La Libertad: Anibal Morillo, gerente regional de Salud, renuncia tras ser involucrado en red de corrupción de Frigoinca

Morillo fue involucrado en red de corrupción de Frigoinca, empresa responsable de la entrega de conservas en mal estado | Composición: LR.

Aníbal Morillo, hasta hace pocas horas gerente regional de Salud de La Libertad, presentó su renuncia al cargo tras ser vinculado a la red de corrupción de Frigoinca. Según un reportaje del programa dominical Punto Final, Morillo habría recibido una serie de sobornos por parte de la empresa liderada por el fallecido empresario Nilo Burga Malca, con el fin de permitir su funcionamiento pese a las deficiencias detectadas en su producción alimentaria.

“Renuncio a continuar en la gestión para que esta sea más transparente. Espero que la investigación siga su curso y se determinen las responsabilidades correspondientes. Lo hago por mi familia y por mi nombre. Los ataques continuarán”, señaló Morillo. Además, arremetió contra el periodista de Punto Final, Christopher Acosta, quien reveló los presuntos vínculos entre funcionarios de La Libertad y Frigoinca: “¿Quién es este periodista Christopher Acosta? Ustedes lo conocen, es un férreo enemigo de César Acuña. Yo tengo mi parte empresarial, de investigador y docente. No es el tema económico el que me ata aquí”, expresó.

De acuerdo con la información presentada por el programa periodístico, reportes fiscales confirman que Morillo habría recibido S/ 60.000 entre marzo y agosto de 2024. El dinero le habría sido entregado a través de Milton Brocca, un intermediario que registró más de 20 visitas al Gobierno Regional durante ese periodo. Como consecuencia de este presunto soborno, Morillo habría favorecido a Frigoinca firmando una serie de informes en los que acreditaba que la empresa operaba correctamente en su planta de Chepén, en la región La Libertad.

Cabe señalar que, según el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), Morillo es militante de Alianza para el Progreso (APP) desde septiembre de 2024.

Óscar Acuña, hermano de César Acuña, también estaría involucrado en red de corrupción de Frigoinca

Pero Murillo no es el único actor político que estaría involucrado en la red de corrupción de Frigoinca. Óscar Acuña Peralta, jefepolítico de Alianza para el Progreso (APP) en La Libertad y hermano del líder del partido, César Acuña Peralta, también estaría involucrado. Según los documentos fiscales a los que accedió el programa periodístico, el hermano del exgobernador de La Libertad habría recibido un apróximado de S/ 77.000 de parte de Nilo Burga Malca.

“Buscaba mi apoyo para contactar al gerente regional de Salud, Aníbal Morillo”, declaró el hermano de César Acuña al programa periodístico. El dirigente negó haber mantenido algún vínculo irregular con Frigoinca y aseguró que las conversaciones “no pasaron a mayores”. No obstante, admitió que sí existieron depósitos bancarios de parte de Burga Malca a una cuenta asociada a su nombre, aunque señaló que fue por un monto menor al proyectado por los reportes fiscales.

Cabe mencionar que Óscar Acuña Peralta se perfila como candidato a la Cámara de Diputados por Alianza para el Progreso (APP). Según información cercana al partido, el hermano de César Acuña postularía con el número 1 por La Libertad en las próximas elecciones generales, con el objetivo de obtener un escaño en el futuro Parlamento.