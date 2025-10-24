Juan José Santivañez confirma que postulará al Senado con Alianza Para el Progreso

Juan José Santiváñez buscará ingresar al Senado con APP | Composición: Jazmín Ceras / Foto: LR.

Quiere volver al poder. Juan José Santiváñez, exministro del Interior y de Justicia bajo el mandato de Dina Boluarte, anunció que postulará al Senado de la República con Alianza para el Progreso, partido de César Acuña. El exministro agradeció al exgobernador de La Libertad y aseguró que su campaña al Senado va con "una sola propuesta": lograr beneficios salariales para el personal policial y militar.

