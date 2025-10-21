HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Retiro de AFP: conoce quiénes podrán hacer su solicitud hoy
Retiro de AFP: conoce quiénes podrán hacer su solicitud hoy     Retiro de AFP: conoce quiénes podrán hacer su solicitud hoy     Retiro de AFP: conoce quiénes podrán hacer su solicitud hoy     
Política

“Tengo temor porque Keiko Fujimori ya anunció una persecución en mi contra”, denuncia fiscal Pérez tras archivarse el caso Cócteles

José Domingo Pérez denunció una persecución política tras el archivamiento del caso Cócteles. La decisión, que beneficia a Keiko Fujimori y a más de 40 acusados, desata una nueva confrontación entre el Ministerio Público y Fuerza Popular.


Pérez alerta de que “cualquier fiscal que investigue será amenazado”.
Pérez alerta de que “cualquier fiscal que investigue será amenazado”.

En recientes declaraciones, el fiscal del equipo especial Lava Jato José Domingo Pérez denunció una persecución política en su contra tras el archivamiento del caso Cócteles por parte del Tribunal Constitucional (TC), el cual involucra a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y a más de 40 personas por presunto lavado de activos. Luego de conocerse el fallo, el magistrado advirtió que teme por lo que pueda suceder en contra de él y otros fiscales del equipo. “Keiko Fujimori ya anunció una persecución en mi contra y, seguramente, también los demás fiscales”, señaló Pérez en declaraciones a 'Arde Troya'. “Bajo ese supuesto, cualquier fiscal que se atreva a investigar a todas estas organizaciones ya sufrirá la amenaza”. 

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Asimismo, el fiscal sostuvo que la decisión del TC forma parte de una maniobra política para debilitar a la Fiscalía y proteger a figuras del poder. “El cuerpo político pisotea la Fiscalía y ya está dando órdenes de lo que se tiene que hacer con nosotros”, afirmó y alertó también de que cualquier magistrado que se atreva a investigar organizaciones políticas “sufrirá la amenaza”. 

TE RECOMENDAMOS

KEIKO FUJIMORI, 10 AÑOS PARA UN ARCHIVO Y T3RRUQU34R COMO MÉTODO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: José Domingo Pérez ante decisión del TC de archivar el caso Cócteles: “Los fundamentos no son jurídicos, sino políticos”

lr.pe

Por otra parte, Keiko Fujimori se pronunció mediante conferencia de prensa tras conocer el fallo y descartó presentar una denuncia contra el fiscal, aunque dijo que su partido y los demás acusados podrían evaluarlo. “Yo no (voy a denunciarlo), he tomado esta decisión personalmente. El partido político lo va a evaluar, y los más de 40 acusados que han pasado este calvario están en todo su derecho de hacerlo”, indicó la lideresa de Fuerza Popular.

Desde la tienda fujimorista, el vocero del partido, Miguel Torres, exigió que Pérez asuma responsabilidad por su actuación durante los diez años que lideró la investigación. “Así como fue muy hombrecito para poder salir, hacer todos sus shows, hoy debería salir a pedir disculpas. Es lo mínimo que puede hacer ese sujeto frente a todas las familias destrozadas que ha generado su actuación”, declaró el excongresista. En tanto, la tensión entre el Ministerio Público y Fuerza Popular se recrudece con este fallo que dejó sin efecto uno de los casos más emblemáticos del equipo Lava Jato.

Notas relacionadas
José Domingo Pérez no descarta renunciar tras archivo del caso Cócteles: "La posibilidad está latente"

José Domingo Pérez no descarta renunciar tras archivo del caso Cócteles: "La posibilidad está latente"

LEER MÁS
Keiko Fujimori intenta librarse del caso Cócteles: defensa pide el archivo definitivo tras sentencia del TC

Keiko Fujimori intenta librarse del caso Cócteles: defensa pide el archivo definitivo tras sentencia del TC

LEER MÁS
José Domingo Pérez ante decisión del TC de archivar el caso Cócteles: “Los fundamentos no son jurídicos, sino políticos”

José Domingo Pérez ante decisión del TC de archivar el caso Cócteles: “Los fundamentos no son jurídicos, sino políticos”

LEER MÁS
Generación Z lidera marchas en Perú: quiénes son los jóvenes que toman protagonismo político

Generación Z lidera marchas en Perú: quiénes son los jóvenes que toman protagonismo político

LEER MÁS
Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

LEER MÁS
Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Papá de Trvko responde a Rospigliosi por mancillar nombre de su hijo: "Yo combatí el terrorismo"

Papá de Trvko responde a Rospigliosi por mancillar nombre de su hijo: "Yo combatí el terrorismo"

LEER MÁS
A pedido de Keiko Fujimori, el TC concede indulgencia penal a los procesados por aportes ilícitos en campaña

A pedido de Keiko Fujimori, el TC concede indulgencia penal a los procesados por aportes ilícitos en campaña

LEER MÁS
Jorge Montoya estigmatiza a sanmarquinos: “Sendero Luminoso está en las universidades, vayan a San Marcos”

Jorge Montoya estigmatiza a sanmarquinos: “Sendero Luminoso está en las universidades, vayan a San Marcos”

LEER MÁS
Jefe de compras del Mininter renunció por escándalo de contrataciones

Jefe de compras del Mininter renunció por escándalo de contrataciones

LEER MÁS
Policía pretende que Dirincri investige muerte de 'Trvko': familia de joven pide que solo lo realice la Fiscalía

Policía pretende que Dirincri investige muerte de 'Trvko': familia de joven pide que solo lo realice la Fiscalía

LEER MÁS
Chirinos menosprecia a columnista de La República y recibe contundente respuesta: “Es el tipo de gente que no hay que elegir”

Chirinos menosprecia a columnista de La República y recibe contundente respuesta: “Es el tipo de gente que no hay que elegir”

LEER MÁS

Ofertas

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Joven en coma tras protestas: video da nuevas pistas del impacto que recibió Luis Reyes durante represión policial

Fiscalía dicta nueve meses de prisión preventiva contra feminicida en Yurimaguas: sujeto atacó a su enamorado por intentar defenderla

Transparencia condena asesinato de Eduardo Ruiz: "No existe justificación para la PNP"

Política

Joven en coma tras protestas: video da nuevas pistas del impacto que recibió Luis Reyes durante represión policial

Transparencia condena asesinato de Eduardo Ruiz: "No existe justificación para la PNP"

Papá de Trvko sirvió al Ejercito y responde a Fernando Rospigliosi: "Yo he combatido contra el terrorismo"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Joven en coma tras protestas: video da nuevas pistas del impacto que recibió Luis Reyes durante represión policial

Transparencia condena asesinato de Eduardo Ruiz: "No existe justificación para la PNP"

Papá de Trvko sirvió al Ejercito y responde a Fernando Rospigliosi: "Yo he combatido contra el terrorismo"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025