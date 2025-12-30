El cine peruano arranca el 2026 con una oferta diversa que va del documental a la comedia, el thriller psicológico y el cine con identidad andina. Producciones que ponen sobre la mesa la memoria histórica y las voces silenciadas del sur andino. Además, el público peruano también podrá disfrutar de historias que apuestan por la nostalgia y el humor familiar. A ello se suma el terror psicológico y un largometraje hablado íntegramente en quechua.

'Uyariy' (8 de enero)

Bajo la dirección de Javier Corcuera, el documental retrata la represión ocurrida durante las protestas del 9 de enero de 2023 en Juliaca y pone en primer plano las voces históricamente silenciadas de los pueblos del sur andino. Uyariy, que en quechua significa “escuchar”, recoge el testimonio de las familias que continúan luchando por encontrar justicia para las víctimas mortales durante las manifestaciones contra el gobierno de Dina Boluarte.

La canción del tráiler de 'Uyariy' fue escrita por Edith Ramos, una de las representantes más importantes de la música popular de Puno. El estreno comercial está previsto para el 8 de enero de 2026, un día antes de que se cumplan tres años de una de las jornadas más violentas de la historia reciente del país.

Sinopsis: La historia sigue al padre Lucho, un sacerdote que vive desde hace cuatro décadas en Juliaca, Puno, y cuya parroquia se convierte en refugio y espacio de memoria tras los hechos del 9 de enero de 2023. A través de su mirada, se recogen los testimonios de las familias de las víctimas de la represión ocurrida durante la revuelta popular protagonizada por comunidades indígenas.

'De vuelta a los 80' (15 de enero)

Bamboo Pictures inicia el 2026 con el estreno de 'De vuelta a los 80', una comedia juvenil que rinde tributo a una década que marcó la música, la moda y la cultura, combinando humor y emoción en una historia familiar. El film está pensado tanto para quienes crecieron en los años 80 como para las nuevas generaciones.

Dirigida por Alex Hidalgo y con guion de Rodolfo Esquivel, la cinta apuesta por un elenco de jóvenes talentos como Michelle Rosselló, Milagros Pineda, Celeste Mori, Nicolás Parra, Flavio Gil, Yubitza Hernández y Pau Misha, entre otros. Además, cuenta con la participación de invitados especiales como Miki Gonzales, Grupo Río y Autocontrol.

La maldición de Madeline (15 de enero)

'La Maldición de Madeline' es un thriller psicológico basado en la obra del escritor peruano Edison Mucha Soto. La historia propone un viaje intenso al interior del ser humano, en el que la venganza, la redención y la eterna lucha entre el bien y el mal se entrelazan. Bajo la dirección de Nilo Inga, la cinta fue rodada íntegramente en la región Junín y cuenta con la participación de Liliana Alegría, Óscar López Arias, Carolina Cuyatti, José Torres y Pedro Olórtegui. Además, el film ha logrado reconocimiento internacional tras ganar en la categoría de 'Mejor película de terror' en el Hallucinea Film Festival de Francia.

Sinopsis: Esperanza, una enfermera a punto de jubilarse, cuida de dos jóvenes en un centro psiquiátrico. Su vida tomará un giro inesperado al involucrarse en la vida de sus pacientes, quienes viven bajo la reencarnación de dos ángeles desterrados del paraíso. Uno buscará venganza en la tierra a causa del pecado del hombre, mientras el otro tendrá la misión de recuperar la esencia de la vida a través del amor.

'Así no juega Perú' (22 de enero)

Bajo la dirección de Sebastián García, la película nos muestra la historia de tres antiguas estrellas que tiene como objetivo inaugurar una casa de lenocinio. Sin embargo, su iniciativa se ve frustrada por la oposición de los habitantes del lugar. Tras ello, deciden fundar su propio burdel en “Perusalén”, donde vivirán múltiples situaciones cargadas de sátira y humor. La película cuenta con las actuaciones de Karen América (La Gaga), Manolo Rojas, Susan León y Miguel Vergara, además de la participación especial de 'Melcochita' y Antonio Miranda.

Sinopsis: Tres antiguas estrellas regresan al escenario, pero el mundo ya no es el mismo. Entre enredos delirantes y humor afilado, esta sátira muestra cómo enfrentan la nostalgia, la decadencia y un Perú moderno que las reta a reinventarse. Una comedia tan provocadora como irresistible.

'Killapa Wawan' (29 de enero)

La película marca el regreso del director César Galindo tras el éxito de 'Willaq Pirqa', así como el retorno de Magaly Solier a la pantalla grande. El film se adentra en el universo místico de los danzantes de tijera, explorando el imaginario andino a través de un lenguaje visual contemporáneo que dialoga con el realismo mágico. Asimismo, la cinta, hablada íntegramente en quechua, cuenta con la participación Carolina Luján, Magaly Solier, Andrés Lares y Reynaldo Arenas.

Sinopsis: Killari, de 13 años, es elegida por el espíritu de los dioses tutelares como una danzante de tijeras. Su madre, Agucha, se opone; sin embargo, Remigio, su abuelo, encuentra esperanza en el interés de Killari por esta tradición y decide enseñarle los secretos de la “Danza de las Tijeras”.