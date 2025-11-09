HOYSuscripcion LR Focus

JEE Pacasmayo ordena al Congreso revelar nombre de funcionario que usó cámara en mitin de Keiko Fujimori

Giovanni Forno, oficial mayor del Congreso, deslindó responsabilidades excusándose que se encontraba de vacaciones, sin embargo, el JEE señala que habría cometido "omisión funcional".

Keiko Fujimori postulará a la Presidencia del Perú por cuarta vez. Foto: composición LR
Keiko Fujimori postulará a la Presidencia del Perú por cuarta vez. Foto: composición LR

La decisión del Jurado Electoral Especial (JEE) de Pacasmayo (La Libertad) responde al uso indebido de una cámara institucional del Congreso en el mitin de Keiko Fujimori, contraviniendo el principio de neutralidad estatal en periodo electoral. El evento de Fuerza Popular se realizó en Trujillo el pasado 30 de octubre, donde se anunció la candidatura presidencial de la lideresa fujimorista.

El JEE Pacasmayo, en su resolución, señaló que para resolver el caso, es "necesario que se precise e identifique" al funcionario que empleó un "bien público inventariado y destinado exclusivamente a actividades parlamentarias" para cubrir un evento político.

Aunque el Congreso ya emitió un pronunciamiento el 2 de noviembre, informando que el servidor involucrado —quien pertenecería a la Oficina de Participación Ciudadana— presentó su carta de renuncia el día anterior (1 de noviembre), la autoridad electoral insiste en conocer la identidad formal para determinar las responsabilidades. El Parlamento también anunció que solicitó la apertura de un Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS), sin perjuicio de las acciones civiles o penales que correspondan.

Encargada de negocios de México en Perú abandonó el país tras asilo diplomático a Betssy Chávez

Trabajadores del Congreso tenían vínculos con Fuerza Popular

La investigación no solo se centra en el trabajador que operó la cámara, también apunta responsabilidades a Edwin Lévano Gamarra, jefe de la Oficina de Participación Ciudadana, despacho al cual pertenecía el funcionario que renunció.

El caso ha tomado mayor relevancia debido a que Lévano Gamarra figura en el portal del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) como personero legal titular de Fuerza Popular y militante activo de la organización política, lo que sugiere un posible conflicto de intereses.

Sobre este punto, Fernando Rospigliosi (quien ha dado declaraciones públicas sobre el tema) indicó que la comisión investigadora interna del Congreso está determinando cómo el equipo pudo ser sustraído de la institución. "Eso es precisamente lo que se está investigando, cómo se pudo sacar esa cámara del Congreso, si ha sido con permiso del señor Lévano (...) o no", declaró, añadiendo que se determinará si las sanciones corresponden solo al trabajador o si hay otros implicados por acción u omisión.

Giovanni Forno deslinda responsabilidad

Adicionalmente, el JEE Pacasmayo amplió la investigación a la Oficialía Mayor del Congreso. El organismo ordenó identificar al encargado que asumió las funciones el día de los hechos, tras los descargos presentados por el titular, Giovanni Forno Flórez.

Forno alegó que se encontraba de descanso vacacional desde el 23 de octubre hasta el 2 de noviembre, por lo que la infracción no le sería atribuible ni imputable. No obstante, un informe del JEE señala que Forno podría haber cometido una omisión funcional al incumplir el Reglamento de propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad. La resolución busca ahora identificar a Jaime Abensur Pinasco, Director General Parlamentario, a quien Forno encargó las funciones de la Oficialía Mayor durante su ausencia.

