HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

Rosa María Palacios: “La derecha está saturada, ya que Keiko y López Aliaga representan lo mismo”

En la última edición de 'Sin guion', Rosa María Palacios analizó el panorama electoral en nuestro país y destacó que ningún candidato presidencial hasta ahora supera el 10% de intención de voto. Asimismo, advierte incertidumbre en la izquierda tras la salida de Bermejo y que la derecha ya está copada con más de lo mismo.

Para la periodista, Fujimori y López Aliaga representan más de lo mismo. Foto: composición LR
Para la periodista, Fujimori y López Aliaga representan más de lo mismo. Foto: composición LR

Rosa María Palacios, en su programa 'Sin guion', afirmó que “la derecha está saturada, porque al final Keiko Fujimori y López Aliaga representan lo mismo en el espectro político”. La periodista analizó el panorama electoral a propósito de la última encuesta de Ipsos, en la que ningún candidato supera el 10% de intención de voto a seis meses de las elecciones generales. “Es extraño que los candidatos favoritos no tengan un caudal de votos de más del 20%”, resaltó y así también señaló que en el centro se ubicarían Álvarez y, quizás, Vizcarra.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Palacios advirtió que aún no hay candidaturas confirmadas y que recién en noviembre se conocerá qué figuras definirán los partidos. En ese contexto, consideró que la izquierda atraviesa un momento de incertidumbre tras la salida de Guillermo Bermejo, quien quedó fuera de la contienda luego de ser sentenciado a 15 años de prisión por el delito de afiliación a una organización terrorista.

TE RECOMENDAMOS

CASO 'TRVKO': ARRIOLA CAMBIA DE VERSIÓN, ACOMODOS Y REACOMODOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Keiko Fujimori y César Acuña se retiran del bloque electoral de la CADE 2025

lr.pe

“La Fiscalía logró demostrar su pertenencia, y basta con ser parte de una organización criminal para ser punible; no tienes que haber puesto una bomba ni haber matado a nadie”, explicó la periodista. Añadió que existen pruebas de la “presencia física y constante” de Bermejo en los campamentos de los Quispe Palomino entre 2008 y 2009.

Con la baja de Guillermo Bermejo, Palacios sostuvo que la izquierda “queda en el limbo”, ya que el otro posible candidato de la alianza Venceremos, Vicente Alanoca, “no tiene trascendencia ni carisma”, al no figurar en las encuestas. “El votante de la izquierda está buscando candidato, y quien más podría jalar es Alfonso López-Chau, porque tendría una postura más centrista y no tan radical como Bermejo, Cerrón o Antauro”, agregó.

PUEDES VER: José Jerí brindará su primer balance este martes 28 de octubre en medio de incremento de inseguridad

lr.pe

En la parte final del programa, Palacios conversó con José Luis Pérez Guadalupe, investigador de la Universidad del Pacífico, sobre el incremento de la criminalidad en el país. El especialista señaló que “hay una correlación entre el ingreso masivo de la delincuencia venezolana que emigra, y con la cual Chile y Perú fuimos los más afectados porque no teníamos esa contraparte en el crimen organizado”. Además, advirtió que la criminalidad se incrementa en la medida que la corrupción se instala en los Gobiernos, y propuso convocar a los poderes del Estado para revisar la derogación de las leyes “procrimen”.

Notas relacionadas
Manuel Monteagudo: "Al TC no le corresponde decidir si una persona ha cometido o no ha cometido delito"

Manuel Monteagudo: "Al TC no le corresponde decidir si una persona ha cometido o no ha cometido delito"

LEER MÁS
Keiko Fujimori y César Acuña se retiran del bloque electoral de la CADE 2025

Keiko Fujimori y César Acuña se retiran del bloque electoral de la CADE 2025

LEER MÁS
Caso cócteles: un juez recién nombrado por la JNJ le pondrá el epitafio

Caso cócteles: un juez recién nombrado por la JNJ le pondrá el epitafio

LEER MÁS
Generación Z lidera marchas en Perú: quiénes son los jóvenes que toman protagonismo político

Generación Z lidera marchas en Perú: quiénes son los jóvenes que toman protagonismo político

LEER MÁS
Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

LEER MÁS
Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Martín Vizcarra Cornejo fue inscrito como precandidato a la primera vicepresidencia por Perú Primero

Martín Vizcarra Cornejo fue inscrito como precandidato a la primera vicepresidencia por Perú Primero

LEER MÁS
En Perú la democracia está muriendo sin dictador, advierte el diario The New York Times

En Perú la democracia está muriendo sin dictador, advierte el diario The New York Times

LEER MÁS
Lucinda Vásquez: captan a asesor de congresista cortándole las uñas de los pies en horario laboral

Lucinda Vásquez: captan a asesor de congresista cortándole las uñas de los pies en horario laboral

LEER MÁS
Lucinda Vásquez: ¿quién es la congresista cuyo asesor le corta las uñas de los pies en horario laboral?

Lucinda Vásquez: ¿quién es la congresista cuyo asesor le corta las uñas de los pies en horario laboral?

LEER MÁS
Susy Diaz quiere volver al Congreso: anuncia precandidatura a la Cámara de Diputados este 2026 con Somos Perú

Susy Diaz quiere volver al Congreso: anuncia precandidatura a la Cámara de Diputados este 2026 con Somos Perú

LEER MÁS
Caso Trvko: nuevas imágenes, versiones contradictorias y posibles sanciones al suboficial Magallanes

Caso Trvko: nuevas imágenes, versiones contradictorias y posibles sanciones al suboficial Magallanes

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Joven mujer es asesinada camino a su trabajo en pleno estado de emergencia en el Callao

¿Por qué en Halloween los niños piden caramelos y dulces en las casas?

Paulo Autuori responde fuerte sobre si la 'cancha está inclinada' en el Torneo Clausura: "No soy hombre de justificaciones"

Política

Luis Magallanes podría reincorporarse a la PNP en los próximos días, anuncia Óscar Arriola

Carlincatura expone cómo la venta informal de chips beneficia a extorsionadores

Generación Z presentará proyecto de ley para derogar las leyes 'procrimen' aprobadas desde el Congreso

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Luis Magallanes podría reincorporarse a la PNP en los próximos días, anuncia Óscar Arriola

Carlincatura expone cómo la venta informal de chips beneficia a extorsionadores

Generación Z presentará proyecto de ley para derogar las leyes 'procrimen' aprobadas desde el Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025