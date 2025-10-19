HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO

🔴 Elecciones Bolivia 2025 EN VIVO: Rodrigo Paz es el nuevo presidente, según conteo rápido

Política

Patricia Li a días de recibir sentencia por presuntamente mentir sobre su título de Contadora y maestrías

La presidenta de Somos Perú, Patricia Li Sotelo, "madre política" del presidente José Jerí, evita a la prensa por un juicio de certificados de estudios falsos. A pesar de que las casas de estudios confirmaron la falsedad, el Poder Judicial podría absolverla.

Luego de alcanzar el cargo de presidente de la República, se le ha visto reunido en varias oportunidades con Patricia Li Sotelo. Foto: facebook
Luego de alcanzar el cargo de presidente de la República, se le ha visto reunido en varias oportunidades con Patricia Li Sotelo. Foto: facebook

Rosa Patricia Li Sotelo, presidenta del partido político Somos Perú, ha sido descrita por algunos como "la más poderosa del país". A pesar de su aparente poder y de ser la "madre política del actual presidente José Jerí", Li Sotelo es una figura que evita a la prensa y no da entrevistas.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Es conocida como "la persona que está tras bambalinas siempre, la mano fuerte, la que mece cuna y la que hace las negociaciones" en el partido, según Nora Bonifaz, fundadora de Somos Perú. Li Sotelo, quien expresa sentirse "orgullosa" de ver a su hijo juramentar como presidente de la República y lo llama "nuestro somista José Enrique Jeri", contrasta su maternidad política publicitada en redes con su estricto rechazo a dar entrevistas en televisión. Esto se debería al proceso judicial en su contra por presentar certificados de estudios falsos, tal como expuso un reportaje de Panorama.

TE RECOMENDAMOS

TODO SOBRE LA MARCHA Y REBELIÓN EN EL CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Se acabó la inmunidad presidencial: Dina Boluarte deberá enfrentar 11 carpetas fiscales en su contra

lr.pe

El misterio de la presidenta y su blindaje mediático

Li Sotelo, una mujer de 64 años, ha mantenido un perfil bajo ante los medios, siendo una de las pocas, si no la única, política en no brindar una sola entrevista en televisión. Sin embargo, ante las cámaras de su partido, Li Sotelo muestra un lado diferente, llamando a los miembros "amigos, queridos somistas, mis amores" e instándolos a "salir a la cancha, demostremos quién es Somos Perú".

Reporteros del programa 'Panorama', intentaron obtener sus declaraciones sobre su "hijito el presidente", pero fueron rechazados por un vocero, quien indicó que "la presidenta no va a dar declaraciones… no hay forma de que le preguntes…la presidenta nunca ha dado declaraciones".

Los intentos de contacto fueron frustrados repetidamente, incluso por personal de seguridad que cerró puertas y rejas al equipo de prensa.

Juicio pendiente y la "suerte" judicial

El hermetismo de la jefa máxima de Somos Perú podría estar relacionado con los detalles de su secreto judicial. Patricia Li Sotelo enfrenta un proceso por delito contra la fe pública bajo la modalidad de uso de documentos falsos. Se le acusa de presentar diplomas y constancias de estudios "comprobadamente falsos" en su 'file' para obtener el cargo de asesora del congresista Fernando Andrade en 2011.

Los documentos falsos en cuestión son:

  • Un título de Contadora de la Universidad Inca Garcilazo de la Vega.
  • Un diploma por haber culminado el Curso Especial de Desarrollo y Defensa Nacional del Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN).
  • Una Maestría en Administración de Empresas de la Universidad ESAN.

Todas estas casas de estudio confirmaron al Congreso que los documentos eran falsos, comprobando que Li Sotelo ni tiene el título de Contadora, ni llevó el curso del CAEN, ni la maestría. A pesar de esto, la lectura de sentencia se dará en menos de 26 días, después de 15 años de perpetrado el presunto delito. Las opciones son una condena a dos años de cárcel efectiva y el pago de 184 mil soles de reparación civil, o la absolución.

El argumento de la absolución

Fuentes de 'Panorama' señalan que Patricia Li Sotelo podría ser absuelta de este proceso bajo un argumento "insólito, increíble y, si nos permiten, descabellado". A pesar de las confirmaciones de falsedad de la Garcilazo, ESAN, y el CAEN, los jueces no consideran esto prueba suficiente y han requerido una "pericia grafotécnica" de los certificados, pero "en originales".

El problema radica en que, al pedir los originales, la respuesta lógica ha sido que no existen porque los documentos son falsos. Ante la imposibilidad de realizar una pericia sobre documentos originales inexistentes, "para los jueces no se habría acreditado la falsedad", lo que podría llevar a la liberación de Li Sotelo.

'Panorama' también considera "sospechosamente llamativo" que la Fiscalía habría rechazado las copias y copias fedateadas del CV de Li Sotelo y habría insistido repetidamente en la pericia de documentos "originales". Esta "suerte judicial" y la expectativa de un "inexplicable fallo judicial a su favor" plantean serias interrogantes sobre la justicia en el caso de la "madre política del presidente José Jerí".

Notas relacionadas
Dejaron escapar al amigo de Jerí, pieza clave del caso de violación

Dejaron escapar al amigo de Jerí, pieza clave del caso de violación

LEER MÁS
Elecciones 2026: George Forsyth será candidato presidencial por Somos Perú

Elecciones 2026: George Forsyth será candidato presidencial por Somos Perú

LEER MÁS
Sandra Gutiérrez, militante de Somos Perú, jura como nueva ministra de Mujer y Poblaciones Vulnerables

Sandra Gutiérrez, militante de Somos Perú, jura como nueva ministra de Mujer y Poblaciones Vulnerables

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida

LEER MÁS
Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

LEER MÁS
Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Dejaron escapar al amigo de Jerí, pieza clave del caso de violación

Dejaron escapar al amigo de Jerí, pieza clave del caso de violación

LEER MÁS
Joven en coma tras protestas: video da nuevas pistas del impacto que recibió Luis Reyes durante represión policial

Joven en coma tras protestas: video da nuevas pistas del impacto que recibió Luis Reyes durante represión policial

LEER MÁS
Se acabó la inmunidad presidencial: Dina Boluarte deberá enfrentar 11 carpetas fiscales en su contra

Se acabó la inmunidad presidencial: Dina Boluarte deberá enfrentar 11 carpetas fiscales en su contra

LEER MÁS
Congresista Muñante prioriza denunciar a autoridades que alentaron la marcha pese a la muerte de Eduardo Ruiz a manos de la policía

Congresista Muñante prioriza denunciar a autoridades que alentaron la marcha pese a la muerte de Eduardo Ruiz a manos de la policía

LEER MÁS
JNJ acatará resolución a favor de Delia Espinoza, pero no la repondría en la Fiscalía de la Nación

JNJ acatará resolución a favor de Delia Espinoza, pero no la repondría en la Fiscalía de la Nación

LEER MÁS
Fiscalía intentó encarcelar a 4 manifestantes por participar de marcha del 15 de octubre

Fiscalía intentó encarcelar a 4 manifestantes por participar de marcha del 15 de octubre

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Joven en coma tras protestas: video da nuevas pistas del impacto que recibió Luis Reyes durante represión policial

Señor de los Milagros EN VIVO, tercer recorrido: sigue la ruta de la procesión este domingo 19 de octubre

Yape 2025: estos son los montos máximos de transferencia para clientes BCP y cómo modificarlos desde la app

Política

Joven en coma tras protestas: video da nuevas pistas del impacto que recibió Luis Reyes durante represión policial

Fiscal Margarita Haro es víctima de extorsión luego de lograr prisión preventiva contra banda criminal

Luis Magallanes, policía acusado de asesinar a Eduardo Ruiz: "Yo usé mi arma (...) yo disparé al suelo"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Joven en coma tras protestas: video da nuevas pistas del impacto que recibió Luis Reyes durante represión policial

Fiscal Margarita Haro es víctima de extorsión luego de lograr prisión preventiva contra banda criminal

Luis Magallanes, policía acusado de asesinar a Eduardo Ruiz: "Yo usé mi arma (...) yo disparé al suelo"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025