Política

Cámara del Congreso fue usada para grabar mitín de Keiko Fujimori: trabajador implicado renunció

En imágenes difundidas por Sol TV, se observó una cámara con código del inventario del Congreso durante el anuncio de la cuarta candidatura presidencial de Keiko Fujimori. Desde el Parlamento se anunció un "procedimiento administrativo sancionador" e indicaron que el servidor involucrado en los hechos presentó su carta de renuncia.

El partido fujimorista supuestamente utilizó una cámara del Congreso para el cuarto lanzamiento de Keiko Fujimori como candidata a la presidencia. Foto: Composición/LR
El partido fujimorista supuestamente utilizó una cámara del Congreso para el cuarto lanzamiento de Keiko Fujimori como candidata a la presidencia. Foto: Composición/LR

El último jueves 30 de octubre, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, oficializó su cuarta candidatura presidencial junto con los excongresista Luis Galarreta y Miki Torres. Sin embargo, durante el mitin fujimorista, Sol Tv difundió imágenes en las que se aprecia una cámara con código del inventario del Congreso filmando el evento.

Según el video publicado, se trata de un equipo audiovisual que portaba un autoadhesivo con la descripción: "Congreso de la República registro secuencial 25459 inventario físico general 2024".

Tras las imágenes emitidas en redes sociales, diversos usuarios criticaron el hecho por el mal uso de los bienes del Parlamento que se habrían realizado para los fines políticos del partido naranja con miras a las Elecciones Generales 2026 en medio del evento en Trujillo.

PUEDES VER: Lucinda Vásquez: Comisión de Ética evaluará denuncia este lunes tras ser captada cuando su asesor le corta las uñas

Congreso se pronuncia: trabajador implicado renunció

A través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), el Congreso de la República anunció que el trabajador implicado en el uso de la cámara del Parlamento en el mitin de Keiko Fujimori, presentó su carta de renuncia el último sábado 1 de noviembre.

Por otro lado, el Legislativo no detalló del hecho en su pronunciamiento y no mencionó sobre el uso indebido de un equipo audiovisual en el evento fujimorista. Sin embargo, por medio del comunicado de la Oficialía Mayor, anunció que, desde el 31 de octubre, se había solicitado la apertura de un procedimiento administrativo sancionador "a fin de encontrarse responsabilidad administrativa y se sancione de manera inmediata a quienes incumplen con dicha normativa prohibitiva".

"El uso de los bienes del Congreso y de los bienes públicos en general está totalmente prohibido para actividades privadas de cualquier índole", expresó el Parlamento.

PUEDES VER: James Robinson, Premio Nobel de Economía, sobre Alberto Fujimori: "Derroco la democracia y estableció un régimen autocrático"

Comunicado del Congreso

Keiko Fujimori presenta a sus candidatos: rostros viejos y actuales congresistas de Fuerza Popular buscan volver al poder

Se ha dado a conocer la lista de precandidatos de Fuerza Popular para la presidencia, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y el Parlamento Andino. Más de 150 militantes del partido fujimorista aspiran a ocupar cargos de poder, incluyendo tanto figuras reconocidas como otras menos conocidas.

Tras una revisión rápida, se constató que al menos 29 militantes fujimoristas, conocidos por su trayectoria en el Congreso de la República, intentarán nuevamente ocupar una curul o un cargo en el Poder Ejecutivo junto a su lideresa, Keiko Fujimori. Además, de los actuales miembros de la bancada de Fuerza Popular, 19 buscarán repetir la experiencia congresal en el nuevo período.

