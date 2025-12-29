HOYSuscripcion LR Focus

Elecciones 2026: 7 partidos ya lograron la inscripción de sus planchas presidenciales

La resolución del máximo organismo electoral indica que la inscripción se da luego de admitir a trámite la solicitud de fórmula de candidatos a presidente y vicepresidentes; y habiendo transcurrido el periodo para la interposición de tachas, no se formuló ninguna. 

Elecciones 2026: 7 partidos ya lograron la inscripción de sus planchas presidenciales
Elecciones 2026: 7 partidos ya lograron la inscripción de sus planchas presidenciales

Un total de siete partidos han logrado la inscripción de sus planchas presidenciales ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y se encuentran expeditos para participar de las Elecciones 2026. Se trata de las agrupaciones APP (César Acuña), Buen Gobierno (Jorge Nieto), Un Camino Diferente (Rosario Fernández), PPP (Herbert Caller), Ahora Nación (López Chau), Podemos (José Luna) y Fuerza Popular (Keiko Fujimori).

La resolución del máximo organismo electoral indica que la inscripción se da luego de admitir a trámite la solicitud de fórmula de candidatos a presidente y vicepresidentes; y habiendo transcurrido el periodo para la interposición de tachas, no se formuló ninguna.

PartidoPlancha presidencialEstado
Fuerza PopularPresidencia: Keiko Fujimori
Primera Vicepresidencia: Luis Fernando Galarreta Velarde
Segunda Vicepresidencia: Miguel Ángel Torres Morales		Inscrito
APPPresidencia: César Acuña Peralta
Primera Vicepresidencia: Jessica Tumi Rivas
Segunda Vicepresidencia: Alejandro Soto Reyes		Inscrito
Buen GobiernoPresidencia: Jorge Nieto Montesinos
Primera Vicepresidencia: Susana Matute Charun
Segunda Vicepresidencia: Carlos Caballero León		Inscrito
Un Camino DiferentePresidencia: Rosario del Pilar Fernández Bazán
Primera Vicepresidencia: César Arturo Fernández Bazán
Segunda Vicepresidencia: Carlos Danilo Pinillo Vinces		Inscrito
PPPPresidencia: Herbert Caller Gutierrez
Primera Vicepresidencia: Rossana Montes Tello
Segunda Vicepresidencia: Jorge Carcovich Cortelezzi		Inscrito
Ahora NaciónPresidencia: Alfonso López-Chau
Primera Vicepresidencia: Luis Alberto Villanueva
Segunda Vicepresidencia: Ruth Buendía		Inscrito
PodemosPresidencia: José Luna Gálvez
Primera Vicepresidencia: Jaqueline Cecilia García
Segunda Vicepresidencia: Raúl Noblecilla Olaechea		Inscrito
