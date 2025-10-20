Keiko Fujimori: Tribunal Constitucional ordena archivar el caso Cócteles contra la lideresa de Fuerza Popular
La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, era investigada por el presunto delito de lavado de activos. Según la Fiscalía, a través de cócteles se intentó blanquear el dinero recibido para las campañas electorales del 2011 y 2016. No obstante, para el Tribunal Constitucional la investigación y acusación carece de sustento jurídico.

El Tribunal Constitucional (TC) ordenó archivar la investigación por el caso Cócteles, que se seguía a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y otros por el presunto delito de lavado de activos. Según la decisión de 5 magistrados del TC, la acusación e indagación contra Fujimori Higuchi y otros investigados carecía de sustento jurídico.
En contexto. La defensa de la excandidata presidencial presentó un habeas corpus al TC para anular las investigaciones debido a que, según sostienen, antes del 2016 el recibir dinero para campaña política y los hechos imputados en su contra no era considerado un delito.
