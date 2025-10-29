HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

Tomás Gálvez ordena el retiro de vehículos oficiales a Delia Espinoza

El fiscal de la Nación interino dispuso el retiro inmediato de los vehículos y conductores asignados a Delia Espinoza, pese a que un informe jurídico del propio Ministerio Público recomendó mantener dichas unidades por razones de seguridad y en cumplimiento de una medida cautelar judicial.

Tomás Gálvez dispuso retirar los vehículos oficiales asignados a Delia Espinoza pese a un informe legal que recomendaba mantenerlos por motivos de seguridad personal. Foto: composición LR
Tomás Gálvez dispuso retirar los vehículos oficiales asignados a Delia Espinoza pese a un informe legal que recomendaba mantenerlos por motivos de seguridad personal. Foto: composición LR

Tomás Gálvez ordenó retirar los vehículos oficiales asignados a Delia Espinoza, suspendida fiscal de la Nación. La decisión contradice el informe favorable de la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio Público, que recomendó mantener el uso de las unidades por motivos de resguardo y seguridad personal ante el nivel de riesgo que la Policía Nacional había determinado para la magistrada.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

El documento jurídico establecía que la solicitud de Espinoza debía ser aceptada porque su situación constituía una “circunstancia excepcional”. Además, recordaba que la Fiscalía de la Nación está obligada por norma a brindar el apoyo logístico y vehicular a las autoridades que cuentan con protección policial. Pese a ello, Gálvez desconoció la recomendación técnica y dispuso el retiro de los bienes institucionales.

TE RECOMENDAMOS

PLEITO DE TRENES, CANDIDATOS Y SEGURIDAD | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Tómas Gálvez archiva denuncia por presunto abuso de autoridad contra congresista Gladys Echaíz

lr.pe

El informe también hacía referencia a una resolución de la PNP, que dispuso la restitución del servicio de seguridad a Espinoza en el nivel III-D, al considerar que su vida e integridad se encontraban en riesgo alto por decisiones adoptadas cuando ejerció el mayor cargo de la entidad. Incluso, el análisis jurídico advertía que el Ministerio Público debía garantizar su desplazamiento mientras se ejecuta la medida cautelar que ordena su reposición en funciones.

Pese a conocer estos antecedentes, el fiscal Tomás Gálvez resolvió retirar los vehículos oficiales y los conductores asignados, contrariando el propio marco legal interno del Ministerio Público. La medida ha sido interpretada como un acto de hostilidad hacia Delia Espinoza, quien mantiene un proceso judicial para recuperar su cargo.

PUEDES VER: Delia Espinoza buscó alertar a José Jerí cuando era presidente del Congreso sobre el daño que causarían las leyes pro crimen

lr.pe
Notas relacionadas
Tómas Gálvez archiva denuncia por presunto abuso de autoridad contra congresista Gladys Echaíz

Tómas Gálvez archiva denuncia por presunto abuso de autoridad contra congresista Gladys Echaíz

LEER MÁS
Tomás Gálvez asegura que la JNJ aún no ha notificado la reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación

Tomás Gálvez asegura que la JNJ aún no ha notificado la reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación

LEER MÁS
Delia Espinoza buscó alertar a José Jerí cuando era presidente del Congreso sobre el daño que causarían las leyes pro crimen

Delia Espinoza buscó alertar a José Jerí cuando era presidente del Congreso sobre el daño que causarían las leyes pro crimen

LEER MÁS
Generación Z lidera marchas en Perú: quiénes son los jóvenes que toman protagonismo político

Generación Z lidera marchas en Perú: quiénes son los jóvenes que toman protagonismo político

LEER MÁS
Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

LEER MÁS
Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Poder Judicial levanta prisión preventiva a Elizabeth Peralta: fiscal vinculada a Ándres Hurtado queda en libertad

Poder Judicial levanta prisión preventiva a Elizabeth Peralta: fiscal vinculada a Ándres Hurtado queda en libertad

LEER MÁS
Poder Judicial ordena a Rutas de Lima suspender cobro de peajes en Villa y Punta Negra

Poder Judicial ordena a Rutas de Lima suspender cobro de peajes en Villa y Punta Negra

LEER MÁS
Reniec expone datos personales en web del Padrón de Elecciones 2026, pero responde que es legal

Reniec expone datos personales en web del Padrón de Elecciones 2026, pero responde que es legal

LEER MÁS
Vivian Olivos advierte que alianza fujicerronista estará vigente en Elecciones 2026

Vivian Olivos advierte que alianza fujicerronista estará vigente en Elecciones 2026

LEER MÁS
Fuerza Popular modificó norma para que Reniec exponga padrón electoral en internet

Fuerza Popular modificó norma para que Reniec exponga padrón electoral en internet

LEER MÁS
Martín Vizcarra: Poder Judicial declara infundado pedido de anulación de casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Martín Vizcarra: Poder Judicial declara infundado pedido de anulación de casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sebastián Britos reflexiona tras el tricampeonato de Universitario: "Quiero seguir en la 'U' pese a que no atravesé un buen momento"

Hallan más de 70 cuerpos en favelas de Río de Janeiro y muertos tras fatal operativo policial aumentarían a 132

Fabián Bustos rompió su silencio y reconoció que no debió irse de Universitario: "Fue un error, pero me dejé llevar por la situación"

Política

Reniec expone datos personales en web del Padrón de Elecciones 2026, pero responde que es legal

Martín Vizcarra: Poder Judicial declara infundado pedido de anulación de casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

¡Rompen el candado fiscal! Carlincatura muestra cómo el Congreso usará el dinero público con sus propias leyes

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Reniec expone datos personales en web del Padrón de Elecciones 2026, pero responde que es legal

Martín Vizcarra: Poder Judicial declara infundado pedido de anulación de casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

¡Rompen el candado fiscal! Carlincatura muestra cómo el Congreso usará el dinero público con sus propias leyes

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025