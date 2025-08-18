Rodrigo Paz Pereira logró un giro inesperado en las elecciones presidenciales de Bolivia al liderar la primera vuelta electoral, desafiando las previsiones y dejando atrás a figuras políticas como Samuel Doria Medina y Jorge ‘Tuto’ Quiroga. Esta primera fecha electoral deja incertidumbres respecto a la decisión final del electorado boliviano, pero también la certeza de que el próximo gobierno se alejará de la izquierda tras casi dos décadas de liderazgo y recibiendo un país en medio de una crisis económica.

Cabe indicar que, hasta el 17 de agosto, fecha de las elecciones en Bolivia, las encuestas preveían una posible segunda vuelta electoral entre Doria Medina y ‘Tuto’ Quiroga. Según el último sondeo de Unitel, realizado por la empresa Ipsos-Ciesmori, el representante de Unidad Nacional lideraba la intención de votos con un 21%, seguido del candidato de Alianza Libre con un 20%. Por su parte, Paz Quiroga, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), ocupaba el tercer lugar con apenas un 8%.

Con un resultado completamente alejado de las encuestas, Rodrigo, candidato del PDC, lideró la primera vuelta con el 32,14% de los votos válidos, seguido por el expresidente Quiroga, quien obtuvo el 26,81%. Doria Medina, del partido UNIDAD, quedó en tercer lugar con el 19,86%, mientras que Andrónico Rodríguez, del MAS, alcanzó el 8,22%, de acuerdo al sitio oficial de Sirepre. La participación electoral fue del 36,9%, con un total de 6.464.043 votos emitidos, de los cuales 1.252.449 fueron nulos y 158.270 en blanco.

Los factores tras el triunfo de Rodrigo Paz Pereira en Bolivia

Aunque en un principio estos datos hacían incomprensible el resultado final, existe más de un factor que explica la inesperada escalada de Rodrigo Paz Pereira en las elecciones de Bolivia, incluso más allá de la fragmentación del Movimiento al Socialismo (MAS), que estuvo representado por Eduardo del Castillo y Andrónico González. Según Natalia Aparicio, analista política, la razón principal radica en la presencia de un nombre clave dentro del equipo de Paz Pereira: Edman Lara, candidato a la vicepresidencia por el PDC.

"Edman Lara es la salida al cansancio de la gente, de los mismos políticos de siempre", señala Aparicio, quien explica que esta figura representa al "outsider" que la población boliviana busca en medio del hartazgo provocado por la situación económica y social del país. Óscar Gracia Landaeta, magíster en Filosofía Política y director en la Universidad Privada Boliviana, concuerda con este análisis y añade que, en este escenario electoral sin renovación, "el voto antisistema, de rechazo fundamental a los candidatos tradicionales, fue muy importante".

No obstante, junto al factor Lara, Aparicio identifica una estrategia política por parte de Paz Pereira basada en "una campaña orgánica en el campo, en los mercados y en el sector popular", contextos a los que la derecha no ha logrado acceder y que han quedado huérfanos con la caída del MAS. A estos factores se suma un discurso progresista, con propuestas como la legalización de la marihuana, pero manteniendo "un discurso evangélico y cristiano", lo que lo acerca más a una población que se identifica en un 80% con el judeocristianismo.

La razón por la que Samuel Doria Medina vio la derrota

Por otra parte, el caso de Doria Medina se resume en ser el principal afectado por el descontento de la población frente a figuras políticas ya conocidas. Para Óscar Gracia, "Samuel, a pesar de haberse consolidado en algunos casos como el líder de la oposición que mejor se perfilaba, sobredimensionó la forma en que la polarización iba a ayudarlo". El candidato de derecha habría confiado en el voto utilitario anti-MAS; sin embargo, ante la poca relevancia que el MAS tenía para los electores, esta posibilidad pasó a segundo plano.

"A pesar de que Samuel puede haber tenido éxito como empresario, no es muy docto y no tiene un gran carisma que le permita brillar o descollar en términos de debates con otros candidatos", detalla Gracia, señalando la poca habilidad política de Doria Medina y resaltando, por el contrario, la que sí presenta 'Tuto' Quiroga, quien sí logró mantener su segundo lugar, pasando a segunda vuelta. "Creo que eso se ha reflejado en la elección, al lograr capturar la mayor parte del voto de clase media alta, que normalmente es el voto opositor".

¿Quién es Edman Lara, el 'outsider' tras Rodrigo Paz Pereira?

Edman Lara Montaño, conocido como 'El Capitán Lara', fue candidato a la vicepresidencia en las elecciones generales de Bolivia de 2025, acompañando a Rodrigo Paz Pereira en la fórmula del PDC. Su participación resultó determinante en el sorpresivo triunfo del binomio Paz-Lara, que obtuvo el 32,14% de los votos en la primera vuelta. Calificado por expertos como la figura 'outsider' de estas elecciones, Lara logró un gran alcance gracias a su presencia en TikTok y la denuncia por hechos de corrupción que realizó contra la policía.

Según precisa Natalia Aparicio, la figura policial no es la mejor percibida en Bolivia; de hecho, es vista como "una de las instituciones más corruptas", lo que ha fortalecido el discurso anticorrupción de Lara. Expulsado de la academia policial por denunciar hechos de corrupción, el candidato a la vicepresidencia plantea "cambiar las estructuras de la policía", lo que lo posiciona como "un verdadero héroe" para la población, debido al descontento generalizado del pueblo boliviano con las figuras de autoridad en el país.