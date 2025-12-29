Elecciones 2026: 7 partidos ya lograron la inscripción de sus planchas presidenciales

Un total de siete partidos han logrado la inscripción de sus planchas presidenciales ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y se encuentran expeditos para participar de las Elecciones 2026. Se trata de las agrupaciones APP (César Acuña), Buen Gobierno (Jorge Nieto), Un Camino Diferente (Rosario Fernández), PPP (Herbert Caller), Ahora Nación (López Chau), Podemos (José Luna) y Fuerza Popular (Keiko Fujimori).

La resolución del máximo organismo electoral indica que la inscripción se da luego de admitir a trámite la solicitud de fórmula de candidatos a presidente y vicepresidentes; y habiendo transcurrido el periodo para la interposición de tachas, no se formuló ninguna.

