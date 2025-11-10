En un pronunciamiento firmado por su presidente, Marcelo Gallo Tagle, y difundido desde Buenos Aires el 10 de noviembre, la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM) respondió a las declaraciones del congresista y presidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi, quien el pasado 5 de noviembre, durante el evento empresarial CADE 2025 dijo que “hay que limpiar el sistema judicial porque tenemos un sistema judicial que se dedica a perseguir a policías y militares y a liberar delincuentes y terroristas. Limpiar y barrer el sistema judicial".

"Una violación del principio de separación de poderes, mediante el ejercicio irregular de las facultades previstas en la Constitución, acarrearía un peligro inminente tanto para las instituciones que garantizan la democracia como para los derechos fundamentales de las personas”, se lee en el comunicado de la FLAM.

Federación Latinoamericana de Magistrados.

Además, la FLAM consideró que este tipo de afirmaciones “mancillan el honor de jueces y juezas” y recordó que la Presidencia del Poder Judicial también expresó su rechazo, al señalar que “dos jueces fueron asesinados en las últimas semanas”. A esta condena se sumó el Colegio de Abogados de Lima, en defensa de la institucionalidad judicial.

“Rechazamos toda declaración que signifique un atentado contra la independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público, invocando y exhortando el respeto a los principios de independencia y equilibrio de poderes”, señala el pronunciamiento.

El gremio regional señaló que el acceso a la justicia es un derecho humano esencial y que la independencia y autonomía del Poder Judicial y del Ministerio Público son pilares para que los poderes estén en equilibrio. Finalmente, advirtió que los discursos que buscan debilitar al sistema de justicia terminan comprometiendo la lucha contra la criminalidad y también a los derechos humanos.

CAL rechazó expresiones de Rospigliosi

El Colegio de Abogados de Lima (CAL) manifestó su rechazo contundente a las declaraciones del presidente interino del Congreso, Fernando Rospigliosi Capurro, quien durante su exposición en CADE Ejecutivos 2025 propuso “barrer el sistema judicial” como parte de una supuesta reforma del sistema de justicia.

"El Colegio de Abogados exhorta a los representantes del Poder Legislativo a actuar con responsabilidad y respeto hacia los principios esenciales del Estado de Derecho, entre los que figuran la independencia y separación de poderes", se lee.