bienes del Estado (equipos de transmisión y cámara del Congreso) para fines partidarios durante un mitin político de la señora Keiko Fujimori, conducta que vulnera los artículos 39°, 40°, 41° y 76° de la Constitución Política del Perú.

TE RECOMENDAMOS EN CAMPAÑA 2026 Y BETSSY CHÁVEZ EN EL LIMBO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Denuncia constitucional presentada por Edwin Martínez. Foto: Congreso

Edwin Martínez pide que se admite a trámite la denuncia constitucional contra Rospigliosi. Foto: Congreso

"Fernando Rospigliosi, en su calidad de Presidente del Congreso de la República, ostenta la máxima autoridad administrativa de la institución y, por tanto, es el responsable directo de la custodia, uso y destinación de todos sus bienes y recursos. Su posición de garante lo obliga a impedir cualquier uso indebido del patrimonio institucional", se lee.

Asimismo, precisa que el retiro de un equipo del Congreso requiere una "cadena de mando y protocolos de control interno", por lo que, Martínez considera que Rospigliosi no puede desvincularse de los sucedido. Asegura que tiene responsabilidad "ya sea por acción directa al autorizar el uso, o por omisión al permitir conscientemente dicho uso indebido".

También, añade que no solo se trataría de una infracción constitucional y administrativa, sino también "la presunta comisión de un ilícito penal, al destinarse recursos públicos a un fin distinto y contrario a aquel para el cual están legal y constitucionalmente asignados".

PUEDES VER: Tomás Gálvez ordena el retiro de vehículos oficiales a Delia Espinoza

Congresista Martínez pide a la SAC que investigue el hecho

Por todo ello, en el petitorio, el parlamentario pide que se admita a trámite la denuncia constitucional y se requieran todas las pruebas necesarias como grabaciones del evento político, registros de salida de equipos, testimonios del personal técnico del Congreso, partes de asignación de recursos, y toda documentación relacionada con el uso de bienes institucionales en la fecha del mitin político referido.

Sumado a ello, que se cite a Fernando Rospigliosi para declarar y, en caso se confirme un presunto delito, se denuncie el hecho ante el Pleno del Congreso. "Que se solicite al Pleno del Congreso la aplicación de las sanciones constitucionales correspondientes, incluyendo la suspensión en el ejercicio de sus funciones y la destitución de su condición de Presidente del Congreso, por haber incurrido en infracción de la Constitución y en los supuestos de responsabilidad previstos en el artículo 99° de la Carta Magna", precisa.

Respecto al presunto delito penal, pide que se notifique al Ministerio Público para las diligencias de ley