Tomás Gálvez ordena el retiro de vehículos oficiales a Delia Espinoza

Tomás Gálvez ordenó retirar los vehículos oficiales asignados a Delia Espinoza, suspendida fiscal de la Nación. La decisión contradice el informe favorable de la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio Público, que recomendó mantener el uso de las unidades por motivos de resguardo y seguridad personal ante el nivel de riesgo que la Policía Nacional había determinado para la magistrada.

El documento jurídico establecía que la solicitud de Espinoza debía ser aceptada porque su situación constituía una “circunstancia excepcional”. Además, recordaba que la Fiscalía de la Nación está obligada por norma a brindar el apoyo logístico y vehicular a las autoridades que cuentan con protección policial. Pese a ello, Gálvez desconoció la recomendación técnica y dispuso el retiro de los bienes institucionales.

El informe también hacía referencia a una resolución de la PNP, que dispuso la restitución del servicio de seguridad a Espinoza en el nivel III-D, al considerar que su vida e integridad se encontraban en riesgo alto por decisiones adoptadas cuando ejerció el mayor cargo de la entidad. Incluso, el análisis jurídico advertía que el Ministerio Público debía garantizar su desplazamiento mientras se ejecuta la medida cautelar que ordena su reposición en funciones.

Pese a conocer estos antecedentes, el fiscal Tomás Gálvez resolvió retirar los vehículos oficiales y los conductores asignados, contrariando el propio marco legal interno del Ministerio Público. La medida ha sido interpretada como un acto de hostilidad hacia Delia Espinoza, quien mantiene un proceso judicial para recuperar su cargo.