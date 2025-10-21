“Tengo temor porque Keiko Fujimori ya anunció una persecución en mi contra”, denuncia fiscal Pérez tras archivarse el caso Cócteles

En recientes declaraciones, el fiscal del equipo especial Lava Jato José Domingo Pérez denunció una persecución política en su contra tras el archivamiento del caso Cócteles por parte del Tribunal Constitucional (TC), el cual involucra a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y a más de 40 personas por presunto lavado de activos. Luego de conocerse el fallo, el magistrado advirtió que teme por lo que pueda suceder en contra de él y otros fiscales del equipo. “Keiko Fujimori ya anunció una persecución en mi contra y, seguramente, también los demás fiscales”, señaló Pérez en declaraciones a 'Arde Troya'. “Bajo ese supuesto, cualquier fiscal que se atreva a investigar a todas estas organizaciones ya sufrirá la amenaza”.

Asimismo, el fiscal sostuvo que la decisión del TC forma parte de una maniobra política para debilitar a la Fiscalía y proteger a figuras del poder. “El cuerpo político pisotea la Fiscalía y ya está dando órdenes de lo que se tiene que hacer con nosotros”, afirmó y alertó también de que cualquier magistrado que se atreva a investigar organizaciones políticas “sufrirá la amenaza”.

Por otra parte, Keiko Fujimori se pronunció mediante conferencia de prensa tras conocer el fallo y descartó presentar una denuncia contra el fiscal, aunque dijo que su partido y los demás acusados podrían evaluarlo. “Yo no (voy a denunciarlo), he tomado esta decisión personalmente. El partido político lo va a evaluar, y los más de 40 acusados que han pasado este calvario están en todo su derecho de hacerlo”, indicó la lideresa de Fuerza Popular.

Desde la tienda fujimorista, el vocero del partido, Miguel Torres, exigió que Pérez asuma responsabilidad por su actuación durante los diez años que lideró la investigación. “Así como fue muy hombrecito para poder salir, hacer todos sus shows, hoy debería salir a pedir disculpas. Es lo mínimo que puede hacer ese sujeto frente a todas las familias destrozadas que ha generado su actuación”, declaró el excongresista. En tanto, la tensión entre el Ministerio Público y Fuerza Popular se recrudece con este fallo que dejó sin efecto uno de los casos más emblemáticos del equipo Lava Jato.