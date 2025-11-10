HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Harvey Colchado anuncia su postulación al Congreso
Harvey Colchado anuncia su postulación al Congreso     Harvey Colchado anuncia su postulación al Congreso     Harvey Colchado anuncia su postulación al Congreso     
EN VIVO

LR+ Noticias EN VIVO: mira aquí lo último de Perú y el mundo

Política

“Atenta contra la independencia”: jueces latinoamericanos rechazan a Rospigliosi por decir que "hay que limpiar el sistema judicial"

La Federación Latinoamericana de Magistrados expresó su rechazo por las declaraciones del presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, quien en el foro empresarial CADE 2025 afirmó que “hay que limpiar y barrer el sistema judicial”.

Jueces rechazan expresiones de Fernando Rospigliosi. Foto: composición LR
Jueces rechazan expresiones de Fernando Rospigliosi. Foto: composición LR

En un pronunciamiento firmado por su presidente, Marcelo Gallo Tagle, y difundido desde Buenos Aires el 10 de noviembre, la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM) respondió a las declaraciones del congresista y presidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi, quien el pasado 5 de noviembre, durante el evento empresarial CADE 2025 dijo que “hay que limpiar el sistema judicial porque tenemos un sistema judicial que se dedica a perseguir a policías y militares y a liberar delincuentes y terroristas. Limpiar y barrer el sistema judicial".

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

"Una violación del principio de separación de poderes, mediante el ejercicio irregular de las facultades previstas en la Constitución, acarrearía un peligro inminente tanto para las instituciones que garantizan la democracia como para los derechos fundamentales de las personas”, se lee en el comunicado de la FLAM.

TE RECOMENDAMOS

EN CAMPAÑA 2026 Y BETSSY CHÁVEZ EN EL LIMBO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
Federación Latinoamericana de Magistrados.

Federación Latinoamericana de Magistrados.

PUEDES VER: Martín Vizcarra: por qué la ONPE eliminó su candidatura a la vicepresidencia y cuál es la nueva fórmula de Perú Primero

lr.pe

Además, la FLAM consideró que este tipo de afirmaciones “mancillan el honor de jueces y juezas” y recordó que la Presidencia del Poder Judicial también expresó su rechazo, al señalar que “dos jueces fueron asesinados en las últimas semanas”. A esta condena se sumó el Colegio de Abogados de Lima, en defensa de la institucionalidad judicial.

“Rechazamos toda declaración que signifique un atentado contra la independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público, invocando y exhortando el respeto a los principios de independencia y equilibrio de poderes”, señala el pronunciamiento.

El gremio regional señaló que el acceso a la justicia es un derecho humano esencial y que la independencia y autonomía del Poder Judicial y del Ministerio Público son pilares para que los poderes estén en equilibrio. Finalmente, advirtió que los discursos que buscan debilitar al sistema de justicia terminan comprometiendo la lucha contra la criminalidad y también a los derechos humanos.

PUEDES VER: Militante de Fuerza Popular estuvo a cargo de la Oficialía Mayor del Congreso cuando se usó cámara en mitín de Keiko Fujimori

lr.pe

CAL rechazó expresiones de Rospigliosi

El Colegio de Abogados de Lima (CAL) manifestó su rechazo contundente a las declaraciones del presidente interino del Congreso, Fernando Rospigliosi Capurro, quien durante su exposición en CADE Ejecutivos 2025 propuso “barrer el sistema judicial” como parte de una supuesta reforma del sistema de justicia.

"El Colegio de Abogados exhorta a los representantes del Poder Legislativo a actuar con responsabilidad y respeto hacia los principios esenciales del Estado de Derecho, entre los que figuran la independencia y separación de poderes", se lee.

CAL

CAL

Notas relacionadas
Fernando Rospigliosi pide al JEE archivar denuncia por uso de cámara del Congreso en mitin de Fuerza Popular

Fernando Rospigliosi pide al JEE archivar denuncia por uso de cámara del Congreso en mitin de Fuerza Popular

LEER MÁS
El padre de Trvko anuncia que demandará a Fernando Rospigliosi por llamar “terruco” a su hijo

El padre de Trvko anuncia que demandará a Fernando Rospigliosi por llamar “terruco” a su hijo

LEER MÁS
Fernando Rospigliosi habría infringido neutralidad electoral por uso de cámara del Congreso en mitin de Keiko Fujimori

Fernando Rospigliosi habría infringido neutralidad electoral por uso de cámara del Congreso en mitin de Keiko Fujimori

LEER MÁS
¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Delia Espinoza regresa como fiscal de la Nación: Poder Judicial da dos días a la JNJ para reponerla en el cargo

Delia Espinoza regresa como fiscal de la Nación: Poder Judicial da dos días a la JNJ para reponerla en el cargo

LEER MÁS
Dina Boluarte reaparece en audiencia y reconoce que creó cuenta mancomunada: “Yo no buscaba aportante”

Dina Boluarte reaparece en audiencia y reconoce que creó cuenta mancomunada: “Yo no buscaba aportante”

LEER MÁS
JEE concluye que Daniel Luza, trabajador de Oficialía Mayor del Congreso, usó cámara en mitin de Keiko Fujimori

JEE concluye que Daniel Luza, trabajador de Oficialía Mayor del Congreso, usó cámara en mitin de Keiko Fujimori

LEER MÁS
Liberan a militante de APP relacionado con Oscorima y buscado por EE.UU. por vínculos con el cartel de Sinaloa

Liberan a militante de APP relacionado con Oscorima y buscado por EE.UU. por vínculos con el cartel de Sinaloa

LEER MÁS
Congreso insiste en criminalizar protestas: proponen hasta 10 años de cárcel a quienes se cubran el rostro en marcha

Congreso insiste en criminalizar protestas: proponen hasta 10 años de cárcel a quienes se cubran el rostro en marcha

LEER MÁS
Futuro incierto para los Equipos Especiales de la Fiscalía: Junta de Fiscales Supremos reprograma sesión clave

Futuro incierto para los Equipos Especiales de la Fiscalía: Junta de Fiscales Supremos reprograma sesión clave

LEER MÁS

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Violento desalojo por obras en Cerro Candela de Ate: 32 familias fueron agredidas con cuchillos y piedras por 25 sujetos no identificados

Youtuber Ariana Bolo Arce denuncia que su contadora y amiga cercana la estafó con S/40.000: "Se largó a España"

Venezuela vence a Haití por el Mundial sub 17: la Vinotinto pasa como primero del grupo E

Política

Dina Boluarte reaparece en audiencia y reconoce que creó cuenta mancomunada: “Yo no buscaba aportante”

Liberan a militante de APP relacionado con Oscorima y buscado por EE.UU. por vínculos con el cartel de Sinaloa

Alcalde de Comas, Ulises Villegas, utiliza a escolares para dar arengas a favor de José Jerí

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Dina Boluarte reaparece en audiencia y reconoce que creó cuenta mancomunada: “Yo no buscaba aportante”

Liberan a militante de APP relacionado con Oscorima y buscado por EE.UU. por vínculos con el cartel de Sinaloa

Alcalde de Comas, Ulises Villegas, utiliza a escolares para dar arengas a favor de José Jerí

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025