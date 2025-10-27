HOYSuscripcion LR Focus

Política

Caso cócteles: juez se aparta de ver la sentencia del TC

El magistrado Wilson Verástegui del Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional se inhibió de revisar el fallo del Tribunal Constitucional que favorece a Keiko Fujimori, alegando un posible conflicto de interés tras un reportaje que lo vinculaba con César Acuña.

Caso Cocteles
Caso Cocteles

El juez Wilson Verástegui Gálvez decidió apartarse del caso Cócteles, en el que se debía evaluar la aplicación de la reciente sentencia del Tribunal Constitucional a favor de Keiko Fujimori. Mediante la Resolución N.º 8, emitida este 25 de octubre, el magistrado se inhibió de continuar conociendo el expediente N.º 299-2017, que investiga presuntos aportes ilícitos a las campañas de Fuerza Popular.

La decisión se produce luego de la difusión de un reportaje periodístico que lo vinculaba con el líder de Alianza para el Progreso, César Acuña, lo que —según argumentó— podría afectar su imparcialidad. El expediente será remitido a la Mesa de Partes de la Corte Superior Nacional para que otro juez asuma la revisión del caso. Por ahora, el proceso contra Keiko Fujimori y otros implicados en el caso Cócteles sigue en pie.

Noticia en desarrollo...

