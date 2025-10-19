Las elecciones en Bolivia iniciaron este 19 de octubre en un panorama sin la presencia de la izquierda. Foto: Composición LR

Las elecciones en Bolivia iniciaron este 19 de octubre en un panorama sin la presencia de la izquierda. Foto: Composición LR

Este domingo 19 de octubre se desarrolla la segunda vuelta de las elecciones para elegir al próximo presidente de Bolivia, en medio de una profunda crisis económica y un evidente desgaste del oficialismo, tras casi dos décadas de dominio del Movimiento al Socialismo (MAS). Ningún candidato obtiene la mayoría en la primera ronda de agosto, lo que abre paso a una competencia entre dos figuras de oposición. Rodrigo Paz Pereira y Jorge “Tuto” Quiroga disputan la presidencia en una contienda centrada en propuestas para reactivar la economía, fortalecer las instituciones y responder a las demandas ciudadanas. La votación define al próximo presidente, quien asume el desafío de guiar al país en una etapa de profundos cambios.

Expertos advierten sobre los riesgos económicos de las propuestas de Jorge “Tuto” Quiroga y Rodrigo Paz

Elecciones Bolivia 2025 EN VIVO: las últimas noticias de la segunda vuelta presidencial 13:02 Jorge “Tuto” Quiroga llama a los bolivianos a votar El candidato presidencial por la alianza Libre, Jorge “Tuto” Quiroga, acudió este domingo a Cochabamba para acompañar a su padre a emitir su voto e hizo un llamado a la ciudadanía a participar masivamente en la segunda vuelta electoral. “Que la gente salga a votar, vayan todos a votar. Tenemos el instrumento sagrado, la papeleta, para decidir sobre el rumbo del país y el futuro de la patria”, expresó ante los medios. Quiroga inició la jornada con una rutina de trote en la zona del Urubó, en Santa Cruz, antes de trasladarse a La Paz, donde ejercería su derecho al voto al mediodía. El exmandatario también acompañó a su compañero de fórmula, Juan Pablo Velasco, quien sufragó más temprano en la capital cruceña, en medio de un ambiente de tranquilidad y alta expectativa electoral. 13:01 Conteo de votos elecciones 2025 en Bolivia: ¿ a qué hora se conocerán los resultados? La Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) será la encargada de emitir oficialmente los resultados de la segunda vuelta en Bolivia. El vocal Francisco Vargas confirmó que el mismo domingo se presentarán los datos oficiales, con el objetivo de garantizar un proceso transparente y confiable. El Sistema de Resultados Preliminares (Sirepre) difundirá el 90% del conteo rápido a las 9:00 pm (hora en Bolivia) del domingo 19 de octubre. Los resultados finales, correspondientes al 100% del escrutinio, serán publicados a más tardar el miércoles 22 de octubre, según precisó Vargas. 12:28 Edmand Lara votó en Santa Cruz y agradeció el apoyo recibido durante la campaña electoral El candidato a la Vicepresidencia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Edmand Lara, emitió su voto este domingo al mediodía en el módulo educativo Humberto Vásquez Machicado, en Santa Cruz de la Sierra. Su arribo al recinto se produjo con poco más de una hora de retraso respecto a lo previsto. A su llegada, agradeció el respaldo recibido durante la campaña y expresó optimismo sobre los resultados: “A toda la gente que nos ha apoyado, que Dios los bendiga, no pierdan la fe, hoy vamos a ganar”, declaró. Lara adelantó que esperaría los resultados en su domicilio, junto a su familia, descartando trasladarse a La Paz para reunirse con su compañero de fórmula, Rodrigo Paz. “En mi casa, con mi familia”, afirmó brevemente, antes de ingresar al recinto acompañado por miembros de su equipo de resguardo. 12:26 Elecciones en Bolivia: jornada electoral avanza con normalidad y alta participación, según la Unión Europea Bolivia vivió este domingo una jornada electoral marcada por la calma y el orden en la histórica segunda vuelta presidencial. La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) destacó que el 90% de las mesas abrieron puntualmente y el resto lo hizo dentro de la media hora prevista. “El procedimiento de apertura fue tranquilo, normal y ordenado”, señaló Davor Stier, jefe de la misión, quien aseguró que no se reportaron incidentes relevantes durante las primeras horas del proceso. Los observadores europeos subrayaron que el 75% de las mesas contaban con delegados de los binomios en contienda, lo que fortalece la transparencia electoral. En un comunicado, la misión instó a la ciudadanía a mantener el clima de respeto y serenidad que caracterizó el inicio de la jornada y recordó la importancia de preservar el secreto del voto evitando fotografiar las papeletas. 12:10 Observadores europeos confirman una jornada electoral sin incidentes La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea calificó las primeras horas del proceso como “ordenadas y tranquilas” a mitad de la jornada. Su representante, Davor Stier, destacó que el 90% de las mesas observadas abrió a tiempo y que el resto lo hizo dentro de la media hora establecida. Además, resaltó que el 75% de las mesas contaba con delegados de los binomios en competencia, lo que, según afirmó, garantiza la transparencia del proceso electoral. 11:54 "Media jornada transcurrió con normalidad" El Tribunal Supremo Electoral indicó que la primera media jornada de la segunda vuelta de las elecciones en Bolivia se desarrolla con total tranquilidad y que hasta el momento se han registrado muy pocas denuncias o incidentes. 11:39 Edmand Lara, candidato a vicepresidente de Rodrigo Paz, realizó su voto El candidato a la vicepresidencia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Edman Lara, ejerció su derecho al voto este domingo en el marco de la segunda vuelta de las elecciones generales en Bolivia. Lara acudió al recinto electoral acompañado de simpatizantes y expresó su confianza en la voluntad popular. Foto: Unitel 11:05 ¿Cómo votar si estoy en el extranjero? Para la segunda vuelta de las elecciones generales de Bolivia 2025, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) habilitó 154 recintos electorales en 22 países, entre ellos Estados Unidos, Argentina, España, Brasil, México y Japón, con el fin de asegurar la participación de los bolivianos residentes en el extranjero. Los ciudadanos pueden verificar el lugar exacto donde les corresponde votar ingresando al portal oficial yoparticipo.oep.org.bo o descargando la aplicación móvil Yo Participo, donde se detalla el recinto y la mesa asignada. Los centros de votación abrirán a las 08:00 a. m. de cada zona horaria local y funcionarán de manera continua hasta el cierre oficial. 11:00 ¿Qué pasa si no voto en la segunda vuelta de las elecciones de Bolivia? Las sanciones para quien no vote en la segunda vuelta o no presente luego el comprobante de sufragio incluyen: - Una multa equivalente al 20% del salario mínimo vigente, es decir una multa expresada en 550 bolivianos (US$79,68).

- Restricciones administrativas por un período de 90 días que te impiden acceder a cargos públicos, efectuar trámites bancarios y obtener pasaporte.

- Los jurados electorales que no asistan a cumplir su obligación el día de las elecciones recibirán una multa de 1.375 bolivianos (US$199,20). 10:26 "Nunca pedía apoyo a nadie, menos a Estados Unidos" El expresidente Evo Morales criticó las propuestas de los dos candidatos presidenciales para enfrentar la actual crisis económica en Bolivia, marcada por la escasez de combustibles y la falta de dólares, afirmando que durante su gestión “nunca pedía apoyo a nadie, menos a Estados Unidos y al FMI”. Morales cuestionó que las soluciones planteadas recurran a financiamiento externo, advirtiendo que los créditos del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional (FMI). Foto: AFP. 09:45 Edman Lara, el verdadero 'otsaider' tras la candidatura de Rodrigo Paz Edman Lara, ex-capitán de la policía convertido en activista anticorrupción, fue anunciado como compañero de fórmula del binomio de Rodrigo Paz Pereira por el Partido Demócrata Cristiano (PDC) el 19 de mayo de 2025, tras la renuncia del anterior postulante. Desde entonces, Lara ha cobrado un protagonismo inusual para un candidato a vicepresidente, afirmando que si Paz llega a la presidencia “no podrá hacer nada sin su vicepresidente”. Aunque Paz y Lara lideraron la primera vuelta de las elecciones generales con aproximadamente un 32 % de los votos, algunos analistas consideran que Lara es el verdadero “outsider” dentro de su propia fórmula, dadas sus provocadoras declaraciones, su estilo directo y su irrupción desde redes sociales más que desde la estructura tradicional del partido. 09:20 La UE envía 120 observadores para supervisar las elecciones en Bolivia La misión electoral de la Unión Europea (UE) informó que desplegará 120 observadores en las nueve regiones de Bolivia durante la histórica segunda vuelta electoral. El jefe de la delegación europea, Davor Ivo Stier, declaró ante los medios que la UE realizará una observación “imparcial y neutral” durante la jornada de votación. Además, precisó que el próximo martes se dará a conocer públicamente un “informe preliminar” que incluirá algunas recomendaciones. 09:13 Rodrigo Paz Pereira realiza su voto en electoral en Tarija El candidato presidencial por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz Pereira, emitió su voto este domingo en la ciudad de Tarija, su tierra natal, durante la jornada de la segunda vuelta de las elecciones generales en Bolivia. Acompañado de su familia y simpatizantes, Paz destacó la importancia de participar de manera pacífica y democrática. Foto: Unitel 09:09 ¿Qué ofrece Rodrigo Paz García? Expertos evalúan sus propuestas Bolivia se aproxima hacia la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en un contexto de profunda crisis económica, caracterizada por la falta de combustibles, la disminución de las reservas internacionales y el aumento constante del costo de vida. En este panorama, Rodrigo Paz García, senador y exalcalde de Tarija, emerge como uno de los dos aspirantes con opciones de asumir la conducción del país durante los próximos 5 años. Revisa el artículo completo AQUÍ. Foto: Composición LR 09:07 Evo Morales realizó su voto desde Cochabamba Evo Morales llegó custodiado por sus seguidores a su recinto electoral en Villa Tunari, Cochabamba, para emitir su voto en el marco de la segunda vuelta. Video: X/@correodelsurcom 08:57 Rodrigo Paz realizará su voto y será el primer candidato en hacerlo en esta segunda vuelta Rodrigo Paz Pereira se convertirá en el primer candidato en emitir su voto en la segunda vuelta de las elecciones de Bolivia. El candidato por el Partido Demócrata Cristiano (PDC) pidió se respete el voto del electorado. Foto: Unitel 08:50 "Incapaz es el adjetivo más suave", afirmó un experto al analizar el gobierno de Luis Arce Luis Arce deja la presidencia de Bolivia al cumplir su mandato constitucional, tras casi cinco años marcados por tensiones internas en el Movimiento al Socialismo (MAS), una economía golpeada por la escasez de divisas y un creciente desgaste político. No busca la reelección ni una prórroga, y su salida no obedece a una derrota electoral directa, sino al agotamiento de un ciclo económico y político que ya no logra responder a las necesidades de la gente. Revisa el artículo completo AQUÍ. Foto: Composición LR 08:37 Samuel Doria Medina llega a realizar su voto en la segunda vuelta de Bolivia "Lo óptimo será que haya un resultado claro", indicó Samuel Doria Medina, candidato presidencial que participó en la primera jornada electoral, pero que no logró pasar a la segunda vuelta con la Alianza Unidad. Doria Medina ofreció estas declaraciones minutos antes de emitir su voto en la zona sur de la ciudad de La Paz. 08:15 Expresidente Jaime Paz emite su voto junto al candidato Rodrigo Paz, su hijo El expresidente Jaime Paz Zamora acudió este domingo a emitir su voto al municipio de San Lorenzo, Tarija, acompañado de su hijo, el candidato presidencial Rodrigo Paz Pereira, en el marco de la segunda vuelta de las elecciones generales en Bolivia. Foto: Unitel. 07:51 Japón ya cerró las urnas de las segunda vuelta electoral El primer país en arrancar la votación para esta segunda vuelta fue Japón la cual inició a las 19:00 (hora en Bolivia) de este sábado debido a la diferencia horaria. Ocho horas después, se dio el cierre de las urnas. La primera mesa de votación habilitada en el exterior, en Japón, cerró con un total de 105 votos emitidos. La alianza Libre, que postula a Jorge Quiroga, obtuvo una victoria con 98 sufragios, frente a los 5 votos del PDC, liderado por Rodrigo Paz. Foto: X/@GrupoFides 07:44 Resultado de las elecciones se podrán conocer a las 8:00 p. m. de Bolivia Bolivia volverá a utilizar el Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (Sirepre), que difundirá la información oficial entre las 20:00 y 20:30 hora local (00:00 y 00:30 GMT del lunes), según explicó el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, durante el acto de apertura de la jornada electoral. Hassenteufel aseguró que el TSE cuenta con todas las condiciones para garantizar unas elecciones justas, limpias, transparentes, imparciales y técnicamente confiables. 07:43 Presidente Luis Arce emitió su voto en La Paz El presidente Luis Arce Catacora llegó hasta el colegio Miguel de Cervantes, en la ciudad de La Paz para emitir su voto en la histórica jornada para elegir a su sucesor. El primer mandatario llegó al lugar acompañado de otras autoridades nacionales. Video: X/@cadenaabolivia 07:33 Presidente interino del Tribunal Supremo Electoral inauguró la segunda vuelta en Bolivia El presidente interino del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, Óscar Hassenteufel, inauguró cerca de las 07:30 am de este domingo la jornada electoral para elegir al nuevo presidente y vicepresidente del país en un histórico balotaje. "Diario El Comercio. Todos los derechos reservados." 07:10 Bolivia inicia votaciones para escoger nuevo presidente en balotaje Las elecciones en Bolivia ya iniciaron este domingo 19 de octubre de 2025, con la apertura de las mesas de votación en todo el país para la segunda vuelta presidencial. Millones de bolivianos acuden a las urnas para elegir entre Rodrigo Paz Pereira y Jorge “Tuto” Quiroga, en una jornada considerada histórica por marcar un posible cambio en el rumbo político tras dos décadas de predominio del Movimiento al Socialismo (MAS). El Tribunal Supremo Electoral reportó una apertura de mesas con normalidad. Foto: AFP

La politóloga Marité Zegada analizó las propuestas económicas del candidato Jorge “Tuto” Quiroga, destacando que su planteamiento de recurrir al crédito externo requiere bases sólidas. “La oferta electoral ratificada por sus equipos económicos está en la mesa y esperamos que realmente tengan el sustento”, señaló la experta. En referencia a la llamada “terapia de choque” sugerida por el exmandatario, Zegada advirtió que “la situación actual de Bolivia va a requerir medidas de urgencia… Son muy efectivas en términos de resolver problemas, pero pueden generar un escenario de ingobernabilidad y de conflicto”.

TE RECOMENDAMOS TODO SOBRE LA MARCHA Y REBELIÓN EN EL CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Sobre Rodrigo Paz García, los especialistas consultados por La República subrayaron su experiencia política y los desafíos que enfrentaría su plan económico. “Ha sido diputado, alcalde y senador. Tiene más de 20 años en política, y eso puede jugar a su favor en términos de experiencia”, señalaron. Sin embargo, advirtieron que “implementarlas de forma abrupta puede generar presión inflacionaria y rechazo social”, en alusión a las medidas de ajuste que propone el candidato tarijeño rumbo a las elecciones presidenciales de 2025.

¿Quién va ganando las elecciones en Bolivia?

Según los datos de las últimas encuestas para el balotaje del Bolivia del 19 de octubre de 2025, el candidato Jorge “Tuto” Quiroga registra una leve ventaja frente a su rival Rodrigo Paz Pereira, con cifras que lo colocan en torno al 44,9 % del apoyo y Paz en aproximadamente 36,5 %, mientras que un porcentaje considerable de votantes sigue indeciso o podría abstenerse.

Sin embargo, conviene tener cautela antes de concluir que Quiroga “va ganando” de manera definitiva: aunque aparezca liderando los sondeos, Paz había sacado una ventaja en la primera vuelta al obtener cerca del 32 % de los votos frente a ~27 % de Quiroga.

Elecciones Bolivia 2025: ¿A qué hora se sabrá los resultados?

Bolivia volverá a utilizar el Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (Sirepre), que difundirá la información oficial entre las 20:00 y 20:30 hora local (00:00 y 00:30 GMT del lunes), según explicó el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, durante el acto de apertura de la jornada electoral. Hassenteufel aseguró que el TSE cuenta con todas las condiciones para garantizar unas elecciones justas, limpias, transparentes, imparciales y técnicamente confiables.