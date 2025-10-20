Keiko Fujimori: Tribunal Constitucional ordena archivar el caso Cócteles contra la lideresa de Fuerza Popular

Tribunal Constitucional dejó sin efecto la acusación de corrupción contra Keiko Fujimori | Composición: Jazmín Ceras / Foto: LR.

Tribunal Constitucional dejó sin efecto la acusación de corrupción contra Keiko Fujimori | Composición: Jazmín Ceras / Foto: LR.

El Tribunal Constitucional (TC) ordenó archivar la investigación por el caso Cócteles, que se seguía a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y otros por el presunto delito de lavado de activos. Según la decisión de 5 magistrados del TC, la acusación e indagación contra Fujimori Higuchi y otros investigados carecía de sustento jurídico.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

En contexto. La defensa de la excandidata presidencial presentó un habeas corpus al TC para anular las investigaciones debido a que, según sostienen, antes del 2016 el recibir dinero para campaña política y los hechos imputados en su contra no era considerado un delito.

TE RECOMENDAMOS TODO SOBRE LA MARCHA Y REBELIÓN EN EL CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Noticia en desarrollo...