Política

Congresista Vivian Olivos renuncia a la bancada Fuerza Popular por “motivos personales y de conciencia”

El oficio de renuncia fue presentado por la parlamentaria a César Revilla, vocero de la bancada naranja. En el documento detalla que su decisión se da después de 15 años de militancia en el partido.

Congresista Vivian Olivos renuncia a la bancada Fuerza Popular por "motivos personales y de conciencia"
Congresista Vivian Olivos renuncia a la bancada Fuerza Popular por “motivos personales y de conciencia”

La congresista Vivian Olivos presentó su renuncia "irrevocable" a la bancada Fuerza Popular por “motivos estrictamente personales y de conciencia”. En su lugar, solicitó ser considerada dentro del grupo de congresistas no agrupados.

El oficio de renuncia fue presentado por la parlamentaria a César Revilla, vocero de la bancada naranja. En el documento detalla que su decisión se da después de 15 años de militancia en el partido en su región, Lima Provincia.

"Como congresista de la República reafirmo mi compromiso de seguir trabajando con la misma vocación y entrega por los ciudadanos de la región Lima Provincias y del Perú", escribió.

Oficio de renuncia de la congresista Vivian Olivos. Foto: Vivian Olivos/X

Oficio de renuncia de la congresista Vivian Olivos. Foto: Vivian Olivos/X

Vivian Olivos denunció ser víctima de extorsión en el 2024

Mientras el Pleno del Congreso debatía el proyecto de ley contra el terrorismo urbano en octubre del 2024, la parlamentaria de Fuerza Popular, Vivían Olivos, reveló que es víctima de extorsión. Lo particular de su revelación es la frase que usó, al compararse con un ciudadano. "Uno se siente un ciudadano más. Que uno, siendo congresista y contando con seguridad, padece de extorsión", expresó. En otro momento, volvió a referirse al hecho indicando que siente temor y que espera que el Congreso pueda llegar a un acuerdo con relación a la normativa.

Al igual que ella, el parlamentario de Perú Libre, Pasión Dávila, indicó que también era víctima de extorsión. Previo a ambos legisladores, el presidente de la comisión de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, reveló que el congresista Héctor Acuña viene siendo extorsionado e incluso se le habría dejado una granada a las afueras del colegio que es de su propiedad, en Trujillo.

Por otro lado, Olivos expresó su preocupación en cuanto al incremento de la criminalidad e indicó que anteriormente pidió que se haga un Pleno netamente de seguridad, pero su solicitud fue ignorada. "Estamos cansados de intimidaciones, de extorsiones, de que no se pueda vivir día con día, de ver que colgamos en las redes sociales", describió.

La congresista se pronunció a favor del cuarto intermedio al proyecto de ley contra terrorismo urbano, indicando que fue muy apresurado el dictamen del Ejecutivo. "No se puede decir a todo terrorismo urbano", sentenció.

