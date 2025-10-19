HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

"Vamos a respetar los resultados": "Tuto" Quiroga acepta derrota en las elecciones presidenciales en Bolivia ante Rodrigo Paz

Jorge "Tuto" Quiroga admite la derrota pero destaca la importancia de mantener la estabilidad institucional en Bolivia.

Tuto Quiroga anuncia que aceptará resultados oficiales. Foto: captura Unitel
Tuto Quiroga anuncia que aceptará resultados oficiales. Foto: captura Unitel

La segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Bolivia dejó una derrota clara para Jorge “Tuto” Quiroga, quien obtuvo el 45,43% de los votos frente al 54,57% de Rodrigo Paz Pereira. A pesar de su experiencia política y de liderar una campaña intensa, Quiroga no logró captar el respaldo suficiente de sectores clave del electorado.

Tras conocer su caída electoral, Quiroga habló frente a sus seguidores en su casa de campaña en Oruro, donde reconoció públicamente su derrota y felicitó a su rival, Rodrigo Paz Pereira. En una declaración, Quiroga expresó: “He llamado a Rodrigo Paz y le he dado mis felicitaciones”.

¿Qué dijo Jorge "Tuto" Quiroga tras ser derrotado en las elecciones presidenciales de Bolivia?

El representante de Alianza Libre, Jorge “Tuto” Quiroga, aseguró que acatará los resultados de la segunda vuelta y reafirmó su compromiso con la democracia: "Vamos a respetar los resultados", afirmó. Además, destacó que, aunque su candidatura no logró imponerse frente a Rodrigo Paz Pereira, lo importante es mantener la estabilidad institucional y respetar la voluntad del electorado.

También expresó con profunda sinceridad su sentir personal: “Mi alma está partida, no por algo personal, sino por las dificultades económicas que está atravesando Bolivia”, dijo Quiroga. Con esta frase, el expresidente reflejó no solo la frustración por no haber alcanzado la presidencia, sino también la carga emocional de una contienda intensa que movilizó sus esperanzas y esfuerzos durante meses.

El expresidente, también aclaró que “Bolivia necesita una actitud madura, democrática y de Estado”, al tiempo que advirtió que el país “se avecina a tiempos difíciles”, y prometió mantener un rol activo en la vida pública y en la defensa de los valores democráticos: “Siempre estaré acá para servir a Bolivia en lo que pueda”, en un tono conciliador que buscó proyectar estabilidad tras una campaña marcada por la polarización.

¿Qué desafíos enfrentará Rodrigo Paz al asumir la presidencia tras su victoria en el balotaje?

Rodrigo Paz enfrentará varios desafíos al asumir la presidencia tras su victoria en el balotaje de Bolivia. Primero, deberá gestionar la crisis económica, marcada por la inflación, el déficit fiscal y problemas en sectores estratégicos como energía y minería.

Además, Paz tendrá que promover la estabilidad política y la unidad nacional en un contexto de polarización después de décadas de gobiernos del MAS. También enfrentará el reto de recuperar la confianza de los ciudadanos y de los mercados, mediante reformas que equilibren desarrollo económico y justicia social.

